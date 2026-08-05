ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, आज 5 अगस्त 2026 की शाम बुध का मिथुन से कर्क राशि में गोचर भारत के आंतरिक घटनाक्रमों के संकेत दे रहा है.

स्वतंत्र भारत की कुंडली के तीसरे भाव (कर्क राशि) में सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और शनि की उपस्थिति इसे बेहद प्रभावशाली बनाती है. तीसरा भाव मुख्य रूप से जन-संचार, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, स्थानीय संगठनों और युवाओं के विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ा है. ऐसे में कर्क राशि में बुध का यह गोचर देश की सामाजिक हलचलों और जन-आंदोलनों को किस तरह प्रभावित करेगा, इसका ज्योतिषीय विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की कुंडली में बुध धन और राष्ट्रीय वाणी के दूसरे भाव तथा युवाओं, विद्यार्थियों, परीक्षा और नई राजनीतिक चेतना के पांचवें भाव का स्वामी है. इसलिए बुध का कर्क में गोचर आज से शिक्षा और रोजगार से जुड़े असंतोष को मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म और जन-आंदोलन के जरिए अधिक मुखर कर सकता है.

झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं को लेकर चल रहा युवा आंदोलन इस ग्रह स्थिति का ताजा उदाहरण बनता दिखाई दे रहा है. कुंडली के संकेत बताते हैं कि यह आंदोलन तत्काल समाप्त होने के बजाय तेज हो सकता है.

5 अगस्त को कब होगा बुध का गोचर?

ज्योतिषीय गणना के अनुसार बुध 5 अगस्त 2026 को शाम करीब 7 बजकर 51 मिनट पर कर्क राशि में प्रवेश करेगा.

मिथुन में बुध तर्क, डेटा, तकनीक और सूचना पर अधिक केंद्रित रहता है. लेकिन कर्क चंद्रमा की जल तत्व राशि है. यहां पहुंचने पर बुध का तर्क स्मृति, सुरक्षा, भय, असंतोष और सामूहिक भावनाओं से प्रभावित हो सकता है.

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इस दौरान किसी सरकारी बयान, परीक्षा परिणाम, वायरल वीडियो या मीडिया रिपोर्ट पर लोगों की प्रतिक्रिया केवल तथ्य के आधार पर नहीं, बल्कि भावनात्मक अनुभव के आधार पर भी हो सकती है.

भारत की कुंडली में क्यों असाधारण है यह गोचर?

भारत की जन्मकुंडली के कर्क राशि वाले तीसरे भाव में पांच ग्रह अलग-अलग अंशों पर स्थित हैं:

चंद्रमा लगभग 4 अंश

बुध लगभग 13 अंश

शनि लगभग 20 अंश

शुक्र लगभग 22 अंश

सूर्य लगभग 28 अंश

गोचर का बुध कर्क राशि में आगे बढ़ते हुए इन सभी ग्रहों के प्रभाव क्षेत्र को सक्रिय करेगा.

सबसे पहले चंद्रमा के प्रभाव से जनता की भावनाएं और युवाओं की बेचैनी उभर सकती है. इसके बाद जन्मकालीन बुध का क्षेत्र सक्रिय होने पर शिक्षा, परीक्षा, सरकारी दस्तावेज, डेटा और मीडिया नैरेटिव में महत्वपूर्ण मोड़ आ सकता है.

आगे शनि, शुक्र और सूर्य का प्रभाव जुड़ने पर यही मामला नियम-कानून, युवाओं की आकांक्षाओं, सरकार की प्रतिक्रिया और सत्ता के आधिकारिक संवाद से जुड़ सकता है.

मंगल-राहु की दशा क्यों बढ़ा रही है तनाव?

भारत की विंशोत्तरी दशा में 12 सितंबर 2025 से मंगल महादशा चल रही है. इसके अंतर्गत 9 फरवरी 2026 से मंगल-राहु की अंतर्दशा प्रभावी है, जो फरवरी 2027 तक चल सकती है.

भारत की जन्मकुंडली में मंगल मिथुन राशि के दूसरे भाव में स्थित है. राष्ट्र की कुंडली में यह भाव अर्थव्यवस्था, सरकारी संसाधन और सार्वजनिक वाणी को दिखाता है. मंगल यहां भाषा में आक्रामकता और आर्थिक असुरक्षा से जुड़े मुद्दों में तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है.

राहु जन्म लग्न में होने के कारण किसी छोटे असंतोष को अचानक बड़ा, डिजिटल और अनिश्चित दिशा वाला आंदोलन बना सकता है. मंगल-राहु में नारे, वायरल वीडियो, उग्र बयान और पहचान आधारित राजनीति तेजी से प्रभाव डाल सकते हैं.

कर्क में बुध का प्रवेश इसी माहौल में हो रहा है. इसलिए सही मुद्दा भी भावनात्मक बयानबाजी, गलत सूचना या जल्दबाजी के कारण भटक सकता है.

झारखंड में क्यों सड़कों पर उतरे युवा?

झारखंड की राजधानी रांची में युवा 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा, JSSC-CGL और दूसरी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.

प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में:

14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द करना

परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र या CBI जांच

पिछले वर्षों की भर्ती परीक्षाओं की जांच

JPSC और JSSC की कार्यप्रणाली में सुधार

OMR शीट में पांचवां ‘Not Attempted’ विकल्प जोड़ना शामिल हैं.

युवाओं ने रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और बापू वाटिका क्षेत्र में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन किया. छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने भूख हड़ताल शुरू की. स्वास्थ्य संबंधी अपील के बाद उन्होंने पानी ग्रहण किया, लेकिन आंदोलन जारी रखने की घोषणा की.

यह आंदोलन अब केवल एक परीक्षा का विवाद नहीं रहा. इसमें बेरोजगारी, भर्ती में देरी, वर्षों की तैयारी और सरकारी संस्थाओं पर विश्वास का प्रश्न भी जुड़ गया है. सोशल मीडिया के जरिए आंदोलन को राज्यव्यापी पहचान मिली और राष्ट्रीय युवा समूहों ने भी इसे समर्थन दिया.

झारखंड आंदोलन का भारत की कुंडली से संबंध

भारत की कुंडली में युवाओं और विद्यार्थियों के पांचवें भाव का स्वामी बुध है. यह जन्म से मीडिया और जन-अभिव्यक्ति के तीसरे भाव में स्थित है.

अब गोचर का बुध भी उसी तीसरे भाव में प्रवेश कर रहा है. इसका संकेत है कि छात्रों का असंतोष स्थानीय धरने तक सीमित न रहकर सोशल मीडिया, डिजिटल अभियानों और राष्ट्रीय मीडिया के जरिए फैल सकता है.

झारखंड में भी कुछ अभ्यर्थियों से शुरू हुआ विरोध अब भर्ती व्यवस्था की विश्वसनीयता का बड़ा प्रश्न बन रहा है. युवाओं की व्यक्तिगत कहानियां, वर्षों की तैयारी और कथित गड़बड़ियों से जुड़े दस्तावेज इस आंदोलन को भावनात्मक तथा राजनीतिक समर्थन दिला सकते हैं.

क्या झारखंड का आंदोलन और तीव्र होगा?

भारत की कुंडली के आधार पर यह आंदोलन अभी तत्काल समाप्त होता दिखाई नहीं देता. 5 से 13 अगस्त के बीच इसकी मीडिया कवरेज, राजनीतिक समर्थन और जनभागीदारी बढ़ने की संभावना है.

वर्तमान ताजिक वर्षफल 15 अगस्त तक प्रभावी है. इसमें मुंथा सातवें भाव में है. सातवां भाव सरकार और विरोधी पक्ष के आमने-सामने आने, वार्ता, समझौते और खुले विवाद से जुड़ा है.

15 जुलाई से 15 अगस्त तक वर्षफल में चंद्रमा की दशा चल रही है. चंद्रमा जनता और सामूहिक भावनाओं का कारक है. इसका बारहवें भाव से संबंध अनशन, त्याग, स्वास्थ्य संकट, छिपी बातचीत और निराशा को दर्शाता है.

इसीलिए आंदोलन पहले भावनात्मक चरम पर पहुंच सकता है और उसके बाद सरकार पर वार्ता या जांच की घोषणा का दबाव बढ़ सकता है.

7 से 10 अगस्त: आंदोलन के विस्तार का समय

7 अगस्त के आसपास चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेगा. भारत की जन्मकुंडली में वृषभ लग्न में राहु स्थित है. चंद्रमा का इस क्षेत्र से गुजरना जनता की बेचैनी और सामूहिक प्रतिक्रिया को अचानक बढ़ा सकता है. इस अवधि में-

दूसरे जिलों से अभ्यर्थी आंदोलन से जुड़ सकते हैं.

विधानसभा मार्च या घेराव को बड़ा समर्थन मिल सकता है.

विपक्षी दल अधिक सक्रिय हो सकते हैं.

आंदोलन की तस्वीरें राष्ट्रीय स्तर पर वायरल हो सकती हैं.

प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था और प्रतिबंध बढ़ा सकता है.

इसलिए 7 से 10 अगस्त आंदोलन के विस्तार का पहला संवेदनशील चरण हो सकता है.

9 से 11 अगस्त: टकराव और उत्तेजक बयान का जोखिम

9 अगस्त के आसपास चंद्रमा मिथुन राशि में पहुंचेगा, जहां भारत की जन्मकुंडली का मंगल बैठा है. मंगल महादशा और राहु अंतर्दशा पहले से सक्रिय है.

मिथुन संचार की राशि है, जबकि मंगल भाषा को आक्रामक बना सकता है. इस दौरान किसी अधिकारी, नेता या आंदोलनकारी का उग्र बयान तनाव बढ़ा सकता है.

9 से 11 अगस्त के बीच जोखिम बढ़ सकता है!

प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के आमने-सामने आने का जोखिम रहेगा.

मार्च रोकने पर विवाद हो सकता है.

किसी वायरल वीडियो या अधूरी सूचना से माहौल बिगड़ सकता है.

छात्र नेतृत्व और राजनीतिक दलों के बीच मतभेद उभर सकते हैं.

अनशनकारी की सेहत को लेकर भावनात्मक दबाव बढ़ सकता है.

यह हिंसा की निश्चित भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन दोनों पक्षों को संयम और संवाद बनाए रखना होगा.

11 से 13 अगस्त: भावनात्मक और मीडिया चरम

11 अगस्त के आसपास चंद्रमा कर्क राशि में पहुंचकर भारत की जन्मकुंडली के चंद्रमा, बुध, शनि, शुक्र और सूर्य वाले तीसरे भाव को सक्रिय करेगा. गोचर का बुध पहले से इसी राशि में होगा.

यह आंदोलन का सबसे भावनात्मक और मीडिया-प्रधान चरण बन सकता है. किसी छात्र की व्यक्तिगत कहानी, स्वास्थ्य संकट, पुलिस कार्रवाई, जांच रिपोर्ट या महत्वपूर्ण दस्तावेज सामने आने से आंदोलन को राष्ट्रीय सहानुभूति मिल सकती है.

11 से 13 अगस्त के बीच आंदोलन की दृश्य तीव्रता चरम पर पहुंचने की संभावना है. इसी समय सरकार पर प्रत्यक्ष वार्ता, लिखित आश्वासन या जांच का दायरा बढ़ाने का दबाव भी सबसे अधिक रह सकता है.

13 से 18 अगस्त: क्या सरकार निकालेगी बीच का रास्ता?

13 से 18 अगस्त के बीच किसी प्रशासनिक पहल या औपचारिक वार्ता की संभावना दिखाई देती है. सरकार इनमें से कोई कदम उठा सकती है:

छात्र प्रतिनिधियों से औपचारिक बातचीत

जांच समिति या जांच की समय-सीमा घोषित करना

परीक्षा प्रक्रिया या परिणाम पर अस्थायी रोक

कुछ मांगों को आंशिक रूप से स्वीकार करना

स्वतंत्र जांच के किसी सीमित विकल्प का प्रस्ताव

अनशन समाप्त कराने के लिए लिखित आश्वासन

यदि सरकार स्पष्ट और लिखित निर्णय देती है तो धरने की तत्काल तीव्रता कम हो सकती है. केवल मौखिक आश्वासन मिलने पर आंदोलन कुछ दिनों बाद फिर उभर सकता है.

क्या 15 अगस्त के बाद आंदोलन समाप्त हो जाएगा?

15 अगस्त से भारत का नया ताजिक वर्षफल आरंभ होगा. इसमें पंचम भाव की मुंथा है. पंचम भाव विद्यार्थियों, युवाओं, परीक्षाओं, शिक्षा नीति और नई राजनीतिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है.

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इससे संकेत मिलता है कि युवा और शिक्षा का प्रश्न 15 अगस्त के बाद समाप्त नहीं होगा. बल्कि यह 2026-27 के दौरान राष्ट्रीय और राज्य राजनीति का बड़ा मुद्दा बना रह सकता है.

नए वर्षफल में 15 अगस्त से 9 अक्टूबर तक राहु की मुद्दा दशा सातवें भाव में चलेगी. सातवां भाव खुला विरोध, सरकार से वार्ता, विपक्ष, मुकदमे और समझौते दिखाता है.

इसलिए झारखंड में सड़क पर भीड़ अगस्त के दूसरे पखवाड़े में कुछ कम हो सकती है, लेकिन आंदोलन कानूनी, डिजिटल या राजनीतिक अभियान का रूप ले सकता है.

5-7 अगस्त: सोशल मीडिया और मीडिया कवरेज में वृद्धि

7-10 अगस्त: आंदोलन का विस्तार, मार्च या घेराव

9-11 अगस्त: उत्तेजक बयान या टकराव का जोखिम

11-13 अगस्त: भावनात्मक चरम और राष्ट्रीय समर्थन

13-18 अगस्त: वार्ता, जांच या आंशिक सरकारी घोषणा

18 अगस्त-5 सितंबर सड़क पर तीव्रता कम, संस्थागत दबाव जारी

सितंबर-9 अक्टूबर कानूनी, राजनीतिक या नए चरण में वापसी संभव

देशव्यापी युवा असंतोष से जुड़ सकता है झारखंड

झारखंड का आंदोलन एक अलग घटना नहीं है. देश में परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक, भर्ती में देरी और बेरोजगारी को लेकर युवा असंतोष पहले से मौजूद है.

हाल के राष्ट्रीय छात्र आंदोलन के बाद परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए तकनीक आधारित कार्यबल की घोषणा की गई. इसके बावजूद राज्यों की भर्ती संस्थाओं पर उठ रहे सवाल बताते हैं कि समस्या केवल किसी एक परीक्षा बोर्ड तक सीमित नहीं है.

यदि झारखंड के आंदोलन को दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों का समर्थन मिलता है तो यह पारदर्शी भर्ती व्यवस्था की राष्ट्रीय मांग बन सकता है. लेकिन राजनीतिक दलों का बढ़ता हस्तक्षेप आंदोलन के मूल एजेंडे को कमजोर भी कर सकता है.

शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या है संकेत?

बुध शिक्षा, परीक्षा, डेटा, दस्तावेज और मूल्यांकन का कारक माना जाता है. इसलिए इस गोचर के दौरान परीक्षा संस्थाओं की छोटी गलती भी बड़ा विवाद पैदा कर सकती है.

छात्रों के प्रश्न केवल परीक्षा रद्द करने तक सीमित नहीं रहेंगे. वे पूछ सकते हैं:-

व्यवस्था पर दोबारा विश्वास क्यों किया जाए?

प्रभावित अभ्यर्थियों के समय और धन की भरपाई कौन करेगा?

नई जांच कितनी स्वतंत्र और पारदर्शी होगी?

भर्ती परीक्षाओं का निश्चित कैलेंडर कब आएगा?

आंसर सीट और OMR शीट सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती?

यदि संस्थाएं केवल तकनीकी जवाब देंगी, लेकिन युवाओं के आर्थिक और मानसिक नुकसान को स्वीकार नहीं करेंगी, तो अविश्वास बना रहेगा.

मीडिया की भूमिका क्यों होगी निर्णायक?

भारत की कुंडली का तीसरा भाव इस समय विशेष रूप से सक्रिय हो रहा है. इसलिए मीडिया और सोशल मीडिया झारखंड सहित सभी युवा आंदोलनों की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे.

एक ओर मोबाइल वीडियो, लाइव स्ट्रीम और स्वतंत्र डिजिटल चैनल स्थानीय घटनाओं को राष्ट्रीय मंच देंगे. दूसरी ओर पुराने वीडियो, संपादित क्लिप और अप्रमाणित दस्तावेज भी वायरल हो सकते हैं.

मीडिया संस्थानों के लिए सबसे बड़ी कसौटी गति नहीं, सत्यापन होगी. आंदोलनकारियों को भी बिना पुष्टि के कोई आरोप साझा करने से बचना होगा. एक गलत दावा पूरे आंदोलन की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है.

संसद और राज्यों की राजनीति पर प्रभाव

युवा आंदोलन अब केवल शिक्षा विभाग का मुद्दा नहीं रहा. यह रोजगार, भ्रष्टाचार, पारदर्शिता और सरकार की जवाबदेही से जुड़ चुका है.

विपक्ष झारखंड आंदोलन को राज्य सरकार के खिलाफ राजनीतिक हथियार बना सकता है. वहीं सत्ता पक्ष दिल्ली और दूसरे राज्यों के आंदोलनों को सामने रखकर विपक्ष पर दोहरे मानदंड का आरोप लगा सकता है.

भारत की कुंडली के दूसरे भाव में मंगल और तीसरे भाव में ग्रहों की सक्रियता संसद, टीवी बहस और सोशल मीडिया में तीखी भाषा बढ़ा सकती है. समस्या तब होगी जब परीक्षा सुधार की वास्तविक मांग राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में दब जाए.

क्या सकारात्मक परिणाम भी संभव हैं?

कर्क का बुध केवल भावुकता नहीं देता. यह जनता की पीड़ा समझकर संवेदनशील समाधान निकालने की क्षमता भी प्रदान कर सकता है. यदि सरकार छात्र प्रतिनिधियों को सुधार प्रक्रिया में शामिल करती है तो इस आंदोलन से सकारात्मक बदलाव संभव हैं:

परीक्षा सुरक्षा के लिए बेहतर तकनीक

OMR और उत्तर-कुंजी की पारदर्शिता

शिकायतों की समयबद्ध सुनवाई

भर्ती परीक्षाओं का निश्चित कैलेंडर

स्वतंत्र ऑडिट और निगरानी व्यवस्था

छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान

जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की व्यवस्था

सरकार आंदोलन को दबाने के बजाय संवाद का अवसर बनाए तो बुध का यह गोचर सुधार की शुरुआत बन सकता है.

आंदोलन थमेगा या और बढ़ेगा?

भारत की कुंडली के अनुसार झारखंड का युवा आंदोलन अगले कुछ दिनों में स्वतः समाप्त होता दिखाई नहीं देता. 7 से 13 अगस्त के बीच इसके अधिक तीव्र और व्यापक होने की संभावना है. विशेष रूप से 9 से 11 अगस्त तक प्रशासन और प्रदर्शनकारियों को अतिरिक्त संयम रखना होगा.

13 से 18 अगस्त के बीच सरकार की ओर से जांच, वार्ता या आंशिक मांग स्वीकार किए जाने से धरने की तीव्रता कम हो सकती है. लेकिन परीक्षा रद्द करने और स्वतंत्र जांच जैसी प्रमुख मांगों पर ठोस लिखित निर्णय न आने पर आंदोलन पूरी तरह समाप्त नहीं होगा.

अगस्त के दूसरे पखवाड़े में सड़क पर भीड़ कम हो सकती है, लेकिन सितंबर और 9 अक्टूबर तक यह मुद्दा राजनीतिक, कानूनी तथा डिजिटल अभियान के रूप में बना रह सकता है.

सबसे संभावित स्थिति यह है कि आंदोलन तीन चरणों से गुजरेगा, पहले तीव्र विस्तार, फिर सरकारी बातचीत और उसके बाद लंबी संस्थागत लड़ाई.

कर्क का बुध देश को दो रास्ते देता है. पहला, भावनात्मक उत्तेजना, अधूरी सूचना और टकराव. दूसरा, संवेदनशील संवाद, पारदर्शी जांच और युवाओं का भरोसा.

आने वाले दिनों में असली परीक्षा ग्रहों की नहीं, सरकार, भर्ती संस्थाओं, मीडिया और युवा नेतृत्व की होगी.

FAQ

1. बुध कर्क राशि में कब प्रवेश करेगा?

बुध 5 अगस्त 2026 की शाम लगभग 7 बजकर 51 मिनट पर कर्क राशि में प्रवेश करेगा.

2. भारत की कुंडली में बुध गोचर क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत की वृषभ लग्न कुंडली में बुध दूसरे और पांचवें भाव का स्वामी है. यह धन, राष्ट्रीय वाणी, विद्यार्थी, युवा और परीक्षा व्यवस्था से संबंधित विषयों को प्रभावित करता है.

3. झारखंड में युवा आंदोलन क्यों हो रहा है?

युवा JPSC, JSSC-CGL और दूसरी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच, पारदर्शिता और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं.

4. क्या झारखंड युवा आंदोलन और तीव्र हो सकता है?

ज्योतिषीय आकलन के अनुसार 7 से 13 अगस्त के बीच आंदोलन की मीडिया कवरेज, जनभागीदारी और राजनीतिक तीव्रता बढ़ सकती है.

5. झारखंड का छात्र आंदोलन कब शांत हो सकता है?

13 से 18 अगस्त के बीच बातचीत या आंशिक सरकारी घोषणा से धरने की तीव्रता कम हो सकती है. मूल मुद्दा सितंबर-अक्टूबर तक बना रह सकता है.

6. क्या ये तारीखें निश्चित भविष्यवाणी हैं?

नहीं. ये भारत की स्वतंत्रता कुंडली, ग्रहों के गोचर और ताजिक वर्षफल पर आधारित संभावित संवेदनशील अवधियां हैं.

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