अरबों डॉलर का भारतीय सैटेलाइट मार्केट, मस्क के Starlink पर क्यों छिड़ी है जंग?

भारत सरकार ने स्टारलिंक (Starlink) की भारत में एंट्री रुकने को लेकर एलन मस्क (Elon Musk) द्वारा लगाए गए आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. अरबपति कारोबारी और SpaceX के हेड एलन मस्क ने बुधवार को नाम न लेते हुए कुछ भारतीय कारोबारियों पर आरोप लगाया कि ये उनकी कंपनी की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस 'स्टारलिंक' को देश में आने से रोक रहे हैं. मस्क का कहना है कि ये कारोबारी अपनी मोनोपॉली बनाए रखना चाहते हैं. भारत के लोगों पर उनकी पकड़ मजबूत बनी हुई है.

भारतीय लोगों पर अपना एकाधिकारवादी नियंत्रण (monopolistic chokehold) बनाए रखने के लिए कुछ उद्योगपतियों द्वारा हमारा रास्ता रोका जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे कौन हैं... यह भारत की जनता के खिलाफ एक अपराध है!" मस्क ने इसके साथ यह भी कहा कि स्टारलिंक भारत के ग्रामीण इलाकों में बेहद किफायती और हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचा सकता है.

सरकार ने क्या दिया जवाब?

केंद्रीय संचार मंत्रालय (Ministry of Communications) ने गुरुवार को मस्क का नाम न लेते हुए एक पोस्ट के जरिए कहा कि भारत में सभी टेलीकॉम और सैटेलाइट सेवाओं के लिए समान और पारदर्शी नियम हैं. यानी कि नियम सभी कंपनियों के लिए एक हैं. भारत में इस वक्त सैटेलाइट इंटरनेट (Satcom) की सर्विस देने के लिए तीन टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस (GMPCS) दिए गए हैं. इनमें से एक है रिलायंस जियो (Jio SES). दूसरी कंपनी है भारती एयरटेल (Eutelsat OneWeb) और तीसरी कंपनी खुद एलन मस्क की है- स्टारलिंक.

सरकार ने बताया कि लाइसेंस की शर्तों के मुताबिक, हर कंपनी के लिए यह साबित करना जरूरी है कि वह भारत की सुरक्षा और यूजर्स के डेटा की गोपनीयता से जुड़ी गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन कर रही है और इस वक्त इन तीनों ही कंपनियों के सुरक्षा मानकों की जांच चल रही है. अब जैसे ही कोई कंपनी सुरक्षा जांच की इस प्रक्रिया को पूरा कर लेगी, उसे स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट के अगले चरण में जाने की इजाजत दे दी जाएगी इसलिए भारत के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की निष्पक्षता पर सवाल उठाना अनुचित, पूरी तरह से बेबुनियाद और गलतफहमी पर आधारित है.

News Alert! Govt rebuts Elon Musk, says demonstrating compliance with security norms must for every satcom licensee: Statement. Authorisation framework for all telecom services, including satellite communications non-discriminatory, fair: Govt on Elon Musk's allegations. https://t.co/rl69VZvqyd — Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2026

भारत का सैटेलाइट मार्केट कितना बड़ा?

भारत में स्टारलिंक का सीधा मुकाबला मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो और सुनील मित्तल की कंपनी भारती एयरटेल से है, जिनका भारत में यूजर बेस काफी मजबूत है. यह देश के मोबाइल और ब्रॉडबैंड बाजार का लगभग 80% से अधिक हिस्सा है. ऐसे में स्टारलिंक की भारत में एंट्री से इन दोनों ही कंपनियों को खतरा है. अगर वाकई में स्टारलिंक अपने दावे के मुताबिक, देश के दूर-दराज के इलाकों में बेहतर कनेक्टिवटी देने में सफल रहता है, तो बेशक इन दोनों कंपनियों के यूजर बेस में सेंध लग सकती है.

भारत का सैटेलाइट मार्केट भी तेजी से आगे बढ़ रहा है. Mordor Intelligence की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2026 में भारत का सैटेलाइट कम्यूनिकेशन मार्केट 3.77 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 31,600 करोड़) तक पहुंच चुका है. सालाना 16.04% की कंपाउंड ग्रोथ रेट (CAGR) के साथ इसके 2031 तक 7.93 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 66,500 करोड़) तक पहुंचने का अनुमान है. एंटीना, ग्राउंड स्टेशन, रिसीवर जैसे सैटेलाइट उपकरणों का बाजार ही अभी 1.01 अरब डॉलर का है, जो 2031 तक दोगुने से अधिक होकर 2.25 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा.

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