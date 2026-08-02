#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेससोने की तेजी पर लगा ब्रेक, जानें 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड और चांदी का लेटेस्ट भाव

सोने की तेजी पर लगा ब्रेक, जानें 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड और चांदी का लेटेस्ट भाव

Gold- Silver Price Today 2 August 2026: आज सोने और चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. जानें 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड के साथ 1 किलो चांदी का ताजा भाव आप यहां से देख सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 02 Aug 2026 10:19 AM (IST)
Preferred Sources

Gold- Silver Price Today 2 August 2026: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए राहत की खबर है. 2 अगस्त को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यानी आज भी सोना और चांदी कल के रेट पर ही बिक रहे हैं.

एक दिन पहले 24 कैरेट सोने की कीमत में 400 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई थी. हालांकि, आज सोने के भाव स्थिर रहे और किसी तरह की नई बढ़ोतरी या गिरावट दर्ज नहीं की गई.

आज का सोने का भाव-

  • 24 कैरेट सोना- 1,44,220 रुपए प्रति 10 ग्राम
  • 22 कैरेट सोना- 1,32,200 रुपए प्रति 10 ग्राम
  • 18 कैरेट सोना- 1,08,200 रुपए प्रति 10 ग्राम
    अलग-अलग शहरों और ज्वेलर्स के हिसाब से कीमतों में मामूली अंतर हो सकता है.

आज कितने में मिल रहा है LPG सिलेंडर? जानें घरेलू और कमर्शियल गैस का ताजा रेट

चांदी के दाम में कितना बदलाव?
सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी आज कोई बदलाव नहीं हुआ है. 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,35,000 रुपए पर बना हुआ है. यानी लगातार दूसरे दिन चांदी की कीमत स्थिर बनी हुई है.

किन वजहों से बदलते हैं सोने-चांदी के दाम?

  • अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमत
  • डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल
  • आयात शुल्क 
  • मांग और आपूर्ति
  • केंद्रीय बैंकों की नीतियां
  • वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक घटनाक्रम
  • इन्हीं कारणों के आधार पर सर्राफा बाजार में रोजाना कीमतें तय होती हैं.

आज पेट्रोल-डीजल के दाम बदले या नहीं? घर से निकलने से पहले जानें अपने शहर का ताजा रेट

रखें इन बातों का ध्यान-
अगर आप सोने के गहने खरीदने जा रहे हैं, तो केवल रेट देखकर फैसला न लें. मेकिंग चार्ज, जीएसटी और BIS हॉलमार्क की भी जांच करें. अलग-अलग ज्वेलर्स के मेकिंग चार्ज अलग हो सकते हैं, इसलिए कीमतों की तुलना करने के बाद ही खरीदारी करें.

क्या सोना खरीदना सही रहेगा?
सोने की कीमतों में फिलहाल स्थिरता देखने को मिल रही है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण इसमें कभी भी बदलाव आ सकता है. अगर आप शादी, त्योहार या निवेश के लिए सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो अभी के लिए खरीदारी एक ऑप्शन हो सकती है. 

क्या आपको भी आते हैं बैंक के मैसेज, कैसे पहचानें असली है या नकली?

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 02 Aug 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
Business News Gold Rate Silver Price Gold & Silver
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
सोने की तेजी पर लगा ब्रेक, जानें 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड और चांदी का लेटेस्ट भाव
सोने की तेजी पर लगा ब्रेक, जानें 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड और चांदी का लेटेस्ट भाव
बिजनेस
आज कितने में मिल रहा है LPG सिलेंडर? जानें घरेलू और कमर्शियल गैस का ताजा रेट
आज कितने में मिल रहा है LPG सिलेंडर? जानें घरेलू और कमर्शियल गैस का ताजा रेट
बिजनेस
आज पेट्रोल-डीजल के दाम बदले या नहीं? घर से निकलने से पहले जानें अपने शहर का ताजा रेट
आज पेट्रोल-डीजल के दाम बदले या नहीं? घर से निकलने से पहले जानें अपने शहर का ताजा रेट
बिजनेस
क्या आपको भी आते हैं बैंक के मैसेज, कैसे पहचानें असली है या नकली?
क्या आपको भी आते हैं बैंक के मैसेज, कैसे पहचानें असली है या नकली?
Advertisement

वीडियोज

Kiara Advani ने Toxic Controversy पर तोड़ी चुप्पी, Yash की फिल्म का किया बचाव
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Mannat:😱Vikrant की सुरक्षा की बड़ी जंग, अपनों के ही खिलाफ Mannat ने उठाया बड़ा कदम #sbs
Bollywood News: क्या राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर ने गुप्त चुप तरीके से कर ली थी शादी? दिग्गज पत्रकार का दावा, चिरंजीवी ने कैसे खोला था राज? (01.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अब अटैक किया तो स्टोन एज में पहुंचा देंगे', ईरान की अमेरिका को धमकी
'अब अटैक किया तो स्टोन एज में पहुंचा देंगे', ईरान की अमेरिका को धमकी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलने की चेतावनी
महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलने की चेतावनी
क्रिकेट
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
टेलीविजन
'तुम हर जगह कमाल करोगी...', प्रिंस नरूला ने पत्नी युविका चौधरी पर लुटाया प्यार, बर्थडे पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट
प्रिंस नरूला ने पत्नी युविका चौधरी पर लुटाया प्यार, बर्थडे पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट
इंडिया
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा: लापरवाही ने फिर ली मासूम की जान! खुली होदी में गिरा 4 साल का गोलू
नोएडा: लापरवाही ने फिर ली मासूम की जान! खुली होदी में गिरा 4 साल का गोलू
Home Tips
How to Store Roti: रोटी टाइट हो जाती है? ऐसे करेंगे स्टोर तो घंटो रहेगी मुलायम
रोटी टाइट हो जाती है? ऐसे करेंगे स्टोर तो घंटो रहेगी मुलायम
शिक्षा
KVS भर्ती का रिजल्ट कब होगा जारी? 23 हजार अभ्यर्थी कर रहे इंतजार
KVS भर्ती का रिजल्ट कब होगा जारी? 23 हजार अभ्यर्थी कर रहे इंतजार
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget