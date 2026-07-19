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हिंदी न्यूज़बिजनेसPlastic Bank Notes: क्या प्लास्टिक के नोट फोल्ड हो सकेंगे, इन्हें गिनने वाली मशीनें बदलनी पड़ेंगी?

Plastic Bank Notes: क्या प्लास्टिक के नोट फोल्ड हो सकेंगे, इन्हें गिनने वाली मशीनें बदलनी पड़ेंगी?

Plastic Currency: RBI भविष्य में 10 और 20 रुपये के पॉलीमर नोटों का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है. आइए जानते हैं, ये प्लास्टिक नोट कितने टिकाऊ हैं और क्या इन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 19 Jul 2026 07:08 PM (IST)
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RBI Polymer Notes: अगर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की योजना सफल रही, तो आने वाले समय में आपको देश में कागजी नोटों की जगह पॉलीमर यानी प्लास्टिक करेंसी नोट को देखनी का मौका मिलेगा. RBI के मुताबिक शुरुआत में 10 और 20 के पॉलीमर नोटों का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा सकता है. यह नोट मौजूदा नोटों के मुकाबले में काफी बेहतर, मजबूत और लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या ए नोट आसानी से फोल्ड किए जा सकते हैं. 

क्या प्लास्टिक के नोट फोल्ड किए जा सकेंगे?

पॉलीमर नोट आपको देखने में भले ही प्लास्टिक की तरह लगें, लेकिन यह आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड की तरह सख्त नहीं लगेंगे. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह लचीली और काफी पतले होते हैं. इसे आप मौजूदा कागजी नोटों की तरह आसानी से मोड़कर जेब या वॉलेट में रख सकते हैं. लेकिन यह कागजी नोटों से इसलिए अलग है क्योंकि इसे फोल्ड करने पर स्थायी क्रीज़ नहीं पड़ती और ये दोबारा अपने पुराने शेप में आने की कोशिश करते हैं.

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क्या बदलनी पड़ेंगी नोट गिनने वाली मशीनें?

पॉलीमर नोटों की बनावट और मोटाई मौजूदा कागजी नोटों के मुकाबले काफी अलग होती है. ऐसे में मौजूदा नोट गिनने वाली मशीनों, कैश हैंडलिंग और ATM को इन नए नोटों की पहचानने और गिनने के लिए के लिए अपग्रेड करना पड़ सकता है. हालांकि जरूरत पड़ने पर कैश हैंडलिंग सिस्टम में भी तकनीकी बदलाव किए जा सकते हैं, ताकि लोग इन नए नोटों का इस्तेमाल बिना किसी परेशानी के आराम से कर सकें. 

पॉलीमर नोटों की क्या हैं खासियतें?

  • कागजी नोटों की तुलना में कई गुना अधिक टिकाऊ होते हैं.
  • इन पर गंदगी और बैक्टीरिया कम जमा होते हैं.
  • पानी, नमी और फटने से बेहतर सुरक्षा मिलती है.
  • एटीएम मशीनों को भी इन नोटों के अनुसार तैयार किया जाएगा.
  • पारदर्शी विंडो और आधुनिक सिक्योरिटी फीचर्स के कारण नकली नोट बनाना मुश्किल होता है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 19 Jul 2026 07:08 PM (IST)
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