आज कितने में मिल रहा है LPG सिलेंडर? जानें घरेलू और कमर्शियल गैस का ताजा रेट

LPG Price Today 2 August 2026: अगस्त की शुरुआत कारोबारियों के लिए राहत लेकर आई है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 अगस्त से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये से ज्यादा की कटौती की थी. 2 अगस्त को भी यही रेट लागू हैं. वहीं, 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है.

घरेलू सिलेंडर के कितने बदले दाम?

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फिलहाल कोई राहत या झटका वाली बात नहीं है. 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत पहले जैसी ही बनी हुई है. उदाहरण के तौर पर दिल्ली में घरेलू सिलेंडर का रेट 942 रुपए प्रति सिलेंडर है.

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कमर्शियल सिलेंडर में कितना बदलाव?

होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और दूसरे व्यावसाय के लिए इस्तेमाल होने वाले 19 किलो कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में लगातार दूसरे महीने कटौती की गई है. सिर्फ 31 दिनों में करीब 385 रुपए कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ है.

किसे मिलेगा फायदा?

कमर्शियल एलपीजी सस्ता होने का सबसे बड़ा फायदा उन कारोबारियों को होगा जो रोजा बड़ी मात्रा में गैस का इस्तेमाल करते हैं. इनमें होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैटरिंग सर्विस और मिठाई- बेकरी की दुकानें शामिल हैं. इन कारोबारों की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होने से आगे चलकर उपभोक्ताओं को भी राहत मिल सकती है.

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हर महीने की पहली तारीख को बदलते हैं रेट

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमत, कच्चे तेल के भाव, डॉलर-रुपया विनिमय दर और दूसरे लागतों के आधार पर नए रेट तय किए जाते हैं. फिलहाल घरेलू सिलेंडर की कीमतें स्थिर हैं, जबकि कमर्शियल उपभोक्ताओं को लगातार दूसरे महीने राहत मिली है. आगे देखने जैसा कि रेट कितने बदलते हैं.