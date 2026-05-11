Gold News: गोल्ड-सिल्वर मार्केट में बड़ी हलचल, सरकार ने टाल दिया अपना ये फैसला, जानें ग्राहकों पर क्या होगा असर
Gold Silver News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोना ना खरीदने वाले बयान के बाद से लोगों के बीच अफरा- तफरी मच गई थी कि कहीं कीमतें और तो नहीं बढ़ रहीं. अब सरकार ने इस गलतफहमी को दूर किया है.
Gold Silver Import Duties: बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में लोगों से अपील की थी कि 'एक साल तक सोना ना खरीदें'. जिसके बाद सोमवार को शेयर बाजार में ज्वेलरी कंपनियों के शेयर्स में भारी गिरावट दर्ज की गई. जिससे निवेशकों के बीच अफरा- तफरी मच गई थी कि अब सोने- चांदी में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने वाली है. हालांकि इस पर अब सरकार ने खुद अपनी प्रतिक्रिया देकर इस बात को साफ कर दिया है.
सोने- चांदी पर लगेगी इम्पोर्ट ड्यूटी?
दरअसल सोमवार को एक सरकारी सूत्र ने न्यूज एजेंसी Reuters को बताया है कि सरकार फिलहाल ऐसी कोई प्लानिंग नहीं कर रही है. सोने और चांदी पर फिलहाल कोई आयात शुल्क नहीं बढ़ाया जा रहा है. सरकार के हालिया संकेत के मुताबिक पॉलिसी मेकर्स टैक्स बढ़ाने या आयात पर पाबंदी लगाने के बजाय लोगों को समझाने की रणनीति अपना रहे हैं.
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भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा और चांदी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है. ऐसे में सोने के आयात पर खास नजर रखी जाती है, क्योंकि इसका असर देश के व्यापार घाटे और विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है. भारत में FY2025 के दौरान सोने का आयात करीब 58–60 अरब डॉलर अनुमानित रहा है, जो अब तक के सबसे ऊंचे स्तरों में से एक है. सोने के आयात में ये तेजी यूनियन बजट 2024 के बाद देखने को मिली, जब सरकार ने सोने पर कस्टम ड्यूटी 15% से घटाकर 6% कर दी थी. इसके बाद सोने का आयात तेजी से बढ़ गया.
पीएम का बयान
बता दें कि बीते दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में एक संबोधन के दौरान लोगों से कहा था कि मिडिल ईस्ट में तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच एक साल तक गैर-जरूरी सोने की खरीदारी से बचें. उन्होंने लोगों से ईंधन की खपत कम करने, विदेशों में छुट्टियां मनाने और फिलहाल सोना खरीदने को टालने की सलाह दी थी. सरकार को आशंका है कि ईरान से जुड़े तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बढ़ती चिंताओं की वजह से तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है.
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Source: IOCL