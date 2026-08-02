सोने की तेजी पर लगा ब्रेक, जानें 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड और चांदी का लेटेस्ट भाव

Gold- Silver Price Today 2 August 2026: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए राहत की खबर है. 2 अगस्त को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यानी आज भी सोना और चांदी कल के रेट पर ही बिक रहे हैं.

एक दिन पहले 24 कैरेट सोने की कीमत में 400 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई थी. हालांकि, आज सोने के भाव स्थिर रहे और किसी तरह की नई बढ़ोतरी या गिरावट दर्ज नहीं की गई.

आज का सोने का भाव-

24 कैरेट सोना- 1,44,220 रुपए प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना- 1,32,200 रुपए प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना- 1,08,200 रुपए प्रति 10 ग्राम

अलग-अलग शहरों और ज्वेलर्स के हिसाब से कीमतों में मामूली अंतर हो सकता है.

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चांदी के दाम में कितना बदलाव?

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी आज कोई बदलाव नहीं हुआ है. 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,35,000 रुपए पर बना हुआ है. यानी लगातार दूसरे दिन चांदी की कीमत स्थिर बनी हुई है.

किन वजहों से बदलते हैं सोने-चांदी के दाम?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमत

डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल

आयात शुल्क

मांग और आपूर्ति

केंद्रीय बैंकों की नीतियां

वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक घटनाक्रम

इन्हीं कारणों के आधार पर सर्राफा बाजार में रोजाना कीमतें तय होती हैं.

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रखें इन बातों का ध्यान-

अगर आप सोने के गहने खरीदने जा रहे हैं, तो केवल रेट देखकर फैसला न लें. मेकिंग चार्ज, जीएसटी और BIS हॉलमार्क की भी जांच करें. अलग-अलग ज्वेलर्स के मेकिंग चार्ज अलग हो सकते हैं, इसलिए कीमतों की तुलना करने के बाद ही खरीदारी करें.

क्या सोना खरीदना सही रहेगा?

सोने की कीमतों में फिलहाल स्थिरता देखने को मिल रही है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण इसमें कभी भी बदलाव आ सकता है. अगर आप शादी, त्योहार या निवेश के लिए सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो अभी के लिए खरीदारी एक ऑप्शन हो सकती है.

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