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हिंदी न्यूज़बिजनेसअपने Youtube चैनल से कितना पैसा कमाते हैं सोनम वांगचुक? क्या इस कमाई से सरकार को देते हैं टैक्स?

अपने Youtube चैनल से कितना पैसा कमाते हैं सोनम वांगचुक? क्या इस कमाई से सरकार को देते हैं टैक्स?

Income Tax India: सोनम वांगचुक हाल की घटनाओं के बाद फिर चर्चा में हैं. आइए जानते हैं, उनके YouTube चैनल से संभावित कमाई कितनी हो सकती है और इस आय पर टैक्स के क्या नियम लागू होते हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 19 Jul 2026 06:20 PM (IST)
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Sonam Wangchuk YouTube Income: पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनकी भूख हड़ताल और स्वास्थ्य को लेकर खबरें सामने आने के बाद लोग उनकी निजी जिंदगी और कमाई के स्त्रोतों के बारे में भी जानना चाहते हैं. खासकर लोग यह जानना चाहते हैं कि वह अपने YouTube चैनल से कितनी कमाई करते हैं और क्या वह इस कमाई पर टैक्स भी देते है. 

कितना पैसा कमाते हैं सोनम वांगचुक?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोनम वांगचुक का वांगचुक वर्ल्ड (Wangchuk World) नाम से एक YouTube चैनल है, जहां लाखों सब्सक्राइबर हैं. बताया जा रहा है कि इस चैनल से उन्हें हर महीने करीब 3 लाख से 7 लाख रुपये तक की कमाई हो सकती है. इसके अलावा सोनम वांगचुक की कमाई का जरिए कई तरह से होता है. YouTube चैनल के अलावा उन्हें देश-विदेश में आयोजित लेक्चर, कॉन्फ्रेंस और मोटिवेशनल स्पीकिंग से भी पैसे आते हैं. साथ ही उनकी नेटवर्थ करीब 75 लाख रुपये बताई जाती है.

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क्या YouTube की कमाई पर टैक्स लगता है?

भारत में YouTube, AdSense, स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म से होने वाली कमाई पूरी तरह टैक्स के दायरे में आती है. जिसे आमतौर पर बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाली आय कहा जाता है. ऐसे में कमाई से जुड़े खर्च घटाने के बाद बची हुई आय पर लागू टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स देना होता है. वहीं अगर आपकी तय सीमा से ज्यादा कारोबार होने पर GST से जुड़े नियम भी लागू हो सकते हैं.

क्या सोनम वांगचुक सरकार को टैक्स देते हैं?

सार्वजनिक बयानों में सोनम वांगचुक ने खुद कई बार यह कह चुके हैं कि वे अपनी कमाई पर नियमित रूप से टैक्स का पेमेंट करते हैं. हालांकि लद्दाख के कुछ इलाकों के निवासियों को इनकम टैक्स के तहत विशेष छूट मिल सकती है. लेकिन सोनम वांगचुक ने इसे अपना नैतिक दायित्व बताते हुए कहा है कि वे अपनी कमाई के मुताबिक सरकार को पूरा टैक्स देते हैं. 

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 19 Jul 2026 06:20 PM (IST)
Tags :
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