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हिंदी न्यूज़बिजनेसरोमांटिक डेट के लिए दिल्ली है दुनिया का सबसे सस्ता शहर, कितने खर्च में बन जाएगी आपकी बात?

रोमांटिक डेट के लिए दिल्ली है दुनिया का सबसे सस्ता शहर, कितने खर्च में बन जाएगी आपकी बात?

Romantic Date: डॉयचे बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली कपल्स के लिए दुनिया का सबसे किफायती डेट शहर है. यहां रोमांटिक डेट का खर्च करीब 9,920 रुपये है, जो जिनेवा से काफी कम है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 19 Jul 2026 09:01 PM (IST)
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Delhi Romantic Date Cost: अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और अपने पार्टनर के साथ एक यादगार डेट प्लान करना चाहते हैं और बजट भी कम रखना चाहते हैं, तो दिल्ली आपके लिए एक बेहतरीन जगह साबित हो सकती है. दुनिया के बड़े शहरों के मुकाबले में रोमांटिक डेट करने के लिए दिल्ली काफी सस्ता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली कपल्स के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर बनकर सामने आया है.

डॉयचे बैंक की रिपोर्ट ‘मैपिंग द वर्ल्ड्स प्राइसेज 2026’ के मुताबिक, अगर आप दिल्ली में एक बेसिक रोमांटिक डेट करना चाहते हैं, तो इसपर आपको महज 9,920 रुपये (103 डॉलर) कहरच होगा. वहीं, अगर आप दुनिया के सबसे महंगे शहरों में शामिल स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसी तरह की डेट प्लान करते हैं तो इसके लिए आपको करीब 45,750 रुपये (475 डॉलर) खर्च करने पड़ सकते हैं. यानी जिनेवा में डेट का खर्च दिल्ली से करीब पांच गुना ज्यादा है.

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जिनेवा और ज्यूरिख हैं सबसे महंगे शहर

रिपोर्ट में बताया गया है कि रोमांटिक डेट के मामले में जिनेवा, ज्यूरिख, तेल अवीव, ओस्लो और कोपेनहेगन दुनिया के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट में शामिल किए जाते हैं. इन शहरों में बाहर खाना, घूमना और अन्य खर्च दिल्ली के मुकाबले में काफी ज्यादा होता है. वहीं दिल्ली में एक ऐसी शहर हैं जो कम खर्च में भी कपल्स को घूमने-फिरने और साथ समय बिताने का मौका देती है. यही वजह है कि दिल्ली रोमांटिक डेट के लिए सबसे सस्ता शहर माना जाता है. 

दिल्ली में इंटरनेट और घर भी किफायती 

दिल्ली सिर्फ रोमांटिक डेट के मामले में ही नहीं, बल्कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट और प्रॉपर्टी की कीमत के लिहाज से भी कई बड़े शहरों से सस्ती है. यहां 3 BHK घर का किराया और प्रॉपर्टी की कीमतें विदेशी शहरों के मुकाबले काफी कम है. हालांकि रिपोर्ट में दिल्ली की एक चुनौती भी सामने आई है. दिल्ली में रहने वाले लोगों की सैलरी कई बड़े देशों के लिहाज से काफी कम है. यही वजह है कि कम खर्च के बावजूद भी जीवन स्तर से जुड़े कुछ पैमाने में दिल्ली पीछे रहता है. 

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 19 Jul 2026 09:01 PM (IST)
Tags :
Delhi Tourism DELHI Delhi Date Cost Romantic Date
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