Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अगले हफ्ते प्राइमरी मार्केट में 5 कंपनियों के आईपीओ खुलेंगे.

स्वरा बेबी प्रोडक्ट्स, मातंगी रबर के बड़े आईपीओ आ रहे.

इंटेग्रिस मेडटेक, मोनोमार्क, एजे पैकेजिंग इश्यू भी खुलेंगे.

पिछले हफ्ते खुले दो आईपीओ में निवेश का अवसर.

प्राइमरी मार्केट में अगले हफ्ते जबरदस्त हलचल देखने को मिलेगी. दरअसल, 30 नवंबर से शुरू हो रहे सप्ताह में 5 कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आ रही हैं. इनमें स्वरा बेबी प्रोडक्ट्स, मातंगी रबर और मोनोमार्क इंजीनियरिंग जैसे बड़े नाम शामिल हैं.

इनके अलावा पिछले हफ्ते खुले दो आईपीओ में भी निवेशकों के पास बोली लगाने का मौका रहेगा. जिन पांच कंपनियों के आईपीओ कल निवेश के लिए खुल रहे हैं, उनका प्राइस बैंड 60 रुपये से लेकर 180 रुपये प्रति शेयर तक तय किया गया है. आइए इनकी लिस्ट पर एक नजर डालते हैं:-

Swara Baby Products IPO

डायपर और पर्सनल हाइजीन से जुड़े प्रोडक्ट्स बनाने वाली इस कंपनी का 799.88 करोड़ का आईपीओ इस हफ्ते का सबसे बड़ा इश्यू है. आईपीओ के जरिए कंपनी 499.88 करोड़ के फ्रेश शेयर जारी करेगी और इसमें 300 करोड़ का ऑफर फॉर सेल (OFS) भी शामिल होगा. यह इश्यू 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक खुला रहेगा और इसका प्राइस बैंड 105 से 111 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. कंपनी के शेयर 9 दिसंबर को BSE और NSE पर लिस्ट हो सकते हैं.

Monomark Engineering IPO

यह मेनबोर्ड सेगमेंट का आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है. इसके लिए निवेशक 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक बोली लगा सकेंगे. इसके लिए कंपनी ने प्राइस बैंड 60-65 रुपये प्रति शेयर तय किया है. कंपनी ने एक लॉट में 225 शेयर रखे हैं, जिसके लिए रिटेल निवेशकों को कम से कम 14,625 रुपये का निवेश करना होगा.

Matangi Rubber IPO

टायर ट्यूब और रबर कंपाउंड बनाने वाली मातंगी रबर का 125.16 करोड़ का मेनबोर्ड आईपीओ मंगलवार, 1 दिसंबर को निवेश के लिए खुल रहा है. इसके लिए निवेशक 3 दिसंबर तक बोली लगा सकेंगे. इसके लिए प्राइस बैंक163 से 172 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. निवेशकों को एक लॉट के तहत 87 शेयरों के लिए आवेदन करना होगा, जिसके लिए न्यूनतम 14,964 रुपये खर्च करने होंगे.

Integris Medtech IPO

हेल्थकेयर और मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनी इंटेग्रिस मेडटेक का आईपीओ शुक्रवार, 4 दिसंबर को खुलेगा और 8 दिसंबर को बंद होगा. इस इश्यू में 600 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा ऑफर फॉर सेल (OFS)भी शामिल है. कंपनी की ओर से इसका प्राइस बैंड और लॉट साइज का ऐलान जल्द ही किया जाएगा.

A J Packaging IPO

यह इस हफ्ते खुलने वाला इकलौता SME आईपीओ है, जिसकी लिस्टिंग NSE के इमर्ज प्लेटफॉर्म पर होगा. 54 करोड़ के इस इश्यू में 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक निवेश किया जा सकेगा. प्राइस बैंड 175 से 180 रुपये प्रति शेयर रखा गया है. SME सेगमेंट के नियमों के मुताबिक, रिटेल निवेशकों को इसमें कम से कम 2 लॉट (1,600 शेयर) के लिए बोली लगानी होगी, जिसके लिए न्यूनतम 2,88,000 रुपये का निवेश करना होगा.

पिछले हफ्ते खुले 2 आईपीओ में भी लगा सकेंगे दांव

नए आईपीओ के अलावा पिछले हफ्ते खुले दो मेनबोर्ड आईपीओ भी अगले हफ्ते बंद होंगे. इनमें Foodlink F&B Holdings के आईपीओ में सोमवार, 30 नवंबर तक और Airpro Technology India के आईपीओ में मंगलवार, 1 दिसंबर तक निवेशक बोली लगा सकते हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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