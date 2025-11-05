आज शेयर बाजार खुला है या बंद? जानिए 5 नवंबर की हॉलिडे लिस्ट में क्या है अपडेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Share Market Holiday: बुधवार, 5 नवंबर को पूरे देश में गुरु नानक जी की जयंती मनाई जा रही है. सिख समुदाय के लोग इसे प्रकाश पर्व के तौर पर मनाते हैं. गुरु नानक जयंती को लेकर देश के कई शहरों में बैंकों, स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में छुट्टियों की घोषणा की गई हैं. ऐसे में शेयर बाजार को लेकर बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि, आज शेयर बाजार खुले है नहीं. आईए जानते हैं कि, आज शेयर मार्केट की छुट्टी है नहीं.

क्या आज शेयर बाजार खुला है?

भारतीय शेयर मार्केट बुधवार को बंद रहेगा. देश के दोनों प्रमुख एक्सचेंजों बीएसई (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) और एनएसई (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) दोनों में ही आज हॉलिडे है. यानि, आज शेयर, डेरिवेटिव और करेंसी मार्केट में कारोबार नहीं होगा. नवंबर महीने की बात करें तो, इस महीने साप्ताहिक छुट्टी को छोड़कर अब एक भी छुट्टी नहीं है. 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती को लेकर भारतीय शेयर बाजार बंद है. वहीं, गुरुवार 6 नवंबर से शेयर बाजार में सामान्य रुप से ट्रेडिंग होगी.

शेयर मार्केट के हॉलिडे लिस्ट की बात करें तो, आगामी 25 दिसंबर को शेयर बाजार में किसी भी तरह की ट्रेडिंग नहीं होगी. क्रिसमस को लेकर छुट्टी की घोषणा की गई है. शेयर बाजार में शनिवार और रविवार को साप्ताहिक छुट्टी रहती है. इस दिन किसी भी तरह का कारोबार नहीं होता है.

मंगलवार को कैसा रहा था मार्केट का हाल?

भारतीय शेयर मार्केट में मंगलवार को भारी गिरावट देखने को मिली थी. दोनों ही प्रमुख इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 519.34 अंक या 0.62 प्रतिशत गिरकर 83,459.15 अंकों पर बंद हुआ था. वहीं, एनएसई निफ्टी 165.70 अंक या 0.64 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,597.65 अंकों पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी. बाजार जानकारों का मानना है कि, इस गिरावट के पीछे विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की लगातार बिकवाली और एशियाई एवं यूरोपीय बाजारों में कमजोरी के चलते घरेलू मार्केट लाल हो गया.

