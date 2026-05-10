PM Modi on Gold Jewellery Video: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से बहुत बड़ी अपील की है. पीएम मोदी ने जनता से एक साल तक सोने के गहने नहीं खरीदने की अपील की है. पीएम मोदी ने कहा है कि देश हित में हमको यह तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे.

पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए कहा, ''एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे. आज दान की जरूरत नहीं है. लेकिन देश हित में हमको यह तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे. विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा.''

भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने आगे कहा, ''एक समय था जब हम कॉपर एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन आज भारत के सामने स्थिति ऐसी बन गई कि अब हमें कॉपर को भी इंपोर्ट करना पड़ता है. हमारे देश में हड़तालें करवाकर कॉपर प्लांट्स को ठप करवा दिया गया और अब हालत यह हो गई कि हमें कॉपर बार से मंगाना पड़ता है और उसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है, इसलिए मैं ऐसे सभी श्रमिक समूह मजदूर संगठनों से भी कहूंगा कि हमें ऐसी बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए. भारत को आत्मनिर्भर बनने से जो भी कदम रोकते हैं, उनमें हमें दूरी बनानी होगी.''

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बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, ''जो लोग ऐसी साजिशों में जुटे हैं उन पर भी कड़ी नजर रखनी होगी. मैं देश की अदालतों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी स्थिति आने पर देश हित में हमें कोई ना कोई रास्ता निकालने की तरफ बढ़ना चाहिए. साथियों ऐसे ही खाने के तेल का भी है. इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है. हर परिवार अगर खाने के तेल में खाने का तेल का जो उपयोग करता है अगर वह कुछ कमी करें मैंने बार-बार कहा है 10% कम करो. अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वह देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है. आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी. इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा.''

केमिकल फर्टिलाइजर खेती से धरती मां को हो रही पीड़ा- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने आगे कहा, ''साथियों विदेशी मुद्रा की खपत वाला एक और सेक्टर हमारी खेती है. हम बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं. केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है. हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं. अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा. इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50%, उसको घटाएं और आधी कर दें और हम इस उसके साथ-साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े. हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं और साथ-साथ अपने खेत को बचा सकते हैं. हमारी ये धरती मां को बचा सकते हैं और यह हमें करना ही होगा.''

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