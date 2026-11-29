Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चांदी ₹5,000 उछलकर ₹1,70,000 प्रति किलोग्राम पर पहुंची.

घरेलू सर्राफा बाजार में पिछले दो दिनों से जारी जोरदार तेजी के बाद रविवार, 29 नवंबर को घरेलू कमोडिटी एक्सचेंज और सर्राफा बाजार बंद रहेंगे और नए भाव जारी नहीं होंगे. ऐसे में ग्राहकों के लिए शनिवार के खुदरा भाव ही नवीनतम दरें मानी जाएंगी.

पिछले कारोबारी हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन शुक्रवार, 27 नवंबर को अंर्तराष्ट्रीय बाजार और वायदा बाजार में जोरदार तेजी आई थी, जिसका असर शनिवार, 28 नवंबर) के खुदरा भावों पर भी देखने को मिला. शनिवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,310 उछलकर 1,27,860 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,200 रुपये बढ़कर 1,17,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था. वहीं, चांदी की कीमतों में भी 5,000 रुपये प्रति किलोग्राम का बड़ा उछाल आया था, जिससे यह 1,70,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई थी.

शुक्रवार को कितनी आई थी तेजी?

शुक्रवार को वायदा और खुदरा दोनों ही बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी दर्ज की गई थी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुक्रवार को सोना 2,794 रुपये की बढ़त के साथ 1,25,066 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, जबकि चांदी में 7,991 रुपये या करीब 5.5% की भारी छलांग के साथ 1,53,834 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई थी.

इसी तेजी के चलते गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को 24 कैरेट सोना 660 रुपये बढ़कर 1,26,550 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 600 रुपये चढ़कर 1,16,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था. इसी तरह से शुक्रवार को खुदरा बाजारों में चांदी भी उछलकर 1,65,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई थी.

आज शहरवार सोने-चांदी की कीमतें

आज रविवार को दिल्ली और नोएडा में आज 24 कैरेट सोना 1,28,010 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 1,17,350 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,70,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बनी हुई है. वहीं, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे बड़े शहरों में 24 कैरेट सोने का भाव आज 1,27,860 रुपये, 22 कैरेट सोने का भाव 1,17,200 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,70,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर टिकी हुई है.

इसके अलावा, अहमदाबाद और वडोदरा में 24 कैरेट सोने की आज कीमत 1,27,910 रुपये और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,17,250 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर उपलब्ध है. वहीं, चेन्नई सहित दूसरे दक्षिण भारतीय शहरों में चांदी की कीमतें थोड़े ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. बता दें कि इन खुदरा भावों के ऊपर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से लागू होंगे.

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