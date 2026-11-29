भारत ने रूस से अब कच्चे तेल की खरीद कम कर दी है. नवंबर 2026 में रूस से तेल का आयात घटकर करीब 16.5 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया, जबकि जुलाई में यह आंकड़ा 28 लाख बैरल प्रतिदिन के करीब था. इसकी सबसे बड़ी वजह सऊदी अरब और इराक से तेल की सप्लाई बढ़ना है. इसके अलावा रूस की ओर से मिलने वाली छूट कम होना और माल ढुलाई का खर्च बढ़ना है.

कमोडिटी मार्केट इंटेलिजेंस कंपनी केप्लर के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में भारत ने रूस से करीब 20.5 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा था, जो नवंबर में घटकर 16.5 लाख बैरल रह गया. वहीं, सऊदी अरब और इराक से कुल आयात अक्टूबर के करीब 10.3 लाख बैरल प्रतिदिन से बढ़कर नवंबर में 16.1 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया. इसके अलावा भारतीय रिफाइनरियों ने ब्राजील और वेनेजुएला से भी तेल खरीदारी बढ़ाई है.

सऊदी अरब और इराक से बढ़ी तेल की खरीद

केप्लर के सीनियर मैनेजर सुमित रिटोलिया के मुताबिक, रूस अब भी भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर है, लेकिन साल के बीच से उसकी हिस्सेदारी घट रही है. मिडिल ईस्ट के रास्ते तेल की सप्लाई बेहतर होने से सऊदी अरब और इराक से खरीद बढ़ी है. इससे भारतीय रिफाइनरियों को तेल खरीदने के लिए ज्यादा विकल्प मिल रहे हैं.

रूसी तेल खरीदना क्यों हुआ महंगा?

रूस से तेल खरीदने पर पहले मिलने वाली छूट पहले के मुकाबले अब कम हो गई है. दूसरी ओर, माल ढुलाई का खर्च बढ़ने से भारतीय कंपनियों की लागत भी बढ़ी है. यूक्रेन के रूसी ऊर्जा ढांचे पर हमलों और काला सागर के रास्ते तेल निर्यात में उतार-चढ़ाव ने भी सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ाई हैं. ऐसे में भारतीय कंपनियां एक ही देश पर निर्भर रहने के बजाय अलग-अलग देशों से तेल खरीद रही हैं.

क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा?

केप्लर के मुताबिक, भारत के रूस से पूरी तरह तेल खरीदना बंद करने की संभावना नहीं है. अगर रूस ज्यादा छूट देता है और उससे बढ़ा हुआ माल ढुलाई का खर्च पूरा हो जाता है, तो भारतीय कंपनियां फिर वहां से खरीद बढ़ा सकती हैं. भारत अपनी जरूरत का 88% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए उसके लिए अलग-अलग देशों से सप्लाई बनाए रखना जरूरी है.

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