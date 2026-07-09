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हिंदी न्यूज़बिजनेसLayoffs: जिनकी होगी छंटनी, उन कर्मचारियों को मिलेगी 9 महीने की सैलरी, इस कंपनी ने कर दिया ऐलान

Layoffs: जिनकी होगी छंटनी, उन कर्मचारियों को मिलेगी 9 महीने की सैलरी, इस कंपनी ने कर दिया ऐलान

Microsoft Layoff: टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने एक बार फिर बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी करनी शुरू कर दी है. हालांकि, जिन कर्मचारियों की नौकरी जाएगी, उनके लिए कंपनी ने सेवरेंस पैकेज तैयार किया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 09 Jul 2026 10:39 AM (IST)
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  • स्टॉक वेस्टिंग और छह महीने का पेड स्वास्थ्य बीमा।

Microsoft Layoffs: आज के इस महंगाई के दौर में जहां 9 टू 5 की नौकरी करने के बाद भी एक आम आदमी के लिए घर चलाना आसान नहीं है, वहीं आए दिन कोई न कोई बड़ी कंपनी अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रही है. ऐसे में रातों-रात नौकरी चले जाने से कर्मचारियों के सामने मानसिक और आर्थिक दोनों तरह की चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं.

इसी बीच जानी-मानी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक बार फिर से बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी करनी शुरू कर दी है. हालांकि, राहत की बात यह है कि जिन कर्मचारियों की नौकरी जाएगी, उनके लिए कंपनी ने ऐसा सेवरेंस पैकेज तैयार किया है, जिसे टेक इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन पैकेजों में गिना जा रहा है. 

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कर्मचारियों को मिलेगी 39 हफ्तों की सैलरी

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में नौकरी गंवाने वाले कुछ कर्मचारियों को 39 हफ्तों यानी लगभग 9 महीने की सैलरी के बराबर पैसे दिए जाएंगे. लेकिन यह उनकी पोस्ट और कंपनी में काम करने की अवधि के हिसाब से दिया जाएगा. इस बार हुई छंटनी से दुनियाभर में लगभग 4800 कर्मचारी प्रभावित हुए हैं.

सिर्फ सैलरी नहीं, साथ ही मिलेंगी ये सुविधाएं

  • नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को केवल सेवरेंस पैकेज ही नहीं मिलेगा.
  • कर्मचारी ने कितने महीने काम किया है, उसके हिसाब से 6 और 12 महीने तक स्टॉक वेस्टिंग का फायदा मिलेगा.
  • इतना ही नहीं, बल्कि छह महीने तक पेड हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा.

क्या सभी कर्मचारियों को मिलेगी 9 महीने की सैलरी?

रिपोर्ट के मुताबिक , जिन कर्मचारियों की अमेरिका में नौकरी जाएगी, उन्हें लगभग 60 दिनों तक बेसिक सैलरी मिलती रहेगी. साथ ही कंपनी कर्मचारियों की पोस्ट और उन्होंने कितने साल काम किया है, उसके आधार पर उन्हें एक्स्ट्रा सेवरेंस दिया जाएगा. इसलिए कुछ कर्मचारियों को कुल मिलाकर 9 महीने तक की बेसिक सैलरी दी जाएगी.

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जानें किसे कितने मिलेंगे पैसे?

कंपनी का सेवरेंस पैकेज कर्मचारियों की पोस्ट और कंपनी में बिताए गए दिन के आधार पर मिलेंगे.

  • ऐसे कर्मचारी जो लेवल 64 या उससे नीचे हैं, उन्हें हर 6 महीने की नौकरी के बदले 1 हफ्ते की बेसिक सैलरी दी जाएगी.
  • साथ ही जो कर्मचारी 65 से 67 पर हैं, उन्हें 6 महीने की नौकरी पर दो हफ्ते की सैलरी मिलेगी.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 09 Jul 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
Microsoft Layoffs Tech Company Severance Package
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