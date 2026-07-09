Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अमेरिका-ईरान तनाव के कारण होर्मुज में जहाजों की आवाजाही ठप.

मिसाइल हमलों के बाद अमेरिकी नौसेना ने मार्ग को असुरक्षित बताया.

जहाजों ने वैकल्पिक मार्ग चुना; यात्रा लंबी, बीमा बढ़ा.

भारत की तेल आपूर्ति प्रभावित होगी, ईंधन के दाम बढ़ेंगे.

Strait of Hormuz: ईरान के 80 ठिकानों पर अमेरिका के सैन्य हमले और इस पर जवाबी कार्रवाई करने की ईरान की धमकियों के बीच होर्मुज (Strait of Hormuz) पर जहाजों की आवाजाही पर असर पड़ा है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, एनर्जी शिपिंग के लिए बेहद जरूरी इस समुद्री मार्ग पर ट्रैफिक पूरी तरह से ठप है. बताया जा रहा है कि इस रास्ते से गुजरने वाले दर्जनों बड़े तेल टैंकर और LNG जहाजों को बीच रास्ते ओमान की खाड़ी के पास ही रोक दिया गया है.

होर्मुज पर जहाजों की आवाजाही ठप

हाल ही में होर्मुज से गुजर रहे कतर के एक एलएनजी टैंकर और सऊदी अरब के एक क्रूड ऑयल टैंकर पर हुए मिसाइल हमलों के बाद मामला फिर से बिगड़ गया. अमेरिका ने इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया और इसके 80 से अधिक तटीय ठिकानों पर हवाई हमले किए. दोनों देशों के बीच इस तनातनी के बाद अमेरिकी नौसेना और मरीन सिक्योरिटी एजेंसियों ने जहाजों के लिए इस रूट से होकर आवाजाही को खतरा बताया.

समुद्री सुरक्षा एजेसियों की इस चेतावनी के बाद कई जहाज अब अफ्रीका के 'केप ऑफ गुड होप' वाले रास्ते से होकर जाने का विकल्प चुन रहे हैं. इससे गंतव्य तक पहुंचने में 10-15 दिन और ज्यादा लगेंगे. शिपिंग ठप होने से तेल कंपनियों के लिए समुद्री बीमा की दरें भी 400% तक बढ़ गई हैं. इससे क्रूड की सप्लाई पर असर पड़ेगा.

भारत पर असर

भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से मंगाता है. इसमें से भी लगभग 60% होर्मुज से होकर भारत पहुंचता है. तनाव के इस माहौल में सऊदी अरब, ईरान और यूएई से तेल और गैस लेकर रवाना हुए टैंकर अगर बीच रास्ते ही रूक गए, तो इससे देश में एक बार फिर से एनर्जी सप्लाई में कमी देखने को मिल सकती है. अगर अगले 10-15 दिनों तक होर्मुज पर सप्लाई की यही स्थिति बनी रहती है, तो आने वाले समय में इसका असर पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर देखने को मिल सकता है. साथ ही गैस आयात मंहगा होने के चलते CNG और PNG के दाम भी प्रभावित होंगे.

ये भी पढ़ें:

CNG News: क्या पेट्रोल में एथेनॉल की तरह सीएनजी में भी मिलावट हो सकती है, आपको क्या जानना जरूरी है?