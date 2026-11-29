अगर आपने दिसंबर में सऊदी अरब जाने या वहां से भारत लौटने के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस का टिकट बुक कराया है तो यह खबर आपके काम की है. एयरलाइन ने रियाद और दम्माम से आने-जाने वाली सभी उड़ानों को 31 दिसंबर 2026 तक बंद रखने का फैसला किया है. ऐसे में इन दोनों शहरों की यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशान हो सकती है. हालांकि, जेद्दा के लिए एयरलाइन चरणबद्ध तरीके से उड़ानें शुरू करने जा रही है.

2 दिसंबर से शुरू होंगी जेद्दा की उड़ानें

एयर इंडिया एक्सप्रेस 2 दिसंबर से मंगलुरु और जेद्दा के बीच हर हफ्ते तीन उड़ानों का संचालन करेगी. इससे यात्रियों को सऊदी अरब आने-जाने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा. वहीं, रियाद और दम्माम की उड़ानों पर लगी रोक फिलहाल दिसंबर के आखिरी दिन तक जारी रहेगी.

फ्लाइट रद्द हुई तो क्या करें यात्री?

अगर आपने 27 नवंबर या उससे पहले रियाद, दम्माम या जेद्दा के लिए 31 दिसंबर तक का टिकट बुक कराया था और आपकी फ्लाइट रद्द हो गई है तो आप बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के एक बार अपनी यात्रा बदल सकते हैं.

यात्री भारत से सऊदी अरब या बहरीन के किसी ऐसे शहर के लिए टिकट दोबारा बुक करा सकते हैं, जहां एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें चालू हैं. हालांकि, नई यात्रा 14 जनवरी 2027 तक पूरी करनी होगी. हालांकि, नई टिकट सीटों की उपलब्धता के आधार पर मिलेगा.

यात्रा नहीं करनी तो मिलेगा पूरा पैसा

अगर आप अपनी यात्रा रद्द करना चाहते हैं, तो आप टिकट रद्द कराकर पूरा पैसा रिफंड ले सकते हैं. टिकट में बदलाव कराने या रिफंड की जानकारी के लिए यात्री एयर इंडिया एक्सप्रेस के कस्टमर केयर नंबर +91 124 6935600 से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा यात्री एयरलाइन के बुकिंग ऑफिस से भी मदद ले सकते हैं.

इसलिए दिसंबर में सऊदी अरब जाने की योजना बना रहे यात्री टिकट बदलने या रिफंड का विकल्प चुनने से पहले एयरलाइन से अपनी उड़ान की स्थिति की पुष्टि जरूर कर लें.

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