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हिंदी न्यूज़बिजनेसMutual Fund: 25 लाख को कैसे बनाएं 2 करोड़, इसमें कितने साल लगेंगे? समझ लें जरूरी कैलकुलेशन

Mutual Fund: 25 लाख को कैसे बनाएं 2 करोड़, इसमें कितने साल लगेंगे? समझ लें जरूरी कैलकुलेशन

Mutual Fund: अगर आपके पास 25 लाख हैं और आपको इसे 2 करोड़ बनाना है तो यहां दी गई स्ट्रैटजी को फॉलो किजिए. ये आपको कम समय में करोड़पति बनाने में मदद करेंगे.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 19 Jul 2026 02:03 PM (IST)
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Mutual Fund: म्यूचुअल फंड में इंवेस्ट करने वाले ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि उनका पैसा लंबे समय में कई गुना बढ़ जाए. अगर आपके पास आज 25 लाख रुपये की एकमुश्त रकम है तो क्या ये पैसे आगे चलकर 2 करोड़ रुपये बन सकते हैं? तो इस बात का सही जवाब समय और रिटर्न पर निर्भर करता है. म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की ताकत लंबे समय में बड़ा असर दिखाती है. हालांकि, ध्यान रखना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती और बाजार के उतार-चढ़ाव का असर पैसों पर पड़ जाता है. 

कितने साल लगेंगे?
मान लेते हैं कि आपने 25 लाख रुपये एक साथ इक्विटी म्यूचुअल फंड में इंवेस्ट किए हैं और आपको हर साल मान लिजिए 12% का रिटर्न मिलता है. ऐसे में आप 18 साल में 2 करोड़ रुपये पा सकते हैं. यानी 25 लाख रुपये को करीब 8 गुना करने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना जरूरी होगा.

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अलग-अलग रिटर्न पर कितना समय लगेगा?

1. अगर सालाना 10% रिटर्न मिले तो 25 लाख रुपये को 2 करोड़ बनने में लगभग 22 साल लग सकते हैं.

2. अगर सालाना 12% रिटर्न मिले तो करीब 18 साल में 2 करोड़ पा सकते हैं.

3. अगर सालाना 15% रिटर्न मिले तो लगभग 15 साल में 25 लाख रुपये 2 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच सकते हैं.

कंपाउंडिंग कैसे करती है पैसा बढ़ाने का काम?
म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि का सबसे बड़ा फायदा कंपाउंडिंग होता है. इसमें आपको सिर्फ आपके निवेश किए हुए पैसे पर ही रिटर्न नहीं मिलता, बल्कि पहले मिले रिटर्न पर भी आगे रिटर्न मिलता है. जैसे कि शुरुआती साल में पैसा धीरे-धीरे बढ़ता दिखाई देता है, लेकिन जैसे-जैसे समय बढ़ता है, रिटर्न पर मिलने वाला रिटर्न आपकी संपत्ति को तेजी से बढ़ाने लगता है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 19 Jul 2026 02:03 PM (IST)
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