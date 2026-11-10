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सिंगापुर बनेगा दुनिया की सोने की तिजोरी, अपने पास रखेगा 500 टन गोल्ड

सिंगापुर विदेशी केंद्रीय बैंकों के लिए गोल्ड वॉल्टिंग सेवा शुरू कर रहा है. अप्रैल 2027 से बुलियन कारोबार पर टैक्स राहत और नई ट्रेडिंग सुविधाओं से वह वैश्विक सोना बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करेगा.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 10 Nov 2026 05:05 PM (IST)
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सिंगापुर अब दुनिया के गोल्ड ट्रेडिंग और स्टोरेज मार्केट में अपनी स्थिति मजबूत करने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए देश विदेशी केंद्रीय बैंकों को सोना सुरक्षित रखने की सुविधा देने वाली नई सेवा शुरू करने जा रहा है. बुलियन ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए टैक्स से जुड़े नियमों में भी राहत देने की योजना है. इस कदम से सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय सोना कारोबार के बड़े केंद्र के रूप में उभर सकता है.

दुनियाभर में केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार के साथ सोने का हिस्सा भी बढ़ा रहे हैं. आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच सोने को एक सुरक्षित रिजर्व एसेट माना जाता है. ऐसे में सिंगापुर इस बढ़ती मांग का फायदा उठाकर अंतरराष्ट्रीय गोल्ड मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है.

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सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और MAS के चेयरमैन गण किम योंग के मुताबिक, कई केंद्रीय बैंकों ने इस नई सुविधा में दिलचस्पी दिखाई है. हालांकि, उन्होंने गोपनीयता का हवाला देते हुए किसी भी देश या बैंक का नाम सार्वजनिक नहीं किया.

विदेशी केंद्रीय बैंकों को मिलेगी सोना रखने की सुविधा

सिंगापुर की मौद्रिक प्राधिकरण ने 10 नवंबर 2026 को इस गोल्ड वॉल्टिंग सेवा की शुरुआत की है. इसके तहत दूसरे देशों के केंद्रीय बैंक, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान और सरकारी संस्थाएं अपना सोना सिंगापुर में सुरक्षित रख सकेंगी. इस सोने को देश की राष्ट्रीय मुद्रा तिजोरी में रखा जाएगा, जिसकी मौजूदा क्षमता करीब 500 मीट्रिक टन है. जरूरत बढ़ने पर इसकी क्षमता का विस्तार भी किया जा सकता है.

2027 में गोल्ड ट्रेडिंग को मिलेगा नया प्लेटफॉर्म

सिंगापुर सिर्फ सोना रखने की सुविधा तक सीमित नहीं रहना चाहता. देश में ओवर-द-काउंटर (OTC) गोल्ड क्लियरिंग सिस्टम तैयार किया जा रहा है. इसकी लाइव ट्रेडिंग और बाजार संचालन 2027 की पहली तिमाही में शुरू होने की उम्मीद है. इसके अलावा, सिंगापुर एक्सचेंज (SGX) 2027 की दूसरी तिमाही में फिजिकली डिलीवर होने वाले गोल्ड किलोग्राम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है.

एशियाई बाजारों में बढ़ेगा मुकाबला

सिंगापुर की यह पहल ऐसे समय आई है, जब हांगकांग भी खुद को अंतरराष्ट्रीय गोल्ड ट्रेडिंग सेंटर बनाने की कोशिश कर रहा है. दुबई और शंघाई जैसे बाजार भी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. ऐसे में नई सुविधाओं, टैक्स राहत और बेहतर ट्रेडिंग सिस्टम के जरिए सिंगापुर एशिया के सोना कारोबार में बड़ी भूमिका हासिल करना चाहता है.

अप्रैल 2027 से टैक्स में मिलेगी राहत

गोल्ड ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर सरकार टैक्स व्यवस्था में भी बदलाव करने जा रही है. MAS और वित्त मंत्रालय अप्रैल 2027 से निवेश संबंधी कीमती धातुओं के थोक कारोबार में कुछ सेवाओं पर GST से राहत देने का प्रावधान लागू करेंगे.

इसमें सोने को सुरक्षित रखने, रिफाइनिंग, दोबारा ढलाई, शुद्धता की जांच और ब्रोकिंग जैसी सेवाएं शामिल होंगी. इस राहत का फायदा संस्थागत स्तर पर कारोबार करने वाली पात्र कंपनियों और बाजार के प्रतिभागियों को मिलेगा. इससे कारोबार की लागत कम करने और सिंगापुर में गोल्ड मार्केट का विस्तार करने में मदद मिल सकती है.

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 10 Nov 2026 05:05 PM (IST)
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