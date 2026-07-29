HDFC बैंक ने अपने ही CEO और CFO पर क्यों लगाया 1-1 लाख रुपए का फाइन?

HDFC Bank Fine News: देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में शामिल HDFC Bank ने अपने ही तीन बड़े अफसरों पर 1-1 लाख रुपये का फाइन लगाया है.इसमे बैंक के CEO शशिधर जगदीशन, CFO श्रीनिवासन वैद्यनाथन और ग्रुप हेड अरविंद वोहरा शामिल हैं. ये फैसला महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से जुड़े एक पुराने मामले की अंदरूनी जांच के बाद लिया गया है.

जांच में क्या सामने आया?

दरअसल, बैंक ने साल 2017 और 2021 में MSRDC के साथ हुए डिपॉजिट अरेंजमेंट की जांच कराई थी. इस मामले की जांच इंडिपेंडेंट डायरेक्टरों की एक स्पेशल कमेटी ने की है. जांच में किसी भी अफसर के खिलाफ गलत नीयत,निजी फायदा उठाने या बेईमानी का कोई सबूत नहीं मिला है.लेकिन, कमेटी ने देखा कि कुछ अफसरों ने बैंक के नियमों और दायरे से बाहर जाकर काम किया है.

CEO-CFO को वार्निंग के साथ फाइन

इसी को देखते हुए बैंक के बोर्ड ने CEO, CFO और ग्रुप हेड को वार्निंग लेटर जारी करने के साथ 1-1 लाख रुपये का फाइन लगाने का फैसला किया. वहीं इस मामले में शामिल बाकी स्टाफ को सिर्फ वार्निंग लेटर दिए गए हैं. बैंक ने ये भी साफ किया कि पूरे मामले की जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक को भेजी जाएगी.

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बता दें कि मई 2026 में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि HDFC Bank ने MSRDC से बड़े डिपॉजिट हासिल करने के लिए करीब 45 करोड़ रुपये का पेमेंट किया था. इन खर्चों को मार्केटिंग स्पेंड के तौर पर दिखाया गया था. रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया था कि बैंक के CEO को इन पेमेंट्स की जानकारी थी.लेकिन HDFC Bank ने उस समय सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि बैंक में मजबूत ऑडिट और कंट्रोल सिस्टम है और सभी फैसले फिक्स नियमों के अनुसार लिए गए हैं.

शेयर पर भी दिखा असर

इससे पहले बैंक के पुराने चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने ईमानदारी और गलत कामकाज के आरोप लगाए थे. उसकी भी बाहर के एक्सपर्ट्स से ईमानदारी से जांच कराई गई थी, लेकिन तब भी आरोपों को सच साबित करने का कोई मजबूत सबूत नहीं मिला था. इस खबर के आते ही शेयर बाजार में HDFC Bank का शेयर थोड़ा सा गिरकर 740 रुपये पर बंद हुआ. अगर पिछले एक महीने का देखें,तो बैंक का शेयर करीब 7.34% तक नीचे गिर चुका है.

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