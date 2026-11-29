Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom देरी से खपत बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था मजबूत वृद्धि दर्ज करेगी.

अगर 8वें वेतन आयोग को लागू करने में 2028 तक का वक्त लगता है, तो इसके दीर्घकालिक वित्तीय परिणाम गंभीर हो सकते हैं. 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में देरी केंद्र सरकार के लिए तात्कालिक राहत तो बन सकती है, लेकिन भविष्य में यह सरकारी खजाने पर बेहद भारी पड़ सकती है.

ड्यूश बैंक रिसर्च (Deutsche Bank Research) की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, देरी होने के कारण जमा होने वाले वेतन और पेंशन बकाया (Arrears) से केंद्र के वित्त पर कम से कम 3 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है. यानी कि इससे सरकार का हिसाब गड़बड़ा सकता है.

सरकार के सामने बड़ी चुनौती

'ग्रेट एक्सपेक्टेशन्स, बट रिस्की बिजनेस' (बड़ी उम्मीदें, लेकिन जोखिम भरा काम) के टाइटल के साथ अपनी 2027 वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट में ड्यूश बैंक ने वित्त वर्ष 2028 में केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे (फिस्कल डेफिसिट) के GDP का 4.3% रहने का अनुमान लगाया है. यानी कि कारोबारी साल 2027-28 (FY28) में केंद्र सरकार की टैक्स वगैरह से कुल कमाई उसके कुल खर्च के मुकाबले कम रहेगी और इस अंतर की भरपाई के लिए सरकार को देश की कुल अर्थव्यवस्था (GDP) के 4.3% के बराबर रकम उधार लेनी पड़ेगी.

चौतरफा बढ़ेगा दबाव

बैंक का मानना है कि सरकारी खजाने पर सिर्फ 8वें वेतन आयोग के एरियर का ही बोझ नहीं होगा, बल्कि कई और चीजों का भी दबाव बनेगा. एक तो अंतर्राष्ट्रीस बाजार में क्रूड ऑयल की लगातार ऊंची कीमतें आयात बिल बढ़ाएंगी. खाद्य और उर्वरक सब्सिडी से जुड़े खर्चों में इजाफा सरकार की मुश्किलें बढ़ाएगा.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से मिलने वाले लाभांश में संभावित कमी से कमाई घटेगी. बता दें कि पिछले कुछ सालों में RBI ने सरकार को रिकॉर्ड तोड़ डिविडेंड दिया, जिससे सरकार को अपना खर्च चलाने में बड़ी मदद मिली. लेकिन ड्यूश बैंक का अनुमान है कि आगे चलकर RBI का मुनाफा या ट्रांसफर होने वाली राशि घट सकती है, जिससे सरकार के बजट में आने वाली यह अतिरिक्त कमाई कम हो जाएगी.

सरकार के लिए राहत भरी बात

ड्यूश बैंक की रिपोर्ट का दूसरा पहलू भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राहत भरा है. रिपोर्ट के मुताबिक, 8वें पे कमीशन के लागू होने से सरकार का खर्च बढ़ना ही है. लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की जेब में ज्यादा पैसा आने से घरेलू खपत और बाजार की मांग को सीधा सहारा मिलेगा.

बैंक ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की आर्थिक रफ्तार पर भरोसा जताते हुए अगले तीन साल के लिए मजबूत ग्रोथ का अनुमान लगाया है:-

FY27: रियल GDP ग्रोथ 7.3% रहने का अनुमान.

FY28: विकास दर 7.2% पर स्थिर रहने की उम्मीद.

FY29: ग्रोथ फिर रफ्तार पकड़कर 7.3% पर पहुंच सकती है.

रिपोर्ट में खास तौर पर इस बात पर जोर दिया गया है कि पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में जारी संकट और सामान्य से कम मॉनसून जैसी बड़ी चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जबरदस्त मजबूती और लचीलापन दिखाया है.

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