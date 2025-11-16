Dividend Stocks: शेयर बाजार निवेशकों के लिए अगला हफ्ता खास रहने वाला है क्योंकि 17 नवंबर से शुरू हो रहे इस हफ्ते में कई कंपनियां अपने निवेशकों पर डिविडेंड की बारिश करने वाली है. इनमें एशियन पेंट्स (Asian Paints), इंफो एज (Info Edge), ऑयल इंडिया (Oil India),अशोक लीलैंड (Ashok Leyland), आईआरसीटीसी (IRCTC), कोचिन शिपायर्ड (Cochin Shipyard) और एफआरएफ (MRF) जैसी कंपनियों के नाम शामिल हैं. इस दौरान निवेशक अपने पोर्टफोलियो पर नजर रख डिविडेंड से मुनाफा कमा सकते हैं.

Asian Paints

देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी एशियन पेंट्स ने अपने निवेशकों के लिए हर शेयर पर 4.50 रुपये डिविडेंड का ऐलान किया है. इसके लिए रिकॉर्ड डेट 18 नवंबर है, जबकि पेमेंट डेट 27 नवंबर तय किया गया है. यानी कि इस तारीख तक डिविडेंड का पैसा निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करा दिया जाएगा. इससे पहले कंपनी ने FY25 में हर शेयर पर 20.55 रुपये का डिविडेंड देकर निवेशकों का मुनाफा कराया था.

Ashok Leyland

ऑटो सेक्टर की बड़ी कंपनी अशोक लीलैंड (Ashok Leyland) भी अपने निवेशकों को डिविडेंड देने जा रही है. कंपनी 1 रुपये फेस वैल्यू के हर शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड देगी. इसके लिए भी रिकॉर्ड डेट 18 नवंबर है, जबकि निवेशकों को भुगतान 11 दिसंबर या उससे पहले ही कर दिया जाएगा.

Info Edge

Naukri.com की पैरेंट कंपनी Info edge (इंडिया) लिमिटेड हर शेयर पर 2.40 रुपये डिविडेंड देने की घोषणा की है. इसकी रिकॉर्ड डेट 21 नवंबर रखी गई है. कंपनी लगातार डिविडेंड से अपने निवेशकों का मुनाफा करा रही है. इससे पहले इसने 25 जुलाई 2025 को 3.60 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था. 19 नवंबर 2024 को भी 12 रुपये प्रति शेयर और 29 जुलाई 2024 को 12 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था.

IRCTC

भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) हर शेयर पर 5 रुपये का डिविडेंड देने जा रही है. इसकी भी रिकॉर्ड डेट 21 नवंबर को होगी. जुलाई से सितंबर तिमाही के दौरान IRCTC ने बंपर मुनाफा कमाया.कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल की समान तिमाही के 305 करोड़ रुपये से बढ़कर इस साल 345 करोड़ रुपये तक पहुंच गया इसलिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस मुनाफे का कुछ हिस्सा निवेशकों को डिविडेंड के तौर पर बांटने का फैसला किया.

MRF

टायर कंपनी एमआरएफ ने अपने निवेशकों के लिए 3 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है. इसके लिए 21 नवंबर एक्स-डिविडेंड की तारीख तय की गई है.

Cochin Shipyard

कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड (Cochin Shipyard Ltd) हर शेयर पर 4 रुपये का फाइनल डिविडेंड देने जा रही है. 18 नवंबर रिकॉर्ड डेट है और 11 दिसंबर तक रकम शेयरहोल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

Oil India

सरकारी तेल कंपनी Oil India हर शेयर पर 3.5 रुपये का डिविडेंड देने जा रही है. इसके लिए 21 नवंबर रिकॉर्ड डेट है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

