ज्योतिषीय गणना के अनुसार, शाहरुख खान के लिए साल 2026 'अथाह वैभव और शारीरिक अग्नि-परीक्षा' का संगम है. 4 अक्टूबर 2025 को समाप्त हुई शनि की महादशा के बाद, अब बुध की महादशा उनके भाग्य भाव को सक्रिय कर चुकी है.

जहां जून 2026 का उच्च का गुरु उन्हें वैश्विक व्यापार का 'टाइटन' बनाएगा, वहीं अगस्त-अक्टूबर 2026 के बीच छठे भाव का शनि और दूसरे भाव का मंगल-केतु एक गंभीर 'हेल्थ इमरजेंसी' या 'सर्जरी' का प्रबल संकेत दे रहे हैं.

1-तुला लग्न का 'सीक्रेट कोड': क्यों 2026 एक 'मेक या ब्रेक' साल है?

शाहरुख खान की कुंडली तुला (Libra) लग्न की है, जिसका स्वामी शुक्र (Venus) है. शुक्र विलासिता और कला का प्रतीक है, लेकिन इस कुंडली की असली ताकत इसके 'केंद्र-त्रिकोण' संबंधों में छिपी है.

लग्न में नीच का सूर्य: एक 'शॉकिंग' सच

अक्सर लोग नीच के सूर्य को कमजोर मानते हैं, लेकिन शाहरुख खान की कुंडली में यह सूर्य 'दिग्बली' है. यह वह सूर्य है जो जातक को तब भी चमकने की शक्ति देता है जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो. 2026 में, जब बुध की महादशा शुरू होगी, तो यह सूर्य अपनी 'आक्रामक' ऊर्जा को 'बौद्धिक साम्राज्य' में तब्दील कर देगा. यही सूर्य उन्हे एक 'किंग' की शैली प्रदान करता है. उनकी पर्सनालिटी को धीर-गंभीर और रसूखदार बनाता है.





2-बुध की महादशा: शनि के 'संघर्ष' से बुध के 'साम्राज्य' तक

ज्योतिषीय विश्लेषकों के लिए सबसे बड़ी खबर दशा परिवर्तन है. 19 साल की शनि की महादशा (2008-2025) ने उन्हें संघर्ष, नुकसान और फिर 'पठान' जैसी ब्लॉकबस्टर से फिर से ताज दिलाया. लेकिन बुध की 17 वर्षीय महादशा का स्वभाव बिल्कुल अलग है.

भाग्येश बुध (9th Lord): बुध इनके भाग्य का स्वामी है. 2026 में भाग्य उनके लिए 'रेड कार्पेट' बिछाएगा. यही वो ग्रह है जो 2026 में SRK को वो देने जा रहा है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी.

व्ययेश बुध (12th Lord): यही वह 'शॉकिंग' पहलू है. 12वां भाव व्यय, विदेश और अस्पताल का है. बुध का 12वें भाव का स्वामी होना यह सुनिश्चित करता है कि 2026 में सफलता की कीमत 'भारी खर्च' या 'स्वास्थ्य की हानि' के रूप में चुकानी पड़ सकती है.

3-साल 2026 का 'करियर विस्फोट': हॉलीवुड, एआई और 'किंग' का उदय

जून 2026 में बृहस्पति (Jupiter) अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे. यह जातक के दशम भाव (House of Profession) में होगा, जिससे 'हंस महापुरुष योग' का निर्माण होगा. कुंडली में बृहस्पति (Jupiter) अपनी स्वराशि (धनु या मीन) में हो या अपनी उच्च राशि (कर्क) में होकर केंद्र भावों (1, 4, 7, या 10वें भाव) में स्थित हो तो हंस योग बनता है.

फलदीपिका (Phaladeepika) मंत्रेश्वर रचित इस ग्रंथ में पंचमहापुरुष योगों के फलों का सटीक वर्णन मिलता है. इस योग में जातक धार्मिक, न्यायप्रिय और सात्विक बुद्धि वाला होता है. वह दूसरों का भला करने की इच्छा रखता है.

फिल्म 'किंग' और सुहाना खान को लेकर बड़ी भविष्यवाणी

द्वितीय भाव (कुटुंब) के स्वामी की दशा में सुहाना खान का बड़े पर्दे पर आना एक सोची-समझी ज्योतिषीय रणनीति का हिस्सा दिखता है. शाहरुख खान की कुंडली ये भी दर्शाती है कि ये साल संतान के लिए खास है.

प्रिडिक्शन: 'किंग' फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 'पठान' जैसा कलेक्शन न भी करे, लेकिन यह 'ब्रांड खान' को अगले 20 सालों के लिए एक 'मेंटर और बिजनेस मुगल' के रूप में फ्रीज कर देगी.

ग्लोबल अलायंस: 2026 के उत्तरार्ध में शाहरुख खान किसी ऐसी वैश्विक कंपनी (जैसे Apple, Disney या कोई बड़ी AI फर्म) के साथ हाथ मिला सकते हैं, जो उन्हें एक 'एक्टर' से ऊपर 'ग्लोबल पार्टनर' बना देगी.

4-नेटवर्थ एनालिसिस: 15,000 करोड़ का लक्ष्य और 'डार्क इन्वेस्टमेंट'

दृष्टिकोण: एक बिजनेस टाइकून के रूप में शाहरुख का 2026 ऐतिहासिक होगा. एसेट्स की वैल्यूएशन: बुध तकनीकी और संचार का ग्रह है. रेड चिलीज VFX की वैल्यूएशन 2026 में आसमान छुएगी. स्पोर्ट्स इकोनॉमी: KKR और उनकी अन्य क्रिकेट फ्रेंचाइजी के माध्यम से वे अपनी तरल संपत्ति (Liquid Cash) में 30% का इजाफा देखेंगे. खर्च का खतरा: 12वें भाव के बुध के कारण, वे किसी ऐसी विदेशी तकनीक या प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे जो फिलहाल दुनिया की नजर में 'पागलपन' लग सकता है, लेकिन वह उनके साम्राज्य की सुरक्षा दीवार बनेगा.

5- सेहत पर 'घातक' प्रहार: अगस्त से अक्टूबर 2026 की चेतावनी

शाहरुक खान के लिए साल 2026 सेहत की दृष्टि से भी विशेष है, उनके लिए ये साल 'शॉकिंग और गंभीर' साबित हो सकता है, क्योंकि ग्रहों की युति एक खतरनाक संकेत दे रही है.

सर्जरी और शारीरिक संकट

द्वितीय भाव (Face, Throat, Eyes) में मंगल, बुध और केतु की युति है. जब इन पर छठे भाव के शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो स्थिति जटिल हो जाएगी. इसके साथ ही-

सर्जरी के योग: अगस्त और सितंबर 2026 के बीच जातक को चेहरे, आंखों या गले से संबंधित किसी अनिवार्य सर्जरी (Surgical Procedure) से गुजरना पड़ सकता है.

अगस्त और सितंबर 2026 के बीच जातक को चेहरे, आंखों या गले से संबंधित किसी अनिवार्य सर्जरी (Surgical Procedure) से गुजरना पड़ सकता है. हड्डियों और नसों की समस्या: छठे भाव का शनि नसों (Nerves) और पैरों की पुरानी चोटों को फिर से उखाड़ सकता है.

छठे भाव का शनि नसों (Nerves) और पैरों की पुरानी चोटों को फिर से उखाड़ सकता है. मानसिक स्वास्थ्य: 12वें भाव का बुध 'अनिद्रा' (Insomnia) और अत्यधिक 'मानसिक थकान' का कारण बनेगा.

6-विवाद और कानूनी पचड़े: क्या 'बादशाह' को कोई चुनौती देगा?

तुला लग्न के लिए शनि योगकारक है, लेकिन गोचर में छठे भाव का शनि 'शत्रुहंता' होने के साथ-साथ 'दुश्मनी' भी पैदा करता है. इसलिए ये साल जहां लाभ लेकर आ रहा है वहीं कुछ मामलों मे दिक्कत भी दे सकता है.

गुप्त शत्रु: 2026 में जातक के खिलाफ कुछ पुराने बिजनेस एग्रीमेंट या विदेशी संपत्तियों को लेकर कानूनी जांच या विवाद खड़े हो सकते हैं.

2026 में जातक के खिलाफ कुछ पुराने बिजनेस एग्रीमेंट या विदेशी संपत्तियों को लेकर कानूनी जांच या विवाद खड़े हो सकते हैं. सोशल मीडिया ट्रायल: मार्च से मई 2026 के बीच उनके किसी बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा सकता है, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि पर क्षणिक संकट आ सकता है.

7- लोकप्रियता का ग्राफ तोड़ेगा रिकार्ड!

यदि कोई प्रश्न पूछे कि 'What will be Shah Rukh Khan's global standing in 2026?' तो इसका उत्तर यही होगा कि शाहरुख खान 2026 में 'सिनेमाई सुपरस्टार' से 'दार्शनिक लीडर' की श्रेणी में चले जाएंगे.

क्योंकि उच्च का गुरु उन्हें एक ऐसी वैश्विक संस्था (जैसे UN या World Economic Forum) में मुख्य वक्ता के रूप में खड़ा करेगा, जहां वे भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं. वहीं बुध का प्रभाव उनकी 'हाजिरजवाबी' को साल 2026 में 'विजडम' (Wisdom) में बदल देगी.

8. 2026 का 'कैलेंडर' कब क्या होगा?

2026 का कैलेंडर शाहरुख़ ख़ान के जीवन में तेज़ उतार–चढ़ाव और निर्णायक मोड़ों का संकेत देता है. जनवरी से मार्च 2026 तक का समय अपेक्षाकृत स्थिर रहेगा, जहां बिज़नेस डील्स मज़बूत होंगी और नई फिल्मों की स्क्रिप्टिंग या क्रिएटिव प्लानिंग पर गंभीर काम होगा.

अप्रैल से जून 2026 के बीच किसी पुराने विवाद के दोबारा उभरने की आशंका है, जिससे कानूनी सतर्कता और रणनीतिक चुप्पी बेहद ज़रूरी होगी. इसके बाद जुलाई-अगस्त 2026 का दौर करियर के शिखर जैसा दिखाई देता है. अब तक की सबसे बड़ी डील और फिल्म ‘किंग’ से जुड़ा ट्रेलर या रिलीज़ उन्हें फिर सुर्खियों के केंद्र में ला सकता है.

लेकिन सितंबर-अक्टूबर 2026 में ग्रह की स्थिति चुनौतीपूर्ण समय बना रही हैं, इस दौरान स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्या या सर्जरी के प्रबल योग बन रहे हैं, जिससे गति अचानक थम सकती है. साल का अंतिम चरण, नवंबर–दिसंबर 2026, रिकवरी और भावनात्मक संतुलन का समय रहेगा. परिवार के साथ शांति, मानसिक स्थिरता और बच्चों की किसी बड़ी उपलब्धि से आत्मिक संतोष मिलने के संकेत हैं.

9. निष्कर्ष: 'बुध' का उदय और 'किंग' का नया स्वरूप

शाहरुख खान की कुंडली के अनुसार, 2026 उनके जीवन का 'दशा संधि' के बाद का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष है. बुध उन्हें वह सब कुछ देगा जो शनि ने संघर्ष से दिया था, लेकिन बुध 'चतुर' है. वह आपसे आपकी सेहत और समय की मांग करेगा.

2026 का अंतिम फैसला यह है कि जातक अपने साम्राज्य को 'ऑटो-पायलट' मोड पर डाल देगा और खुद एक 'ग्लोबल आइकन' के रूप में अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करेगा.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Q1: क्या 2026 में शाहरुख खान राजनीति में आएंगे?

उत्तर: नहीं. दशम भाव का उच्च गुरु और बुध की व्यापारिक बुद्धि उन्हें 'पर्दे के पीछे का पावरफुल खिलाड़ी' बनाए रखेगी, न कि प्रत्यक्ष राजनेता.

Q2: क्या 2026 में उनकी जान को कोई खतरा है?

उत्तर: जान का खतरा नहीं, लेकिन 'शारीरिक अक्षमता' या 'गंभीर बीमारी' का योग है. अगस्त-अक्टूबर 2026 के बीच उन्हें काम से पूरी तरह ब्रेक लेना चाहिए.

Q3: बुध की महादशा का सबसे बड़ा फायदा क्या है?

उत्तर: यह उन्हें 'मानसिक स्वतंत्रता' देगी. वे अब वह करेंगे जो वे करना चाहते हैं, न कि वह जो बॉक्स ऑफिस की मांग है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.