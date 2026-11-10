ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG का संकट टला, जंग के बाद होर्मुज से गुजरे सबसे ज्यादा गैस टैंकर

LPG का संकट टला, जंग के बाद होर्मुज से गुजरे सबसे ज्यादा गैस टैंकर

ईरान और यूएस के बीच युद्ध शुरू होने के बाद एलपीजी का संकट देखने को मिला था. लेकिन अब होर्मुज से LNG की आवाजाही दोबारा से बढ़ गई है. अक्टूबर में सबसे ज्यादा रही गैस के टैंकर इस रास्ते से गुजरे.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 10 Nov 2026 06:17 PM (IST)
Preferred Sources

फरवरी से ईरान और यूएस के बीच युद्ध चल रहा था. जिसके कारण होर्मुज से एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हो रही थी. लेकिन अब लगता है कि स्थिति थोड़ी ठीक हो रही है. क्योंकि समुद्री रास्तों पर पैदा हुई परेशानी के बीच अक्टूबर महीने में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से नेचुरल गैस ले जाने वाले जहाजों की आवाजाही बढ़ गई है. युद्ध शुरू होने के बाद अक्टूबर में इस रास्ते से सबसे ज्यादा LNG टैंकर गुजरे हैं.

जहाजों की आवाजाही पर नजर रखने वाली कंपनियों के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में कुल 31 LNG टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बाहर निकले. सितंबर में ऐसे जहाजों की संख्या 23 थी.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
सिंगापुर बनेगा दुनिया की सोने की तिजोरी, अपने पास रखेगा 500 टन गोल्ड
सिंगापुर बनेगा दुनिया की सोने की तिजोरी, अपने पास रखेगा 500 टन गोल्ड
बिजनेस
सोलर पैनल होंगे महंगे, चीन से आने वाले कई सामानों पर रोक की तैयारी
सोलर पैनल होंगे महंगे, चीन से आने वाले कई सामानों पर रोक की तैयारी
बिजनेस
क्या वाकई लाखों में बिकते हैं ट्रैक्टर वाले नोट? जानें क्या है पुराने 1 और 5 रुपए के नोट की कहानी
क्या वाकई लाखों में बिकते हैं ट्रैक्टर वाले नोट? जानें क्या है पुराने 1 और 5 रुपए के नोट की कहानी
बिजनेस
कर्ज चुकाने वालों को मिले 2 लाख का इनाम, किसानों ने की नई मांग
कर्ज चुकाने वालों को मिले 2 लाख का इनाम, किसानों ने की नई मांग

अक्टूबर में बढ़ी गैस की सप्लाई
S&P Global Energy के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में होर्मुज से LNG की आवाजाही फरवरी के बाद सबसे ज्यादा रही. फरवरी में ईरान युद्ध शुरू होने से पहले इस रास्ते से बड़ी मात्रा में गैस का निर्यात होता था. एक्सपर्ट एरिक येप के मुताबिक, UAE से गैस की आवाजाही अब युद्ध से पहले के स्तर पर पहुंच रही है. वहीं, कतर से होर्मुज के रास्ते होने वाली आवाजाही युद्ध से पहले के मुकाबले 30 प्रतिशत से ज्यादा हो गई है.

इससे संकेत मिलता है कि युद्ध के कारण प्रभावित हुई गैस सप्लाई धीरे-धीरे सुधर रही है. अक्टूबर में आने वाले 31 जहाजों में से 23 ने कतर के रास लफान बंदरगाह से गैस भरी थी, जबकि 8 जहाज संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दास आइलैंड से रवाना हुए थे.

कतर से बढ़ा LNG का एक्सपोर्ट
Kpler के जहाजों पर नजर रखने वाले आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में कुल 42 LNG खेपों को जहाजों में भरा गया. सितंबर में ये संख्या 27 थी. कतर के रास लफान बंदरगाह से अक्टूबर में 35 LNG खेपें रवाना हुईं. इनका कुल वजन 27 लाख टन से ज्यादा था. युद्ध शुरू होने के बाद ये कतर का सबसे ज्यादा मासिक निर्यात रहा. हालांकि, फरवरी में कतर ने करीब 62 लाख टन LNG का निर्यात किया था.

भारत और दूसरे देशों तक कैसे पहुंच रही गैस?
कतर और UAE से निकलने वाली LNG दुनिया के कई देशों तक पहुंचती है. इनमें भारत, पाकिस्तान और साउथ कोरिया जैसे देश शामिल हैं. रिपोर्ट के अनुसार, कतर के रास लफान से निकले दो जहाजों ने ओमान के सोहार तट के पास दूसरे जहाजों को LNG ट्रांसफर की. UAE के दास आइलैंड से अक्टूबर में 7 LNG खेपें रवाना हुईं. सितंबर में भी यहां से इतनी ही खेपें भेजी गई थीं.

ये भी पढ़ें: सोलर पैनल होंगे महंगे, चीन से आने वाले कई सामानों पर रोक की तैयारी

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
Read More
Published at : 10 Nov 2026 06:17 PM (IST)
Tags :
LPG  Hormuz
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
सिंगापुर बनेगा दुनिया की सोने की तिजोरी, अपने पास रखेगा 500 टन गोल्ड
सिंगापुर बनेगा दुनिया की सोने की तिजोरी, अपने पास रखेगा 500 टन गोल्ड
बिजनेस
सोलर पैनल होंगे महंगे, चीन से आने वाले कई सामानों पर रोक की तैयारी
सोलर पैनल होंगे महंगे, चीन से आने वाले कई सामानों पर रोक की तैयारी
बिजनेस
क्या वाकई लाखों में बिकते हैं ट्रैक्टर वाले नोट? जानें क्या है पुराने 1 और 5 रुपए के नोट की कहानी
क्या वाकई लाखों में बिकते हैं ट्रैक्टर वाले नोट? जानें क्या है पुराने 1 और 5 रुपए के नोट की कहानी
बिजनेस
कर्ज चुकाने वालों को मिले 2 लाख का इनाम, किसानों ने की नई मांग
कर्ज चुकाने वालों को मिले 2 लाख का इनाम, किसानों ने की नई मांग
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
दिल्ली की थमी हवा बनी मुसीबत, AQI 400 पार... सांसों पर संकट?
Akhilesh Yadav का राम मंदिर दौरा, क्या बदल देगा UP की सियासत ?
दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, धुंध और स्मॉग से ढकी राजधानी!
Kharge की दिवाली बधाई, Akhilesh जाएंगे Ayodhya और CM Yogi का SIR पर दावा, Full Show
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'चौराहे पर बहस होगी क्या? ये हो गया आपका स्तर', राहुल गांधी के बयान पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार
'चौराहे पर बहस होगी क्या? ये हो गया आपका स्तर', राहुल गांधी के बयान पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में वोटर लिस्ट के SSR की तारीख बदली, जानें नया अपडेट
यूपी में वोटर लिस्ट के SSR की तारीख बदली, जानें नया अपडेट
क्रिकेट
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का चौथा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का चौथा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स
बॉलीवुड
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
इंडिया
'मुझे उन पर गर्व', सास सोनिया गांधी की किताब पर क्या बोले रॉबर्ट वाड्रा?
'मुझे उन पर गर्व', सास सोनिया गांधी की किताब पर क्या बोले रॉबर्ट वाड्रा?
इंडिया
चुनाव आयोग का यूपी समेत 5 राज्यों के अधिकारियों को निर्देश, 'यह अपेक्षा की जाती है कि वे...'
चुनाव आयोग का यूपी समेत 5 राज्यों के अधिकारियों को निर्देश, 'यह अपेक्षा की जाती है कि वे...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर पिघले बृजभूषण सिंह! बोले- 'कोई गलत काम नहीं कर रहे'
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर पिघले बृजभूषण सिंह! बोले- 'कोई गलत काम नहीं कर रहे'
ट्रेंडिंग
Viral Video: दीवाली पर दुबई में बनी सोने-हीरों की रंगोली, वीडियो देख उड़े लोगों के होश
दीवाली पर दुबई में बनी सोने-हीरों की रंगोली, वीडियो देख उड़े लोगों के होश
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget