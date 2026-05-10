पीएम मोदी ने की खाने के तेल का इस्तेमाल कम करने की अपील, बोले- आप देश सेवा में...

PM Modi on Cooking Oil News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की जनता से खाने के तेल यानी कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल को कम करने की अपील की है. पीएम मोदी ने कहा है कि खाने के तेल के आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है.

पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा, ''साथियों अब एक साल तक सोने के गहने न खरीदें, ऐसे ही खाने के तेल का भी है. इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है. हर परिवार अगर खाने के तेल में खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वह कुछ कमी करें तो भी वह देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है.''

खान के तेल का इस्तेमाल 10 फीसदी कम कर दो- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने आगे कहा, ''मैंने बार-बार कहा है कि खान के तेल का इस्तेमाल 10 फीसदी कम कर दो. अगर हम तेल खाना कम करें तो आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी.'' उन्होंने कहा कि इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा.''

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पीएम मोदी ने कहा कि आज वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास करना होगा. भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है. हम खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप का उपयोग करने का जोर देना होगा. मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें. वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले. हम मेड इन इंडिया चीजें खरीद कर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है. चाहे जूते हो, पर्थ हो, बैग हो, हमें स्वदेशी पर बल देना चाहिए.

नए विदेशी प्रोडक्ट हमें नहीं खरीदने चाहिए- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने साफ किया, ''मैं यह नहीं कह रहा कि जो आपके पास विदेशी चीजें खरीदी हुई है, विदेशी ब्रांड की है, उनको जाकर के फेंक दो. ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं. लेकिन मेरा आग्रह है कि नए विदेशी प्रोडक्ट हमें नहीं खरीदने चाहिए.''

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