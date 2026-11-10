ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेससोलर पैनल होंगे महंगे, चीन से आने वाले कई सामानों पर रोक की तैयारी

सोलर पैनल होंगे महंगे, चीन से आने वाले कई सामानों पर रोक की तैयारी

भारत में इन दिनों सोलर पैनल का बोलबाला है, इसी बीच खबरें ऐसी भी हैं कि आने वाले समय में ये महंगे होने वाले हैं. ये सब चीन के नए फैसले के कारण हो सकता है. आइये जानें, क्या है चीन का नया फैसला.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 10 Nov 2026 04:39 PM (IST)
Preferred Sources

सोलर पैनल का भारत में इन दिनों काफी बोलबाला है. बढ़ते बिजली के बिल से राहत के लिए लोग इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन इसी बीच अब ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं आने वाले समय में सोलर पैनल महंगे होने वाले हैं. इसकी बड़ी वजह चीन का एक फैसला होगा. चीन ने सोलर पैनल बनाने में इस्तेमाल होने वाली 12 जरूरी तकनीकों के निर्यात पर रोक लगाने या कड़े प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है.

चीन के इस फैसले से भारत में सोलर पैनल बनाने की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा. हालांकि, घरों की छत पर सोलर सिस्टम लगवाने वाले लोगों के लिए फिलहाल राहत की बात है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस फैसले से तुरंत सोलर सिस्टम की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना कम है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
क्या वाकई लाखों में बिकते हैं ट्रैक्टर वाले नोट? जानें क्या है पुराने 1 और 5 रुपए के नोट की कहानी
क्या वाकई लाखों में बिकते हैं ट्रैक्टर वाले नोट? जानें क्या है पुराने 1 और 5 रुपए के नोट की कहानी
बिजनेस
कर्ज चुकाने वालों को मिले 2 लाख का इनाम, किसानों ने की नई मांग
कर्ज चुकाने वालों को मिले 2 लाख का इनाम, किसानों ने की नई मांग
बिजनेस
UPI हिट, लेकिन कैश अब भी सुपर किंग, सर्कुलेशन में 42.55 लाख करोड़ की नकदी
UPI हिट, लेकिन कैश अब भी सुपर किंग, सर्कुलेशन में 42.55 लाख करोड़ की नकदी
बिजनेस
फ्रिज, वॉशिंग मशीन और AC फिर हुई महंगी, Whirlpool ने 5% बढ़ाए दाम
फ्रिज, वॉशिंग मशीन और AC फिर हुई महंगी, Whirlpool ने 5% बढ़ाए दाम

क्या है चीन की प्लानिंग?
दरअसल चीन दुनिया में सोलर पैनल और उनसे जुड़ी तकनीक बनाने वाला सबसे बड़ा देश है. भारत समेत कई देश सोलर पैनल बनाने के लिए चीन की तकनीक और मशीनों पर निर्भर हैं. अब चीन ने सोलर पैनल बनाने में इस्तेमाल होने वाली कुछ खास तकनीकों के निर्यात पर नियंत्रण लगाने का प्रस्ताव रखा है.

इन चीजों प्रतिबंध लगा रहा चीन:

  • सोलर सेल बनाने की आधुनिक तकनीक.
  • सिलिकॉन वेफर बनाने की तकनीक.
  • पॉलीसिलिकॉन उत्पादन की तकनीक.
  • TOPCon और HJT जैसी आधुनिक सोलर सेल तकनीक.

हालांकि ये फिलहाल चीन की तरफ से रखा गया प्रस्ताव है. उस पर अभी कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है. इस पर लोगों और कंपनियों से 15 नवंबर 2026 तक सुझाव मांगे गए हैं. गौर करने वाली बात ये है कि चीन ने तैयार सोलर पैनल के निर्यात पर पूरी तरह रोक लगाने का प्रस्ताव नहीं रखा है. चिंता मुख्य रूप से सोलर पैनल बनाने की तकनीक और मशीनों को लेकर है.

भारत में महंगा होगा सोलर सिस्टम?
भारत में घरों की छत पर सोलर सिस्टम लगवाने वाले लोगों के लिए ये सबसे बड़ा सवाल है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, फिलहाल सोलर सिस्टम की कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत में सोलर पैनल बनाने की क्षमता का तेजी से बढ़ना. ऐसे में सरकार घरेलू सोलर उद्योग को बढ़ावा दे रही है. तो वहीं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाओं से देश में सोलर सिस्टम की मांग बढ़ी है.

भारत को सोलर पैनल के लिए बनना होगा आत्मनिर्भर
एक्सपर्ट्स की मानें तो भारत को अब सोलर उद्योग के लिए आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है. देश में केवल फैकट्रियां लगाने से काम नहीं चलेगा. देश को खुद की तकनीक विकसित करनी होगी. इसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट यानी अनुसंधान एवं विकास पर निवेश बढ़ाना जरूरी है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत इन क्षेत्रों में तेजी से काम करता है, तो आने वाले सालों में चीन पर निर्भरता कम हो सकती है.

ये भी पढ़ें: क्या वाकई लाखों में बिकते हैं ट्रैक्टर वाले नोट? जानें क्या है पुराने 1 और 5 रुपए के नोट की कहानी

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
Read More
Published at : 10 Nov 2026 04:38 PM (IST)
Tags :
Solar Panel Rooftop Solar Panel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
क्या वाकई लाखों में बिकते हैं ट्रैक्टर वाले नोट? जानें क्या है पुराने 1 और 5 रुपए के नोट की कहानी
क्या वाकई लाखों में बिकते हैं ट्रैक्टर वाले नोट? जानें क्या है पुराने 1 और 5 रुपए के नोट की कहानी
बिजनेस
कर्ज चुकाने वालों को मिले 2 लाख का इनाम, किसानों ने की नई मांग
कर्ज चुकाने वालों को मिले 2 लाख का इनाम, किसानों ने की नई मांग
बिजनेस
UPI हिट, लेकिन कैश अब भी सुपर किंग, सर्कुलेशन में 42.55 लाख करोड़ की नकदी
UPI हिट, लेकिन कैश अब भी सुपर किंग, सर्कुलेशन में 42.55 लाख करोड़ की नकदी
बिजनेस
फ्रिज, वॉशिंग मशीन और AC फिर हुई महंगी, Whirlpool ने 5% बढ़ाए दाम
फ्रिज, वॉशिंग मशीन और AC फिर हुई महंगी, Whirlpool ने 5% बढ़ाए दाम
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
दिल्ली की थमी हवा बनी मुसीबत, AQI 400 पार... सांसों पर संकट?
Akhilesh Yadav का राम मंदिर दौरा, क्या बदल देगा UP की सियासत ?
दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, धुंध और स्मॉग से ढकी राजधानी!
Kharge की दिवाली बधाई, Akhilesh जाएंगे Ayodhya और CM Yogi का SIR पर दावा, Full Show
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम पद पर प्रणब मुखर्जी को लेकर सोनिया गांधी ने किया खुलासा तो बेटी बोलीं- 'हैरानी क्यों?'
पीएम पद पर प्रणब मुखर्जी को लेकर सोनिया गांधी ने किया खुलासा तो बेटी बोलीं- 'हैरानी क्यों?'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले बड़े तहलके के आसार? सौरव दास ने सीएम योगी पर किया बड़ा दावा
यूपी चुनाव से पहले बड़े तहलके के आसार? सौरव दास ने सीएम योगी पर किया बड़ा दावा
क्रिकेट
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का चौथा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का चौथा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स
बॉलीवुड
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
इंडिया
'मुझे उन पर गर्व', सास सोनिया गांधी की किताब पर क्या बोले रॉबर्ट वाड्रा?
'मुझे उन पर गर्व', सास सोनिया गांधी की किताब पर क्या बोले रॉबर्ट वाड्रा?
इंडिया
चुनाव आयोग का यूपी समेत 5 राज्यों के अधिकारियों को निर्देश, 'यह अपेक्षा की जाती है कि वे...'
चुनाव आयोग का यूपी समेत 5 राज्यों के अधिकारियों को निर्देश, 'यह अपेक्षा की जाती है कि वे...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर पिघले बृजभूषण सिंह! बोले- 'कोई गलत काम नहीं कर रहे'
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर पिघले बृजभूषण सिंह! बोले- 'कोई गलत काम नहीं कर रहे'
जनरल नॉलेज
History of Playing Cards: कैसे हुई ताश के पत्तों की शुरुआत, पहली बार कहां खेला गया था जुआ?
कैसे हुई ताश के पत्तों की शुरुआत, पहली बार कहां खेला गया था जुआ?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget