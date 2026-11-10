LPG का संकट टला, जंग के बाद होर्मुज से गुजरे सबसे ज्यादा गैस टैंकर

फरवरी से ईरान और यूएस के बीच युद्ध चल रहा था. जिसके कारण होर्मुज से एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हो रही थी. लेकिन अब लगता है कि स्थिति थोड़ी ठीक हो रही है. क्योंकि समुद्री रास्तों पर पैदा हुई परेशानी के बीच अक्टूबर महीने में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से नेचुरल गैस ले जाने वाले जहाजों की आवाजाही बढ़ गई है. युद्ध शुरू होने के बाद अक्टूबर में इस रास्ते से सबसे ज्यादा LNG टैंकर गुजरे हैं.

जहाजों की आवाजाही पर नजर रखने वाली कंपनियों के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में कुल 31 LNG टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बाहर निकले. सितंबर में ऐसे जहाजों की संख्या 23 थी.

अक्टूबर में बढ़ी गैस की सप्लाई

S&P Global Energy के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में होर्मुज से LNG की आवाजाही फरवरी के बाद सबसे ज्यादा रही. फरवरी में ईरान युद्ध शुरू होने से पहले इस रास्ते से बड़ी मात्रा में गैस का निर्यात होता था. एक्सपर्ट एरिक येप के मुताबिक, UAE से गैस की आवाजाही अब युद्ध से पहले के स्तर पर पहुंच रही है. वहीं, कतर से होर्मुज के रास्ते होने वाली आवाजाही युद्ध से पहले के मुकाबले 30 प्रतिशत से ज्यादा हो गई है.

इससे संकेत मिलता है कि युद्ध के कारण प्रभावित हुई गैस सप्लाई धीरे-धीरे सुधर रही है. अक्टूबर में आने वाले 31 जहाजों में से 23 ने कतर के रास लफान बंदरगाह से गैस भरी थी, जबकि 8 जहाज संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दास आइलैंड से रवाना हुए थे.

कतर से बढ़ा LNG का एक्सपोर्ट

Kpler के जहाजों पर नजर रखने वाले आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में कुल 42 LNG खेपों को जहाजों में भरा गया. सितंबर में ये संख्या 27 थी. कतर के रास लफान बंदरगाह से अक्टूबर में 35 LNG खेपें रवाना हुईं. इनका कुल वजन 27 लाख टन से ज्यादा था. युद्ध शुरू होने के बाद ये कतर का सबसे ज्यादा मासिक निर्यात रहा. हालांकि, फरवरी में कतर ने करीब 62 लाख टन LNG का निर्यात किया था.

भारत और दूसरे देशों तक कैसे पहुंच रही गैस?

कतर और UAE से निकलने वाली LNG दुनिया के कई देशों तक पहुंचती है. इनमें भारत, पाकिस्तान और साउथ कोरिया जैसे देश शामिल हैं. रिपोर्ट के अनुसार, कतर के रास लफान से निकले दो जहाजों ने ओमान के सोहार तट के पास दूसरे जहाजों को LNG ट्रांसफर की. UAE के दास आइलैंड से अक्टूबर में 7 LNG खेपें रवाना हुईं. सितंबर में भी यहां से इतनी ही खेपें भेजी गई थीं.

ये भी पढ़ें: सोलर पैनल होंगे महंगे, चीन से आने वाले कई सामानों पर रोक की तैयारी