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हिंदी न्यूज़बिजनेसपेमेंट बैंक बंद, अब Paytm वॉलेट और आपके UPI का क्या होगा?

पेमेंट बैंक बंद, अब Paytm वॉलेट और आपके UPI का क्या होगा?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नियमों के उल्लंघन के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है और अब इसे बंद करने का आदेश दिया है. लेकिन क्या अब आपका पेटीएम यूपीआई और वॉलेट काम करेगा?

Written By : सृष्टि |  Updated at : 29 Jul 2026 02:54 PM (IST)
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जब से आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कार्रवाई की थी, तब से लोगों के मन में कई तरह की कंफ्यूजन है. वैसे सवाल भी है कि अगर पेमेंट बैंक बंद हो गया है, तो क्या पेटीएम वॉलेट भी बंद हो जाएगा? क्या यूपीआई से पेमेंट नहीं हो पाएगा? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल आ रहे हैं तो यहां ये आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा. 

क्या-क्या बंद हुआ? 
दरअसल, पेटीएम ऐप बंद नहीं हुआ है. कार्रवाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर हुई थी. इसके बाद बैंक नए ग्राहक नहीं जोड़ सकता और कुछ बैंकिंग सेवाओं पर रोक लगाई गई थी. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि पेटीएम ऐप या यूपीआई सेवा पूरी तरह बंद हो गई.

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क्या पेटीएम वॉलेट चलेगा?
अगर आपके पेटीएम वॉलेट में पहले से पैसा मौजूद है, तो आप उसे खर्च कर सकते हैं. हालांकि, वॉलेट में नया पैसा जोड़ने या उससे जुड़ी कुछ सेवाएं समय-समय पर आरबीआई के निर्देशों के अनुसार बदल सकती हैं. इसलिए लेटेस्ट नियमों की जानकारी वॉलेट के ऑफिशियल अपडेट से जरूर लें.

UPI पेमेंट पर क्या असर पड़ा?
अगर आप वॉलेट ऐप से यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, तो ज्यादातर मामलों में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. पेटीएम ने कई दूसरे बैंकों के साथ साझेदारी कर अपनी यूपीआई सेवा जारी रखी है. यानी आप पहले की तरह QR स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं और पैसे ले भी कर सकते हैं.

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बैंक अकाउंट लिंक है तो क्या होगा?
अगर आपका यूपीआई किसी दूसरे बैंक, जैसे SBI, HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank या किसी अन्य बैंक खाते से लिंक है, तो आपकी यूपीआई सेवा सामान्य रूप से काम करती रहेगी. ऐसे यूजर्स पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक की कार्रवाई का सीधा असर नहीं पड़ता.

क्या नया Wallet बना सकते हैं?
वॉलेट से जुड़े नियम समय-समय पर बदलते रहते हैं. इसलिए नया वॉलेट खोलने या वॉलेट में बैलेंस जोड़ने से पहले पेटीएम ऐप या आधिकारिक वेबसाइट पर ताजा जानकारी जरूर देख लें.

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आपको क्या करना है?
अगर आपका यूपीआई सही तरीके से काम कर रहा है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़ा था, तो उसे किसी दूसरे बैंक खाते से लिंक कर लेना सही रहेगा. इससे बाद में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 29 Jul 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
Business News Paytm Paytm Payments Bank RBI
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