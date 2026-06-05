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हिंदी न्यूज़शिक्षाIIT Mumbai: IIT मुंबई में एक साल की कितनी लगती है फीस, Jee एडवांस देकर जाने वालों को क्या होता है फायदा?

IIT Mumbai: IIT मुंबई में एक साल की कितनी लगती है फीस, Jee एडवांस देकर जाने वालों को क्या होता है फायदा?

IIT Mumbai: आईआईटी मुंबई में एडमिशन लेने के इच्छुक छात्रों को इसकी फीस स्ट्रक्चर की जानकारी होनी चाहिए. आईआईटी मुंबई में डिग्री प्रोग्राम के लिए कुल फीस 50,400 रुपये से लेकर 11.36 लाख रुपये तक है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 05 Jun 2026 06:34 PM (IST)
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IIT Mumbai: देश के टॉप इंस्टीट्यूट में शामिल आईआईटी मुंबई में पढ़ाई करने का सपना हर साल लाखों स्टूडेंट देखते हैं. खास करके आईआईटी मुंबई में सीएसई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन पाने के लिए छात्र सालों तक मेहनत करते हैं. लेकिन अक्सर जानकारी की कमी के चलते छात्र यह समझ नहीं पाते कि आईआईटी मुंबई का फीस स्ट्रक्चर कैसा है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आईआईटी मुंबई में 1 साल की फीस कितनी लगती है और एडवांस लेकर जाने वालों को क्या फायदा होता है. 

कैसा है आईआईटी मुंबई का फीस स्ट्रक्चर? 

आईआईटी मुंबई में एडमिशन लेने के इच्छुक छात्रों को इसकी फीस स्ट्रक्चर की जानकारी होनी चाहिए. आईआईटी मुंबई में डिग्री प्रोग्राम के लिए कुल फीस 50,400 रुपये से लेकर 11.36 लाख रुपये तक है. आईआईटी मुंबई में अलग-अलग कोर्सेज की फीस छात्रों की ओर से चुने गए विशेषज्ञता पर निर्भर करती है. आईआईटी मुंबई की फीस में ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, सुरक्षा जमा राशि और दूसरी फीस शामिल है. 

आईआईटी मुंबई में कोर्स के अनुसार फीस 

आईआईटी मुंबई में बीटेक कोर्स की फीस लगभग 10 लाख रुपये तक है. वहीं बीई-बीटेक की फीस 8 लाख रुपये, बी.डिस की फीस 8 लाख रुपये, बीएस की फीस 8 लाख रुपये, एमबीए की फीस 8 लाख रुपये, एम. टेक की फीस 1.03 लाख रुपये, एम.एससी की फीस 1.03 लाख रुपये, एमए की फीस 60 हजार और एमएस की फीस 45 हजार बताई जाती है. 

स्कॉलरशिप से मिल सकता है एडमिशन 

कई बार स्टूडेंट्स को आईआईटी मुंबई की फीस ज्यादा लगती है, लेकिन यहां पढ़ने वाले छात्रों के लिए कई तरह की स्कॉलरशिप सुविधा भी दी जाती है. फाइनेंशियल ग्रुप से कमजोर कैटेगरी जैसे एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग स्टूडेंट्स को फीस में छूट मिलती है. वहीं छात्रों को सरकारी स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन भी मिल जाता है. 

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आईआईटी मुंबई में किन कोर्सेज में मिलता है एडमिशन? 

आईआईटी मुंबई  कई पॉपुलर बीटेक कोर्सेज चलता है. हालांकि कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग सीएसई के छात्रों के बीच यह सबसे ज्यादा मांग वाला कोर्स है. बाकी कोर्सेज में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शामिल है. हर साल लाखों छात्र जेईई एडवांस्ड परीक्षा के माध्यम से आईआईटी मुंबई में एडमिशन पाने के आस रखते हैं. लेकिन सीमित सीटों के कारण यहां सीट प्राप्त करना मुश्किल माना जाता है.

Jee Advance देकर जाने वाले बच्चों को मिलता है फायदा? 

जेईई एडवांस्ड (JEE Advanced) परीक्षा में टॉप रैंक जैसे AIR 1 या टॉप 100 हासिल करने वाले सामान्य (General) या ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए आईआईटी में कोई विशेष "शून्य फीस" या "स्वचालित 100% छूट" का नियम नहीं है. टॉपर होने के बावजूद फीस का निर्धारण मुख्य रूप से छात्र की श्रेणी (Category) और उसके परिवार की वार्षिक आय के आधार पर ही होता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 05 Jun 2026 06:33 PM (IST)
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IIT Mumbai Admission In Iit Mumbai IIT Mumbai Fee Structure Degree Program At IIT Mumbai
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