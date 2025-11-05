भारतीय UPI की मलेशिया में हुई एंट्री! अब विदेश में भी कर सकेंगे ऑनलाइन पेमेंट
भारत और मलेशिया के बीच यूपीआई भुगतान को लेकर सहमति बनी है. इस समझौते के बाद से भारतीय नागरिक मलेशिया में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इत्यादि का इस्तेमाल भुगतान करने के लिए कर सकेंगे.
UPI in Malaysia: भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का बोलबाला अब दुनिया में देखने को मिल रहा है. हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की इंटरनेशनल यूनिट, NIPL ने आधिकारिक तौर पर मलेशिया में अपनी सेवाओं की शुरुआत कर दी है. जिसका मतलब है कि, अब मलेशिया जाने वाले भारतीय यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे.
उन्हें मनी एक्सचेंज करने या फिर विदेशी करेंसी पर निर्भर नहीं रहना होगा. इस कदम से अब भारत के यूपीआई को 9 देशों में मान्यता मिल गई है. इन देशों में खरीदारी करने से लेकर व्यापार करने के लिए आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते है. आईए जानते हैं कि, यह सुविधा कैसे काम करेगी.
मलेशिया के साथ हुई डील
भारत और मलेशिया के बीच यूपीआई भुगतान को लेकर सहमति बनी है. इस समझौते के तहत भारत के एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) और मलेशिया के पेमेंट गेटवे रेजरपे कर्लक ने हाथ मिलाया है. इस समझौते के बाद से भारतीय नागरिक मलेशिया में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इत्यादि का इस्तेमाल किसी भी तरह के भुगतान करने के लिए कर सकेंगे. मलेशिया में यह सुविधा रेजरपे कर्लक के प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करेगी.
किन्हें होगा फायदा?
इस नई सुविधा से एक ओर तो मलेशिया जाने वाले सैलानियों को लाभ मिलेगा. वे खरीदारी करने या फिर दूसरे कामों के लिए यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे. मलेशियन रिंगिट खरीदने और इंटरनेशनल क्रेडिट और डेबिट कार्ड के भारी शुल्क से भी वे बच जाएंगे.
इसके साथ ही मलेशिया में व्यापार करने वालो को भी इसका सीधा लाभ होगा. वे अपने व्यापार संबंधी भुगतानों के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे. जिससे दोनों ही देश के व्यापारियों का समय बचेगा.
कौन से देश में चलता है भारतीय यूपीआई?
जिन 9 देशों में भारतीय यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं. उनमें फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), मलेशिया, मॉरीशस, श्रीलंका, सिंगापुर, भूटान, नेपाल और कतर शामिल हैं.
