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हिंदी न्यूज़बिजनेसBank Holidays: शनिवार-रविवार और त्योहारों की मार, हो जाएं सावधान, जानें जून में कब-कब बंद रहेंगे बैंक

Bank Holidays: शनिवार-रविवार और त्योहारों की मार, हो जाएं सावधान, जानें जून में कब-कब बंद रहेंगे बैंक

Bank Holidays: जून महीने में अगर आपके बैंक से जुड़े कोई जरूरी काम हैं तो पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर चेक कर लें. इस महीने कई त्योहारों और लोकल छुट्टियों के कारण अलग-अलग शहरों में बैंक बंद रहेंगे.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 01 Jun 2026 02:17 PM (IST)
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  • नेट बैंकिंग, यूपीआई, एटीएम सेवाएं सामान्य रहेंगी।

Bank Holidays June 2026: जून महीने की शुरूआत हो चुकी है. अगर आपको भी इस महीने बैंक से जुड़े कुछ काम है तो बैंक जाने से पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर चेक कर लें. RBI के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, इस महीने त्योहारों, धार्मिक आयोजनों और लोकल फेस्टिवल्स की वजह से कई दिन बैंक बंद रहेंगे. यहीं नहीं इसके अलावा हर रविवार और दूसरे-चौथे शनिवार को भी बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी. मुहर्रम के मौके पर 26 जून को देश के कई बड़े शहरों में बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में ग्राहकों को अपने सारे जरूरी काम पहले निपटाने की सलाह दी गई है. 

जून 2026 बैंक हॉलिडे लिस्ट देखें

15 जून (सोमवार) – YMA Day और राजा संक्रांति

इस दिन मिजोरम की राजधानी आइजोल में YWA Day की वजह से बैंक बंद रहेंगे. वहीं ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में राजा संक्रांति के चलते बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी. लेकिन ध्यान रहे यह छुट्टी सिर्फ इन्हीं शहरों/ राज्यों में लागू होगी पूरे देश में नहीं. 

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25 जून (गुरुवार) – मुहर्रम

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मुहर्रम के मौके पर बैंक बंद रहेंगे. यह एक स्थानीय अवकाश है, जो सिर्फ इसी क्षेत्र में लागू होगा.

26 जून (शुक्रवार) – मुहर्रम, आशूरा और यौम-ए-शहादत

जून महीने की सबसे बड़ी छुट्टियों में से एक होगी. इस दिन नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पटना, भोपाल, नागपुर, रांची, रायपुर, जम्मू, श्रीनगर, कानपुर, बेलापुर, अगरतला और आइजोल समेत कई बड़े शहरों में बैंक बंद रहेंगे. इस वजह से बड़ी संख्या में बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा और ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे अपने जरूरी काम पहले निपटा लें.

29 जून (सोमवार) – संत गुरु कबीर जयंती

इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संत गुरु कबीर जयंती के मौके पर बैंक बंद रहेंगे. ध्यान रहे ये छुट्टी सिर्फ शिमला क्षेत्र में लागू होगी.

30 जून (मंगलवार) – रेमना नी

आइजोल में रेमना नी पर्व के चलते बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. इस दिन यहां किसी भी बैंक में काम नहीं होगा. जून 2026 में आइजोल में टोटल 9 दिन बैंक बंद रहेंगे. इनमें 6 साप्ताहिक छुट्टियां शनिवार और रविवार और 3 स्थानीय छुट्टियां 15,26 और 30 जून शामिल हैं.

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ग्राहकों के लिए जरूरी सलाह

हालांकि, बैंक शाखाएं बंद रहेंगी, लेकिन नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI और ATM सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 01 Jun 2026 02:17 PM (IST)
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Business News Bank Holidays RBI Holiday Calendar
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