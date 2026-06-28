विदेश में बसे भारतीयों को सरकार देगी 14 करोड़ रुपए की मदद, क्या है PMRC योजना, कैसे करें आवदेन?

PMRC Scheme 2026: भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर (PMRC) योजना 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है. इस योजना के जरिए सरकार चाहती है कि जो भारतीय दुनिया के बड़े यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर में काम कर रहे हैं, वे अपने देश वापस या कर यहां रिसर्च को आगे बढ़ाएं.

अगर आप भी रिसर्च सेंटर में काम करते हैं और किसी सरकारी फेलोशिप के जरिए अपने शोध को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यह PMRC योजना आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है. इस यपजना का लाभ उठाने के लिए PMRC की आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, आवेदन की प्रक्रिया 1 जून से शुरू की जा चुकी है और इसके लिए अंतिम तारीख 15 जिलाई 2026 है.

क्या है PMRC योजना?

PMRC योजना शिक्षा मंत्रालय की एक बड़ी योजना है, जो खासतौर पर विदेशों में काम कर रहे भारतीय मूल वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और एक्सपर्टों को भारत के शिक्षा और रिसर्च सिस्टम से जोड़ना है. ऐसे में अगर कोई आदमी इस योजना के लिए चुने जाते हैं तो उन्हें भारत के बड़े संस्थानों में आकर रिसर्च करने का मौका मिलेगा और सरकार उन्हें इसके लिए 14 करोड़ रुपये तक की आर्थिक मदद भी देगी.

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कौन कर सकता है आवेदन?

प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर (PMRC) योजना के तहत भारतीय मूल के शोधकर्ता, वैज्ञानिक और पेशेवर आवेदन कर सकते हैं.

विदेशों में कार्यरत भारतीय नागरिक

ओसीआई कार्डधारक

भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO)

कैसे करें आवदेन?

सबसे पहले PMRC के आधिकारिक पोर्टल pmrc.education.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर अपना प्रस्ताव जमा करें या अभी आवेदन करें ऑप्शन चुनें.

Fellow ऑप्शन पर जाकर अपना नाम बनाएं और ईमेल के साथ रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

फॉर्म में अपने शैक्षणिक, पेशेवर और रिसर्च से जुड़ी जानकारी भरकर अपलोड करें.

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