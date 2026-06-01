Debt vs Investment: नौकरीपेशा लोगों के सामने अक्सर एक बड़ा सवाल होता है कि जब एक्स्ट्रा मिलता है तो उस पैसे से लोन चुकाएं या फिर भविष्य के लिए इसे निवेश करें? कई लोग मानते हैं कि जितनी जल्दी कर्ज खत्म हो जाए, उतना अच्छा है. वहीं कुछ लोग लोन होने के बावजूद निवेश जारी रखते हैं. असल में इसका कोई एक जवाब नहीं है. सही फैसला आपके लोन की ब्याज दर और जोखिम उठाने की क्षमता पर निर्भर करता है.

ब्याज दर और रिटर्न की तुलना

फैसला लेने से पहले यह देखें कि आपके लोन पर कितनी ब्याज दर लग रही है और निवेश से आपको कितना रिटर्न मिलने की उम्मीद है. मान लीजिए आपके पर्सनल लोन पर 14% ब्याज लग रहा है, जबकि निवेश से 10-12% रिटर्न मिलने की उम्मीद है. ऐसे में पहले लोन चुकाना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आप जितना ब्याज बचाएंगे, वह लगभग गारंटीड कमाई के बराबर होगा.

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हाई इंटरेस्ट लोन

क्रेडिट कार्ड का बकाया, पर्सनल लोन और महंगी ईएमआई वाले कर्ज आमतौर पर ज्यादा ब्याज वसूलते हैं. ऐसे लोन लंबे समय तक चलने पर आपकी वित्तीय स्थिति को कमजोर कर सकते हैं. इसलिए इन्हें पहले ही चुका देना चाहिए.

हर लोन बुरा नहीं होता

होम लोन जैसे कर्ज की ब्याज दर कम होती है. साथ ही इनमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है. अगर आपका होम लोन 8% पर है और निवेश से लंबे समय में 12% तक रिटर्न मिलने की संभावना है, तो आप लोन की ईएमआई भरते हुए निवेश जारी रख सकते हैं.

निवेश न रोकें

कई लोग सोचते हैं कि जब तक सारा लोन खत्म नहीं हो जाता, तब तक निवेश नहीं करेंगे. लेकिन ये गलत है. मान लीजिए कोई व्यक्ति 28 साल की उम्र में निवेश शुरू करने की बजाय अगले 10 साल सिर्फ लोन चुकाने में लगा देता है. ऐसे में वह कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि का सबसे बड़ा फायदा खो सकता है.

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जल्दी शुरू करें निवेश

अगर कोई व्यक्ति 28 साल की उम्र में हर महीने 15,000 रुपये का SIP शुरू करता है और उसे औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है, तो 30 साल में वह बड़ी संपत्ति बना सकता है. निवेश जितनी जल्दी शुरू किया जाता है, कंपाउंडिंग को काम करने के लिए उतना ज्यादा समय मिलता है.

सबसे अच्छा तरीका क्या है?

सबसे पहले 6 महीने के खर्च जितना इमरजेंसी फंड बनाएं. इसके बाद हाई इंटरेस्ट वाले लोन को तेजी से चुकाएं. साथ ही छोटी राशि से ही सही, निवेश जारी रखें. उदाहरण के लिए अगर आपके पास हर महीने 30,000 रुपये बचते हैं, तो आप 20,000 रुपये लोन चुकाने और 10,000 रुपये SIP में निवेश करने के लिए रख सकते हैं. इससे लोन भी धीरे-धीरे कम होगा और निवेश की यात्रा भी नहीं रुकेगी.

सही समय पर लोन चुकाना और निवेश करना, दोनों ही जरूरी है. अगर लोन पर ज्यादा ब्याज है तो उसे जल्दी खत्म करना ही समझदारी है. लेकिन सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए निवेश को पूरी तरह रोक देना भी सही फैसला नहीं माना जाता. सबसे बेहतर तरीका यही है कि महंगे कर्ज को कम करते रहें और साथ ही निवेश भी जारी रखें.