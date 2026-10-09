CJP Protest: दिल्ली में कौन-कौनसे बाजार रहेंगे बंद, शॉपिंग पर जाने से पहले सावधान

10 अक्टूबर, शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक बार फिर से कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रदर्शन होने जा रहा है. पिछली बार हुए प्रदर्शन की स्थिति को देखते हुए इस बार सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा चाक-चौबंध की जा रही हैं. इसी के चलते दिल्ली के कई रास्ते बंद रहेंगे, 57 मेट्रो स्टेशन बंद रहने वाले हैं, तो वहीं दिल्ली की ओर आने वाली कई ट्रेन भी रद्द की जा रही हैं.

इसी बीच शनिवार को छुट्टी होने के कारण कई लोग बाजार में खरीदारी करने की प्लानिंग कर बैठे थे, क्या उन्हें घर से निकलना चाहिए? क्या दिल्ली के बाजार बंद रहने वाले हैं या खुले रहेंगे? आइये जानते हैं कल यानी शनिवार को दिल्ली के बाजारों की क्या स्थिति रहने वली है.

दिल्ली के बाजार रहेंगे बंद?

दिल्ली में प्रदर्शन के चलते कनॉट प्लेस की ओर जाने वाले सभी रास्ते बंद रहने वाले हैं. जिसके कारण उस रास्ते पर जो भी बाजार होंगे वो बंद रह सकते हैं. कुछ व्यापारी संघों ने इसकी घोषणा भी कर दी है कि बाजार बंद रहेंगे या खुले. प्रदर्शन क्षेत्र के आसपास के बाजारों को सुरक्षा की दृष्टि से बंद रखा जा रहा है.

ये बाजार रहेंगे बंद

भागीरथ पैलेस बाजार के व्यापारी संघ ने घोषणा की है वो बाजार बंद रखेंगे.

चांदनी चौक के मुख्य थोक बाजार और आसपास के हिस्से सुरक्षा अलर्ट के चलते बंद रहेंगे या प्रभावित रहेंगे.

एनडीटीए (NDTA) ने कनॉट प्लेस (CP) के दुकानदारों को सतर्क रहने और परिचालन सीमित रखने की सलाह दी है.

साप्ताहिक बाजारों पर क्या होगा असर?

शनिवार होने के कारण दिल्ली के उन बाजारों पर भी असर पड़ेगा जो रविवार को बंद रहते हैं (शनिवार को ये आमतौर पर खुले रहते हैं, लेकिन थोक लेन-देन दोपहर बाद बंद होने लगता है). ऐसे में इस प्रोटेस्ट का असर इन बाजारों पर भी पड़ सकता है. जैसे सदर का थोक बाजार रविवार को बंद रहता है और शनिवार को खुला रहता है. ऐसे में ये बाजार कल खुला रहेगा लेकिन मिडिल दिल्ली के ट्रैफिक प्रतिबंधों से ग्राहकों की संख्या प्रभावित हो सकती है.

वहीं खरी बावली का बाजार भी रविवार को बंद रहता है लेकिन शनिवार को खुला रहता है. यहां पर भी शनिवार को ग्राहकों की संख्या कम हो सकती है.

शराब की दुकानें रहेंगी बंद

10 अक्टूबर को प्रदर्शन के चलते सभी रिटेल शराब की दुकानें भी बंद रहने वाली हैं. दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर इस बारे में जानकारी दी है. ऐसे में 9 और 10 अक्टूबर को पूरी तरह शराब बंद (Dry Day) रहने वाला है.

ये बाजार रहेंगे खुले

शनिवार को दिल्ली के ज्यादातर खुदरा (Retail) बाजार खुले रहते हैं. प्रोटेस्ट का खासा असर सरोजिनी नगर, लाजपत नगर, करोल बाग, कमला नगर, ग्रेटर कैलाश जैसे बाजारों पर खास नहीं पड़ने वाला है. ऐसे में ये बाजार हर रोज की तरह की खुले रहेंगें. इसके अलावा सभी शॉपिंग मॉल की शनिवार को खुले रहने वाले हैं.

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