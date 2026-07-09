Layoffs: जिनकी होगी छंटनी, उन कर्मचारियों को मिलेगी 9 महीने की सैलरी, इस कंपनी ने कर दिया ऐलान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्टॉक वेस्टिंग और छह महीने का पेड स्वास्थ्य बीमा।

Microsoft Layoffs: आज के इस महंगाई के दौर में जहां 9 टू 5 की नौकरी करने के बाद भी एक आम आदमी के लिए घर चलाना आसान नहीं है, वहीं आए दिन कोई न कोई बड़ी कंपनी अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रही है. ऐसे में रातों-रात नौकरी चले जाने से कर्मचारियों के सामने मानसिक और आर्थिक दोनों तरह की चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं.

इसी बीच जानी-मानी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक बार फिर से बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी करनी शुरू कर दी है. हालांकि, राहत की बात यह है कि जिन कर्मचारियों की नौकरी जाएगी, उनके लिए कंपनी ने ऐसा सेवरेंस पैकेज तैयार किया है, जिसे टेक इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन पैकेजों में गिना जा रहा है.

ईरान-अमेरिका में तनाव के बीच सस्ता हुआ सोना, चांदी में भी गिरावट; जानें लेटेस्ट कीमत

कर्मचारियों को मिलेगी 39 हफ्तों की सैलरी

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में नौकरी गंवाने वाले कुछ कर्मचारियों को 39 हफ्तों यानी लगभग 9 महीने की सैलरी के बराबर पैसे दिए जाएंगे. लेकिन यह उनकी पोस्ट और कंपनी में काम करने की अवधि के हिसाब से दिया जाएगा. इस बार हुई छंटनी से दुनियाभर में लगभग 4800 कर्मचारी प्रभावित हुए हैं.

सिर्फ सैलरी नहीं, साथ ही मिलेंगी ये सुविधाएं

नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को केवल सेवरेंस पैकेज ही नहीं मिलेगा.

कर्मचारी ने कितने महीने काम किया है, उसके हिसाब से 6 और 12 महीने तक स्टॉक वेस्टिंग का फायदा मिलेगा.

इतना ही नहीं, बल्कि छह महीने तक पेड हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा.

क्या सभी कर्मचारियों को मिलेगी 9 महीने की सैलरी?

रिपोर्ट के मुताबिक , जिन कर्मचारियों की अमेरिका में नौकरी जाएगी, उन्हें लगभग 60 दिनों तक बेसिक सैलरी मिलती रहेगी. साथ ही कंपनी कर्मचारियों की पोस्ट और उन्होंने कितने साल काम किया है, उसके आधार पर उन्हें एक्स्ट्रा सेवरेंस दिया जाएगा. इसलिए कुछ कर्मचारियों को कुल मिलाकर 9 महीने तक की बेसिक सैलरी दी जाएगी.

ट्रंप की धमकी से क्रूड ऑयल में उबाल, क्या अब पेट्रोल-डीजल के बढ़ेंगे रेट? जानें आज कीमत

जानें किसे कितने मिलेंगे पैसे?

कंपनी का सेवरेंस पैकेज कर्मचारियों की पोस्ट और कंपनी में बिताए गए दिन के आधार पर मिलेंगे.