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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG e-KYC से लेकर ITR तक, 2 दिन बाद बदल रहे ये नियम, 30 जून से पहले निपटा लें ये जरूरी काम

LPG e-KYC से लेकर ITR तक, 2 दिन बाद बदल रहे ये नियम, 30 जून से पहले निपटा लें ये जरूरी काम

LPG e-KYC Update: 30 जून 2026 कई वित्तीय और टैक्स कार्यों की अंतिम तारीख है. ऐसे में समय पर काम न करने पर जुर्माना लग सकता है, इसलिए लोगों को अपने जरूरी काम समय से पूरे करने चाहिए.

Written By : एबीपी बिजनेस डेस्क |  Updated at : 28 Jun 2026 08:00 PM (IST)
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LPG Subsidy Rules: 30 जून 2026 की तारीख आम लोगों के साथ-साथ कारोबारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए भी काफी अहम मानी जा रही है. इस दिन कई जरूरी वित्तीय और टैक्स से जुड़े कामों की अंतिम तारीख खत्म हो रही है. ऐसे में अगर कोई इन कामों को समय पर पूरा नहीं करता है, तो उसे आगे चलकर जुर्माना या आर्थिक नुकसान जैसी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. 

सरकार समय-समय पर नियमों और समयसीमाओं में बदलाव करती रहती है, ताकि लोगों को सरकारी सुविधाओं का सही फायदा मिल सके. ऐसे में जरूरी है कि आप समय रहते अपने काम पूरे कर लें, ताकि आखरी समय की भागदौड़ और परेशानी से बचा जा सके. 

LPG e-KYC नहीं करने पर क्या होगा?

अगर आप LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए सबसे जरूरी काम e-KYC पूरा करना है. सरकार के अनुसार, आगर आप तय समय के मुताबिक वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आपका हमेशा के लिए सब्सिडी रुक सकता है. 

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यह नियम खासकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों के लिए जरूरी होता है. इसके अलावा गैर-उज्ज्वला ग्राहक जो सब्सिडी का फायदा ले रहे हैं, उन्हें भी समय पर अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी. e-KYC आप अपनी गैस एजेंसी या मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से कर सकते हैं. 

ITR के लिए जरूरी अपडेट

नकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है, लेकिन 30 जून का दिन टैक्सपेयर्स के लिए भी जरूरी है. हालांकि, इस तारीख तक आयकर विभाग स्क्रूटनी नोटिस जारी कर सकता है, अगर रिटर्न में किसी भी तरह गड़बड़ी पाया जाए. 

इसके अलावा फॉर्म 26AS, AIS या बैंक रिकॉर्ड में कोई अंतर दिखने पर जांच हो सकती है, ऐसे में जरूरी है कि आप अपने सभी दस्तावेजों की अपडेट रखें, ताकि बाद में आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़ें. 

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Published at : 28 Jun 2026 08:00 PM (IST)
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