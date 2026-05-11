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हिंदी न्यूज़बिजनेसपेट्रोल-डीजल पर PM Modi की अपील के बाद पंप पर जमा हुई भीड़, पैनिक हुए लोग, टंकी फुल कराने लगे

पेट्रोल-डीजल पर PM Modi की अपील के बाद पंप पर जमा हुई भीड़, पैनिक हुए लोग, टंकी फुल कराने लगे

PM Modi on Petrol Diesel: पीएम मोदी की पेट्रोल-डीजल के इस्तेमाल को कम करने की अपील के तुरंत बाद रात 11 बजे के बाद पेट्रोल पंप पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई. लोगो में ईंधन के लिए पैनिक दिखा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Updated at : 11 May 2026 06:03 AM (IST)
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Petrol-Diesel Price News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश की जनता से पेट्रोल-डीजल के इस्तेमाल को कम करने की अपील की. पीएम मोदी ने कहा कि हमें अपनी विदेशी मुद्रा के खर्च को कम करना है. पीएम मोदी की इस अपील के बाद लोग पैनिक होते दिखे. दिल्ली-एनसीआर के कई पंपों पर बड़ी संख्या में लोग अपने वाहनों में पेट्रोल डीजल भरवाने निकल पड़े.

गाजियाबाद में लाल कुएं के पास एक पेट्रोल पंप पर अचानक भीड़ बढ़ने लगी. लोगों में डर का माहौल था. हालांकि पंप कर्मचारियों ने लोगों को समझाया कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल उपलब्ध है, इसलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है. 

पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने की अफवाह से डरे लोग

जब इस बारे में एबीपी न्यूज़ ने लोगों से बात कि तो उनका कहना था कि पीएम मोदी ने अगर पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने की अपील की है तो वह इस अपील को मानेंगे, लेकिन भविष्य में आपात स्थिति के लिए कार-बाइक में पेट्रोल-डीजल का होना जरूरी है. इसी लिए वह पंप पर पहुंचे हैं. 

बड़ी खबर: PM नरेंद्र मोदी ने की सोने के गहने नहीं खरीदने की अपील, बोले- हमारी देशभक्ति... देखें Video

एक अन्य शख्स ने बताया कि कई दिनों से हम मीडिया में खबरें पढ़ रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं. आज पीएम मोदी की अपील से ऐसा लगा कि अब सरकार चेतावनी दे रही है कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें. इसे साफ है कि सरकार अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के बारे में सोच रही है. हालांकि एबीपी न्यूज़ ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की.

पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल को लेकर क्या कहा है?

पीएम मोदी ने कल एक कार्यक्रम में लोगों से कारपूलिंग और मेट्रो का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की. पीएम मोदी ने कहा कि देश संकट से जूझ रहा है, ऐसे में हमें अपनी विदेशी मुद्रा का खर्च कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल को कम करना होगा. इस वक्त क्रूड ऑयल के दाम आसमान चीर चुके हैं. इसके अलावा पीएम मोदी ने जनता से एक साल तक सोने के गहने, खाने के तेल का कम इस्तेमाल और विदेश टूर पर न जाने की भी अपील की.

पीएम मोदी ने की खाने के तेल का इस्तेमाल कम करने की अपील, बोले- आप देश सेवा में...

Published at : 11 May 2026 06:03 AM (IST)
Tags :
Petrol Diesel Petrol Diesel Price NARENDRA MODI
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