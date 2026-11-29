Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 50 रुपये टिप देकर कुल 125 रुपये में कैब मिली.

एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आसमान छूते कैब के किराए अकसर जेब पर भारी पड़ते हैं. भले ही मंजिल वहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ही क्यों न हो, लेकिन कैब का किराया हमेशा महंगा पड़ता है. मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकले एक शख्स ने बताया कि कैसे पिकअप लोकेशन में थोड़ा सा बदलाव कर उन्होंने अपने कैब का किराया 1500 रुपये से महज 125 रुपये कर दिया.

हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सनी आर गुप्ता (Sunny R Gupta) नाम के एक यूजर का एक पोस्ट तेजी से वायरल हुआ. इसमें उन्होंने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंर्तराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) के टर्मिनल 2 (T2) से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी के लिए कैब ऐप पर 1,500 रुपये का फेयर दिखा रहा है और वेटिंग टाइम 17 मिनट का था.

शख्स ने अपनाई ये ट्रिक

सनी ने इस भारी-भरकम सरचार्ज से बचने के लिए एयरपोर्ट के पिकअप जोन से कैब बुक करने के बजायटर्मिनल के Arrivals गेट से निकलकर ठीक सामने स्थित फेयरमोंट की तरफ करीब 2 मिनट पैदल चले और वहां से कैब बुक की. लोकेशन बदलते ही किराया सीधे घटकर 79 रुपये हो गया.

उन्होंने ड्राइवर को 50 रुपये की टिप भी दी, जिसके बाद उन्हें महज 6 मिनट के भीतर कुल 125 रुपये में कैब मिल गई. सनी ने बताया कि यदि आप भी उनकी तरह कम किराए में कैब बुक करना चाहते हैं, तो एयरपोर्ट के अराइवल्स से नीचे उतरकर बाईं ओर करीब दो मिनट तक पैदल चलें और वहां से कैब बुक करें।

TIL, if you book a cab from the Mumbai Airport T2 Terminal, you are charged 1,500 for 4kms, waiting time of 17mins. Instead if you walk to Fairmont hotel; which is right outside the airport, opposite Arrivals. (Go down, walk 2 mins towards the left) the fare changed to Rs. 79. I added a 50 rs tip and got a cab for 125 within 6 mins. — Sunny R Gupta 🐰 (@sunnykgupta) November 25, 2026

वायरल हुआ पोस्ट

सनी के इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर लोगों का खूब ध्यान खींचा. हालांकि, आपको बता दें कि हमेशा ऐसा ही हो यह जरूरी नहीं है क्योंकि कैब का किराया अकसर उसकी डिमांड, ट्रैफिक, ड्राइवरों की उपलब्धता और ऐप पर चुनी गई पिकअप लोकेशन के आधार पर बदल सकता है.

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