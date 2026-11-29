देश में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी छोटी खरीदारी और रोजमर्रा के लेन-देन के लिए नकदी का इस्तेमाल किया जाता है. इसी बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक यानी पॉलिमर नोटों की टेस्टिंग करने की तैयारी कर रहा है. रिपोर्टस् के मुताबिक, इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 2027 से शुरू हो सकता है.

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अप्रैल 2027 से ये नोट आम लोगों की जेब में आ जाएंगे. फिलहाल इसका मकसद यह जांचना है कि प्लास्टिक से बने नोट सामान्य कागज के नोटों के मुकाबले कितने मजबूत और टिकाऊ हैं.

क्या होते हैं पॉलिमर करेंसी नोट?

पॉलिमर नोट खास तरह की प्लास्टिक फिल्म से बनाए जाते हैं. ये सामान्य कागज के नोटों की तरह मोड़े जा सकते हैं और आकार में भी उनसे मिलते-जुलते होते हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे कागजी नोटों के मुकाबले पानी, नमी और रोजाना इस्तेमाल के कारण जल्दी खराब होने की आशंका कम रहती है.

प्लास्टिक नोटों से क्या फायदे हो सकते हैं?

पॉलिमर नोट सामान्य नोटों के मुकाबले ज्यादा समय तक चल सकते हैं, क्योंकि पानी और नमी से बेहतर बचाव के कारण इनके जल्दी फटने या खराब होने की उम्मीद कम होती है. इनमें पारदर्शी हिस्सा और कुछ खास सुरक्षा फीचर भी दिए जा सकते हैं, जिससे नकली नोट बनाना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में अगर ये नोट लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकें, तो पुराने नोटों को बार-बार बदलने और नए नोट छापने की जरूरत भी कम हो सकती है.

UPI के दौर में भी क्यों जरूरी है नकदी?

देश में UPI और दूसरे डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ा है, लेकिन नकदी की जरूरत अब भी बनी हुई है. खासकर ग्रामीण इलाकों, छोटे बाजारों और उन जगहों पर जहां इंटरनेट या डिजिटल पेमेंट की सुविधा हमेशा मौजूद नहीं होती, खासकर जो लोग नकद लेन-देन पर निर्भर रहते हैं.

ऐसे में अगर RBI 10 और 20 रुपए के पॉलिमर नोटों का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करता है, तो इससे देश की मुद्रा व्यवस्था में बदलाव देखने को मिल सकता है. हालांकि, इसका आखिरी फैसला टेस्टिंग और आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा.

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