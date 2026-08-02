क्या आपको भी आते हैं बैंक के मैसेज, कैसे पहचानें असली है या नकली?

Banking Fraud Prevention: अगर आपके मोबाइल पर भी बैंक के नाम से SMS आते हैं, तो अब आपको पहले से ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है. साइबर फ्रॉड अब फर्जी बैंक मैसेज भेजकर लोगों के बैंक अकाउंट पर निशाना बना रहे हैं. इन मैसेज में KYC अपडेट करने, अकाउंट ब्लॉक होने, रिवॉर्ड लेने या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रोकने जैसी बातें लिखी होती हैं. जैसे ही कोई व्यक्ति इनके बात में आ जाता है, तो उसके बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो सकते हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बैंकिंग से जुड़े SMS स्कैम के मामले तेजी से ज्यादा हो रहे हैं.

फ्रॉड डिटेक्शन टेक्नोलॉजी कंपनी की रिपोर्ट के हिसाब से, 2025 के दूसरे 6 महीने के मुकाबले में 2026 की पहले 6 महीने में भारत में बैंकिंग से जुड़े SMS स्कैम 146% ज्यादा हो गए हैं. रिपोर्ट बताती है कि साइबर अपराधी अब लोगों तक पहुंचने के लिए टेक्स्ट मैसेज का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि लोग बैंक के नाम से आए मैसेज पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं.

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ऐसे करते हैं फ्रॉड की शुरुआत

फर्जी मैसेज बिल्कुल बैंक के असली मैसेज जैसे दिखते हैं. इनमें लिखा होता है कि आपका KYC पूरा नहीं है, बैंक अकाउंट बंद होने वाला है या आपके खाते से सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुआ है. इसके साथ एक लिंक भी दिया जाता है और तुरंत क्लिक करने के लिए कहा जाता है. लिंक खुलते ही बैंकिंग डिटेल, OTP, UPI PIN या दूसरी जरूरी जानकारी मांगी जाती है. कई बार लिंक पर क्लिक करने से फोन में वायरस भी इंस्टॉल हो जाता है, जिससे फ्रॉड आपके मोबाइल का एक्सेस हासिल कर लेते हैं.

कैसे पहचानें असली और नकली मैसेज?

अगर किसी मैसेज में जल्दबाजी दिखाकर तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा जाए, अनजान लिंक भेजा गया हो या मैसेज किसी सस्पिशियस नंबर से आया हो, तो सावधान हो जाएं. बैंक कभी भी SMS या कॉल के जरिए OTP, ATM PIN, UPI PIN, पासवर्ड या CVV नहीं मांगते. अगर किसी मैसेज पर शक हो, तो उसमें दिए गए लिंक पर क्लिक करने की बजाय बैंक के ऑफिसियल ऐप या वेबसाइट पर जाकर जानकारी चेक करें.

किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करें और अपने बैंक की जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करें. फोन में सिर्फ भरोसेमंद ऐप ही डाउनलोड करें. अगर गलती से आपने किसी फर्जी लिंक पर अपनी जानकारी दे दी है, तो बैंक से संपर्क करें, पासवर्ड बदलें और जरूरत पड़ने पर अपना कार्ड या UPI ब्लॉक करा दें. थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है.

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