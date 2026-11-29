अगर आपको अगले हफ्ते बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है, तो घर से निकलने से पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कैलेंडर के मुताबिक, 30 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच देश के अलग-अलग राज्यों में कुल तीन दिन बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.

इस दौरान SBI और HDFC बैंक समेत सभी सरकारी और निजी बैंकों में कामकाज नहीं होगा, हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी.

किस तारीख को और कहां बंद रहेंगे बैंक?

RBI की हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक, अगले सप्ताह बैंक की छुट्टियां पूरे देश में एक साथ लागू नहीं होंगी, बल्कि क्षेत्रीय त्योहारों और साप्ताहिक अवकाश के आधार पर अलग-अलग राज्यों में रहेंगी:-

1 दिसंबर 2026 (मंगलवार)- राज्य स्थापना दिवस और इंडिजिनस फेथ डे के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश (ईटानगर) और नागालैंड (कोहिमा) में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.

3 दिसंबर 2026 (गुरुवार)- सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व (Feast of St. Francis Xavier) के कारण गोवा में बैंकों में अवकाश रहेगा.

6 दिसंबर 2026 (रविवार)- साप्ताहिक अवकाश के चलते पूरे देश में सभी सरकारी और निजी बैंक बंद रहेंगे.

ऑनलाइन सेवाएं रहेंगी चालू

सरकारी छुट्टियों और वीकेंड पर बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद ग्राहकों के रोजमर्रा के लेन-देन और पैसों की जरूरत पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि देशभर में ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं और मोबाइल ऐप्स सामान्य रूप से काम करते रहेंगे.

ग्राहक छुट्टी के दिनों में भी बिना किसी रुकावट के 24 घंटे UPI और मोबाइल बैंकिंग ऐप्स के जरिए पैसों का लेनदेन कर सकेंगे. हालांकि, किसी तकनीकी रखरखाव या मेंटेनेंस की स्थिति में बैंक द्वारा पहले ही सूचित कर दिया जाता है. साथ ही NEFT और RTGS के जरिए बड़े अमाउंट में फंड ट्रांसफर करने, चेक बुक या डिमांड ड्राफ्ट के लिए अनुरोध करने और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट करने जैसी सुविधाएं भी ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी.

नकदी की जरूरत होने पर ग्राहक ATM सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही ऑनलाइन पोर्टल के जरिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड सेवाओं, अकाउंट मेंटेनेंस और लॉकर के लिए आवेदन भी किया जा सकता है.

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