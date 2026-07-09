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हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटShare Market: धरी की धरी रह गईं ट्रंप की धमकियां, हरे निशान पर खुला शेयर बाजार; सेंसेक्स-निफ्टी उछले

Share Market: धरी की धरी रह गईं ट्रंप की धमकियां, हरे निशान पर खुला शेयर बाजार; सेंसेक्स-निफ्टी उछले

Stock Market Updates: भारतीय शेयर बाजार की आज अच्छी शुरुआत हुई है. कल की ऐतिहासिक गिरावट के बाद आज शॉर्ट-कवरिंग देखी जा रही है. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों चढ़कर कारोबार कर रहे हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 09 Jul 2026 09:38 AM (IST)
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  • भारतीय शेयर बाजार आज वैश्विक तनाव के बावजूद मजबूत खुले.
  • कल एशियाई बाजारों में मजबूत उछाल, अमेरिकी बाजार गिरे.
  • ईरान-अमेरिका तनाव बढ़ने से कच्चा तेल, डॉलर मजबूत हुए.
  • TCS आज अपने तिमाही नतीजे घोषित करेगी, असर रहेगा.

Share Market Today on July 9: वैश्विक तनाव के बावजूद आज भारतीय शेयर बाजार की ओपेनिंग ग्रीन रही. बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 72 अंकों की तेजी के साथ 76571 पर कारोबार की शुरुआत की, जबकि निफ्टी 50 46 अंक चढ़कर 23928 के लेवल पर खुला. कल शेयर बाजार में भारी गिरावट आई थी. सेंसेक्स 1677 अंक टूटकर 76503.60 पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी की क्लोजिंग 516.65 अंक नीचे 23882.05 हुई थी. 

आज देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी TCS कारोबारी साल 2027 की पहली तिमाही के नतीजे का ऐलान करेगी, जिसका असर आज पूरे आईटी सेक्टर पर दिखेगा. 

एशियाई बाजार

भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद आज एशियाई बाजारों में मजबूत रिकवरी देखी जा रही. सुबह के शुरुआती कारोबार में दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3.8% की तेजी से बढ़ा. पिछले सेशन में भारी गिरावट के बाद अब इसने अच्छा बाउंसबैक किया है. जापान का बेंचमार्क निक्केई 225 भी 2.3% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है. टॉपिक्स में भी 0.44% का उछाल आया है. स्मॉल-कैप कोस्डैक में भी 4.23% की बढ़त देखी जा रही है. चीन का बेंचमार्क इंडेक्स शंघाई कम्पोजिट भी 0.17% की बढ़त के साथ हरे निशान पर खुला. अमेरिकी बाजार में चिपमेकर कंपनी SK Hynik की धमाकेदार लिस्टिंग से टेक सेक्टर में दोबारा से निवेशक दांव लगा रहे हैं. इससे बाजार को मजबूती मिली है. 

अमेरिकी बाजार

कल अमेरिकी शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए. डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स 576.76 अंक या 1.09% गिरकर 52348.39 पर बंद हुआ. S&P 500 में 0.28% की गिरावट आई और इसकी क्लोजिंग 7482.71 पर हुई. हालांकि, इन सबके विपरीत नैस्डैक कम्पोजिट ने 0.2% की बढ़त हासिल की और 25,870.65 पर बंद हुआ. कल वॉल स्ट्रीट में Broadcom में लगभग 5% और दिग्गज टेक कंपनी Nvidia में 3.65% की शानदार तेजी दर्ज की गई. इसने पूरे नैस्डैक इंडेक्स काे हरे निशान पर बनाए रखा. 

जहां तक रही आज की बात, तो आज गुरुवार को अमेरिका-ईरान के बीच फिर से बढ़े तनाव और तेल की कीमतों में उछाल के चलते बाजार में बिकवाली बढ़ी है. इस वजह से बेंचमार्क से जुड़े US स्टॉक फ्यूचर्स गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं. S&P 500 फ्यूचर्स में मामूली गिरावट देखी जा रही है. डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से जुड़े फ्यूचर्स 28 अंक या 0.1% से कम नीचे बने हुए हैं. हालांकि, नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में 0.3% की बढ़त है. 

कच्चे तेल की कीमत

ईरान के साथ शांति समझौते को खत्म करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड की घोषणा के बाद रातों-रात कच्चे तेल की कीमतें 7% तक बढ़ गईं. आज वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स 0.92% बढ़कर 74.17 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहे हैं. वहीं, अगस्त डिलीवरी वाले ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.91% बढ़कर 78.73 डॉलर पर ट्रेड कर रहे हैं, जो 75 डॉलर के अहम मनोवैज्ञानिक स्तर से ऊपर है. COMEX पर, क्रूड की कीमतें 1.12% बढ़कर 74.34 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गईं.

अमेरिकी डॉलर

आज अमेरिकी डॉलर 95.61 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी मजबूत स्थिति को दिखाता है. अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संकट के गहराने और कच्चे तेल में उबाल के चलते डॉलर निवेशकों के बीच 'सेफ हेवन' बनकर उभर रहा है. इससे इसकी मांग बढ़ रही है. कल बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 59 पैसे टूटकर 95.55 पर बंद हुआ. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 09 Jul 2026 09:29 AM (IST)
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