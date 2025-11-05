हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसभारतीय UPI की मलेशिया में हुई एंट्री! अब विदेश में भी कर सकेंगे ऑनलाइन पेमेंट

भारतीय UPI की मलेशिया में हुई एंट्री! अब विदेश में भी कर सकेंगे ऑनलाइन पेमेंट

भारत और मलेशिया के बीच यूपीआई भुगतान को लेकर सहमति बनी है. इस समझौते के बाद से भारतीय नागरिक मलेशिया में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इत्यादि का इस्तेमाल भुगतान करने के लिए कर सकेंगे.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 05 Nov 2025 09:03 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

UPI in Malaysia: भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का बोलबाला अब दुनिया में देखने को मिल रहा है. हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की इंटरनेशनल यूनिट, NIPL ने आधिकारिक तौर पर मलेशिया में अपनी सेवाओं की शुरुआत कर दी है. जिसका मतलब है कि, अब मलेशिया जाने वाले भारतीय यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे.

उन्हें मनी एक्सचेंज करने या फिर विदेशी करेंसी पर निर्भर नहीं रहना होगा. इस कदम से अब भारत के यूपीआई को 9 देशों में मान्यता मिल गई है. इन देशों में खरीदारी करने से लेकर व्यापार करने के लिए आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते है. आईए जानते हैं कि, यह सुविधा कैसे काम करेगी.

मलेशिया के साथ हुई डील

भारत और मलेशिया के बीच यूपीआई भुगतान को लेकर सहमति बनी है. इस समझौते के तहत भारत के एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) और मलेशिया के पेमेंट गेटवे रेजरपे कर्लक ने हाथ मिलाया है. इस समझौते के बाद से भारतीय नागरिक मलेशिया में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इत्यादि का इस्तेमाल किसी भी तरह के भुगतान करने के लिए कर सकेंगे. मलेशिया में यह सुविधा रेजरपे कर्लक के प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करेगी. 

किन्हें होगा फायदा?

इस नई सुविधा से एक ओर तो मलेशिया जाने वाले सैलानियों को लाभ मिलेगा. वे खरीदारी करने या फिर दूसरे कामों के लिए यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे. मलेशियन रिंगिट खरीदने और इंटरनेशनल क्रेडिट और डेबिट कार्ड के भारी शुल्क से भी वे बच जाएंगे.

इसके साथ ही मलेशिया में व्यापार करने वालो को भी इसका सीधा लाभ होगा. वे अपने व्यापार संबंधी भुगतानों के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे. जिससे दोनों ही देश के व्यापारियों का समय बचेगा. 

कौन से देश में चलता है भारतीय यूपीआई?

जिन 9 देशों में भारतीय यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं. उनमें फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), मलेशिया, मॉरीशस, श्रीलंका, सिंगापुर, भूटान, नेपाल और कतर शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: आज शेयर बाजार खुला है या बंद? जानिए 5 नवंबर की हॉलिडे लिस्ट में क्या है अपडेट
  

Published at : 05 Nov 2025 08:52 AM (IST)
Tags :
UPI In Malaysia UPI International Expansion
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वहां जंगलराज है, बिना सुरक्षा नहीं जा सकता', बिहार में चुनावी अभियान में शामिल होने से आजम खान का इनकार
'वहां जंगलराज है, बिना सुरक्षा नहीं जा सकता', बिहार में चुनावी अभियान में शामिल होने से आजम खान का इनकार
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
विश्व
Typhoon Kalmaegi: 120 KMPH की रफ्तार से हवाएं, तबाही लेकर गुजरा तूफान ‘कालमेगी’, उड़ गईं घरों की छतें, 52 की मौत
120 KMPH की रफ्तार से हवाएं, तबाही लेकर गुजरा तूफान ‘कालमेगी’, उड़ गईं घरों की छतें, 52 की मौत
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
Advertisement

वीडियोज

'हाफ बीवी' की बदनाम आशिकी
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi ने खोल दी Nitish की पोल, असली कंट्रोल किसके पास? | Mahagathbandhan
Bihar Election: सीट 121..तेजस्वी या नीतीश?
Bihar Election 2025: वोटिंग से 36 घंटे पहले वीडियो विवाद!
Sandeep Chaudhary: 10 हजार Vs 30 हजार...महिला बनाएंगी किसकी सरकार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वहां जंगलराज है, बिना सुरक्षा नहीं जा सकता', बिहार में चुनावी अभियान में शामिल होने से आजम खान का इनकार
'वहां जंगलराज है, बिना सुरक्षा नहीं जा सकता', बिहार में चुनावी अभियान में शामिल होने से आजम खान का इनकार
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
विश्व
Typhoon Kalmaegi: 120 KMPH की रफ्तार से हवाएं, तबाही लेकर गुजरा तूफान ‘कालमेगी’, उड़ गईं घरों की छतें, 52 की मौत
120 KMPH की रफ्तार से हवाएं, तबाही लेकर गुजरा तूफान ‘कालमेगी’, उड़ गईं घरों की छतें, 52 की मौत
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
तमिल सिनेमा
Kantara Chapter 1: OTT रिलीज के बाद भी सिनेमाघरों में दहाड़ रही ‘कांतारा चैप्टर 1’, 33वें दिन भी करोड़ों में की कमाई
ओटीटी रिलीज के बाद भी सिनेमाघरों में दहाड़ रही ‘कांतारा चैप्टर 1’, 33वें दिन भी करोड़ों में की कमाई
ट्रेंडिंग
आइसक्रीम समझ मिर्च खा गया कुत्ता! तीखे से डोगेश भाई के मुंह को आ गए गुर्दे- वीडियो वायरल
आइसक्रीम समझ मिर्च खा गया कुत्ता! तीखे से डोगेश भाई के मुंह को आ गए गुर्दे- वीडियो वायरल
हेल्थ
पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं हार्ट से जुड़ी बीमारियों की शिकार, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं हार्ट से जुड़ी बीमारियों की शिकार, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
ट्रैवल
हवा में उड़ने का सपना होगा पूरा, भारत के इन 5 राज्यों में करें हॉट एयर बैलूनिंग राइड का सफर
हवा में उड़ने का सपना होगा पूरा, भारत के इन 5 राज्यों में करें हॉट एयर बैलूनिंग राइड का सफर
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget