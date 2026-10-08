भारत में 1000 लोगों को नौकरी से निकालेगा Amazon, रिटेल टीम पर बड़ा असर

दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी Amazon ने एक बार फिर कर्मचारियों की छंटनी की है. कंपनी ने अपने रिटेल बिजनेस से जुड़े हिस्से में 1000 से कम कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है. खास बात ये है कि इस छंटनी का असर अमेरिका के साथ भारत और ब्रिटेन में काम कर रहे कर्मचारियों पर भी पड़ा है.

फिलहाल कंपनी का बड़ा शॉपिंग इवेंट Prime Big Deal Days चल रहा है और इसी बीच Amazon ने छंटनी का ऐलान कर दिया है. बता दें कि कंपनी की ये सेल मंगलवार से शुरू हुई थी और बुधवार तक चली है. इसी दौरान कंपनी ने अपने रिटेल बिजनेस में कर्मचारियों की संख्या घटाने का फैसला किया है.