लिस्टिंग से पहले दहाड़ रहा यह आईपीओ! GMP 31 परसेंट... बाजार में एंट्री लेते ही मचाएगा धमाल

Tenneco Clean Air India Ltd IPO: टेनेको क्लीन एयर इंडिया लिमिटेड (Tenneco Clean Air India Ltd IPO) के आईपीओ को निवेशकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. यह आईपीओ 12 नवंबर से 14 नवंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था, जिस पर 61 गुना से ज्यादा दांव लगा है. अब निवेशक टेनेको क्लीन एयर के आईपीओ के अलॉटमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

कितना है GMP?

इधर, ग्रे मार्केट में टेनेको क्लीन एयर इंडिया के शेयर धमाल मचा रहे हैं. टेनेको क्लीन एयर इंडिया के शेयर ग्रे मार्केट में फिलहाल 31 परसेंट के प्रीमियम यानी कि 123 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं, जो इसकी तगड़ी लिस्टिंग की ओर इशारा कर रहे हैं. आईपीओ में शेयर की कीमत 397 रुपये रखी गई थी. इस तरह अगर मौजूदा GMP के हिसाब से देखें तो शेयरों की लिस्टिंग 520 रुपये पर हो सकती है. यानी कि निवेशकों को लिस्टिंग वाले दिन करीब 31 परसेंट तक मुनाफे की उम्मीद है.

19 नवंबर, 2025 को टेनेको क्लीन एयर इंडिया के शेयर BSE और NSE दोनों प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे.

आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस

टेनेको क्लीन एयर इंडिया के आईपीओ को दूसरे दिन गुरुवार को 2.93 गुना सब्सक्रिप्शन मिला. योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के लिए 2.34 गुना सब्सक्राइब किया, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) से 7.18 गुना सब्सक्रिप्शन मिला. खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों से 1.44 गुना बोलियां लगीं.

आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल

टेनेको क्लीन एयर इंडिया के आईपीओ का साइज 3,600 करोड़ रुपये था. इसमें फ्रेश इक्विटी शेयर नहीं जारी किया गया, बल्कि OFS विंडो के तहत प्रमोटर टेनेको मॉरीशस होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा 9.07 करोड़ शेयरों की बिक्री की गई. यानी कि आईपीओ से कमाई गई रकम का हिस्सा कंपनी को नहीं मिलेगा, सारा पैसा शेयरहोल्डर को जाएगा. टेनेको मॉरीशस होल्डिंग्स लिमिटेड, टेनेको (मॉरीशस) लिमिटेड, फेडरल-मोगुल इन्वेस्टमेंट्स बीवी, फेडरल-मोगुल प्राइवेट लिमिटेड और टेनेको एलएलसी कंपनी के प्रमोटर हैं.

क्या करती है कंपनी?

2018 में बनी टेनेको क्लीन एयर इंडिया लिमिटेड एक अमेरिकी कंपनी टेनेको इंक (Tenneco Inc.) की सब्सिडियरी कंपनी है. यह दुनियाभर में गाड़ियों के लिए क्लीन एयर और पावरट्रेन प्रोडक्ट बनाने का काम करती है, जो गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को कम करने में मददगार होते हैं.

