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हिंदी न्यूज़बिजनेसश्रीराम फाइनेंस ने बढ़ाए FD के रेट्स, 11 अक्टूबर से लागू होंगी नई दरें

श्रीराम फाइनेंस ने बढ़ाए FD के रेट्स, 11 अक्टूबर से लागू होंगी नई दरें

अगर आप श्रीराम फाइनेंस के जरिए अपनी FD फिक्स करवाने वाले हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. दरअसल कंपनी ने अपनी FD पर ब्याज बढ़ा दिया है. आइये जानते हैं ये नई दरें कब से लागू होने जा रही हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 09 Oct 2026 11:35 PM (IST)
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अपने भविष्य को फाइनेंशियली सुरक्षित रखने के लिए कई लोग FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट करके कुछ रुपये रखते हैं. जिस पर बैंक या संस्था कुछ प्रतिशत का ब्याज देती है. समय- समय पर ये ब्याज दरें अपडेट होती रहती हैं. जैसे हाल ही में श्रीराम फाइनेंस ने अपनी फिक्स्ड डिपॉजट (FD) की ब्याज दरों को बढ़ाने का फैसला किया है.

ये नई दरें 11 अक्टूबर 2026 से लागू होंगी. कंपनी अलग-अलग अवधि की FD पर ब्याज दरों में 0.15% से 0.40% तक की बढ़ोतरी करेगी. ये दरें 10 करोड़ रुपये तक की जमा राशि पर लागू होंगी.

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कितना मिलेगा सालाना ब्याज?
इन नई दरों के लागू होने के बाद 36 से 60 महीने की FD पर सालाना 7.85% ब्याज मिलेगा, जो पहले 7.5% था. वहीं, 15 महीने की डिजिटल FD पर ब्याज दर 7.1% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया है.

अलग-अलग अवधि की FD पर अब कितना मिलेगा ब्याज?

अवधि पुरानी ब्याज दर बढ़ी हुई ब्याज दरें
12 महीने 6.85% 7%
15 महीने 7.1% 7.5%
18 से 23 महीने 7.05% 7.25%
24 से 35 महीने 7.1% 7.5%
36 से 60 महीने 7.5% 7.85%

वरिष्ठों और महिलाओं को भी फायदा
कंपनी ने वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा ब्याज का लाभ जारी रखने का फैसला किया है. वरिष्ठ नागरिक यानी 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को सामान्य ब्याज दर के मुकाबले 0.50% यानी 50 बेसिस पॉइंट ज्यादा ब्याज मिलता रहेगा. तो वहीं महिला निवेशकों को लागू ब्याज दर पर 0.05% यानी 5 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा.

इसके अलावा FD रिन्यू कराने पर भी बदलाव हुआ है. मैच्योर हो चुकी FD को दोबारा जमा करने पर 0.15% यानी 15 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा. इस तरह श्रीराम फाइनेंस की FD में निवेश करने वाले ग्राहकों को नई दरों का फायदा मिलेगा. खासकर लंबी अवधि की FD कराने वाले निवेशकों को पहले के मुकाबले ज्यादा ब्याज मिल सकता है.

ऐसे में यदि आप भी जल्दी ही FD करवाने की सोच रहे हैं, तो अच्छी ब्याज दरों के लिए आप श्रीराम फाइनेंस के जरिए भी अपने पैसे को कुछ सालों के लिए फिक्स कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: CJP Protest: दिल्ली में कौन-कौनसे बाजार रहेंगे बंद, शॉपिंग पर जाने से पहले सावधान

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 09 Oct 2026 11:35 PM (IST)
Tags :
FD Rates Shriram Finance
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