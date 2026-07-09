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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold-Silver Rate Fall: ईरान-अमेरिका में तनाव के बीच सस्ता हुआ सोना, चांदी में भी गिरावट; जानें लेटेस्ट कीमत

Gold-Silver Rate Fall: ईरान-अमेरिका में तनाव के बीच सस्ता हुआ सोना, चांदी में भी गिरावट; जानें लेटेस्ट कीमत

Gold-Silver Rate Today: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान-अमेरिका के बीच शांति समझौते को पूरी तरह से खत्म कर दिए जाने की घोषणा का शेयर बाजार सहित कच्चे तेल और सोने-चांदी की कीमतों पर तगड़ा असर पड़ा है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 09 Jul 2026 08:52 AM (IST)
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  • भारतीय बाजारों में आज सोने-चांदी के दाम गिरे.
  • 24 कैरेट सोना 1.18% गिरकर ₹1,43,890 प्रति 10 ग्राम.
  • चांदी 3.35% गिरकर ₹2.29 लाख प्रति किलोग्राम हुई.
  • अमेरिकी फेड दरें बढ़ने की आशंका से कीमतें प्रभावित हुईं.

Gold-Silver Rate Today on July 9: आज भारत में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है. COMEX (Commodity Exchange) पर भले ही सोना बिना किसी बदलाव के आज 4804.70 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है. इससे पता चलता है कि  अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव का कीमतों पर तुरंत कोई असर नहीं पड़ा है. हालांकि, घरेलू स्तर पर कीमतों मेें गिरावट आई है.

आज कितनी है सोने की कीमत?

आज देश के सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,43,890 रुपये है, जो कल के मुकाबले 1.18% की गिरावट को दर्शाता है. कल  24 कैरेट सोने की कीमत 1,45,600 के आसपास थी. इसी तरह से आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,31,803 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जो कल के 1,33,377 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर से 1574 रुपये कम है. यानी कि प्रति ग्राम कीमतों में 157 रुपये की गिरावट आई है. आज 18 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम के हिसाब से 1,07,917.5 रुपये है, जबकि कल कीमत इससे 1288 रुपये ज्यादा 1,09,206.13 रुपये थी. 

शहरवार सोने की कीमतें

शहर 24 कैरेट सोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम) 22 कैरेट सोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम)
दिल्ली 1,43,650 रुपये 1,31,680 रुपये
मुंबई 1,44,090 रुपये 1,31,940 रुपये
कोलकाता 1,44,090 रुपये 1,32,000 रुपये
चेन्नई 1,44,450 रुपये 1,32,350 रुपये
बेंगलुरु 1,44,090 रुपये 1,31,940 रुपये
हैदराबाद 1,44,150 रुपये 1,32,000 रुपये
अहमदाबाद 1,44,090 रुपये 1,31,940 रुपये

चांदी की आज कीमतें

वैश्विक बाजार में आज चांदी कल के मुकाबले 0,26% की मामूली बढ़त के साथ 58.69 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस पर कारोबार कर रही है. भारतीय बाजारों में कल के मुकाबले 3.35% की गिरावट के साथ चांदी 2.29 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है. इससे पहले भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच चांदी रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गई थी, लेकिन अब कीमतों में वापस से उतार-चढ़ाव देखने को मिल रही है.  

सोने-चांदी में गिरावट का अमेरिका से कनेक्शन

अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के टूटने और मिडिल ईस्ट में तनाव दोबारा बढ़ने की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 5% से ज्यादा उछलकर 78 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गया है. तेल महंगा होने से वैश्विक बाजारों में महंगाई बढ़ने का डर बना रहेगा, जिसे काबू में लाने के लिए अमेरिकी फेड रिजर्व (US Fed) को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेगी. इससे निवेशक सोने-चांदी से पैसा निकालकर सरकारी बॉन्ड में लगाने लगेंगे, जिससे कीमती धातुओं की डिमांड कम होंगी और कीमतें गिरेंगी. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 09 Jul 2026 08:20 AM (IST)
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