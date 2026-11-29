Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उपभोक्ता आयोग ने ग्रो को ब्याज सहित रकम लौटाने का निर्देश.

ऑनलाइन ऐप पर आपका निवेश कितना सुरक्षित है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है. दरअसल, हाल ही में म्यूचुअल फंड से पैसे निकालते समय ऐप क्रैश होने से एक महिला निवेशक के 11.85 लाख फंस गए. गनीमत रही कि उन्हें सारे पैसे वापस मिल गए. मामला बेंगलुरु का है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, बेंगलुरु की एक महिला का 12.70 लाख रुपये का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो निकासी के दौरान महज 84,508 रुपये रह गया. पहले तो ऐप पर महिला के पोर्टफोलियो की वैल्यू 12.7 लाख रुपये दिख रही थी, लेकिन जब उन्होंने 10 लाख रुपये निकालने की कोशिश की, तो यह घटकर 84,508 रुपये रह गई.

लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब बेंगलुरु (शहरी) जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने निवेश प्लेटफॉर्म 'ग्रो' (Groww) को झटका देते हुए पूरी रकम 6% वार्षिक ब्याज और मुआवजे के साथ लौटाने का फैसला सुनाया है. आयोग ने 14 अक्टूबर 2026 को यह आदेश जारी किया. यह आदेश बेंगलुरु के HSR लेआउट में रहने वाली रंजना प्रिया की शिकायत पर दिया गया है. कंपनियों को आदेश मिलने के 45 दिनों के भीतर इन निर्देशों का पालन करना होगा.

क्या है पूरा मामला?

बेंगलुरु की एक निवेशक रंजना प्रिया ने Groww ऐप के जरिए 8.12 लाख का म्यूचुअल फंड निवेश किया था, जिसकी वैल्यू बढ़कर 12.70 लाख रुपये दिख रही थी, लेकिन जब उन्होंने 10 लाख रुपये निकालने की कोशिश की, तो ऐप की तकनीकी दिक्कतों के चलते उनका बैलेंस घटकर महज 84,508 रुपये रह गया.

प्रिया की शिकायत के अनुसार, उन्होंने 'ग्रो' (Groww) ऐप के जरिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के माध्यम से म्यूचुअल फंड में 8.12 लाख का निवेश किया था. 26 नवंबर 2025 को ऐप पर उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की वैल्यू 12,70,404 रुपये दिखाई दे रही थी। लेकिन, जब उन्होंने अपने किसी जरूरत के लिए 10 लाख निकालने की कोशिश की, तो उन्हें ऐप पर एरर दिखाया गया. फिर पोर्टफोलियो की वैल्यू अचानक गिरकर 84,508 रुपये रह गई. यानी कि 11,85,896 का अंतर आ गया.

सेबी के पास भी दर्ज कराई शिकायत

प्रिया ने बताया कि इसे सुलझाने के लिए उन्होंने ग्रो (Groww) की कस्टमर सपोर्ट टीम से संपर्क किया. उन्होंने 27 नवंबर, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास भी एक शिकायत दर्ज कराई. उनकी शिकायत के अनुसार, 26 नवंबर 2025 को ऐप पर उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 12.70 लाख दिख रही थी. इसी दिन जब उन्होंने जरूरत पड़ने पर 10 लाख निकालने की रिक्वेस्ट डाली, तो ऐप क्रैश हुआ और पोर्टफोलियो घटकर महज 84,508 रह गया. 30 नवंबर को खाते में भी सिर्फ 15,500 रुपये ही आए.

इसके बाद, उन्होंने 7 दिसंबर से 25 दिसंबर 2025 के बीच 'ई-जागृति' (e-Jagriti) प्लेटफॉर्म पर चार शिकायतें दर्ज कराईं. जब इन प्रयासों से विवाद का समाधान नहीं निकला, तो उन्होंने 22 अप्रैल 2026 को उपभोक्ता आयोग (consumer commission) से संपर्क किया और रिफंड तथा मुआवजे की मांग की.

निवेश कंपनियों को लगा झटका

उपभोक्ता आयोग ने पाया कि सुनवाई के दौरान दोनों कंपनियों के वकील मौजूद तो थे, लेकिन उन्होंने तय 45 दिनों की समय-सीमा में अपना लिखित जवाब दाखिल नहीं किया. नतीजतन, अदालत ने उनका पक्ष रखने का अधिकार ही समाप्त कर दिया. वहीं, आयोग ने रंजना प्रिया द्वारा पेश किए गए सभी डिजिटल सबूतों- खासतौर पर ऐप डैशबोर्ड के स्क्रीनशॉट और पैसे निकालने के अनुरोध से जुड़े रिकॉर्ड्स की बारीकी से जांच की.

इन सबूतों के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि दोनों कंपनियां निवेशक के आरोपों के खिलाफ कोई ठोस बचाव पेश करने में नाकाम रहीं. बता दें कि इस मामले में जिन दो कंपनियों के खिलाफ आदेश जारी किया गया है, उनमें से एक ग्रो इन्वेस्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड है और दूसरी ग्रो की पैरेंट कंपनी 'नेक्स्टबिलियन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, जो ऐप और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का संचालन करती है.

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