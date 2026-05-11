भारतीय घरों की मिनी-आरबीआई! भारतीय महिलाओं के पास दुनिया का कितने फीसदी सोना है?

Gold Owned by Indian Women: जब से पीएम मोदी ने एक साल तक सोना ना खरीदने की बात कही है, तभी से हर जगह लोगों की सोने पर ही नजर है. सोना यानी गोल्ड, भारत में परंपरा से जुड़ा है. हर तीज- त्यौहार पर घर की महिलाएं सोना पहनती हैं. शादी- ब्याह में भी सोने का एक अलग महत्व है. यहां तक कि अक्षय तृतीया और पुष्य नक्षत्र के मौके पर तो सोना खरीदना शुभ माना जाता है. ऐसे में भारतीय महिलाओं के पास तो सोने का भंडार बना हुआ है.

कितना है भारतीय महिलाओं के पास 'सोना'?

जनवरी 2026 की वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय महिलाओं के पास दुनिया भर के कुल सोने का करीब 11 प्रतिशत सोना है. आंकड़ों में बात करें तो लगभग 24 हजार से 25 हजार टन सोना केवल भारतीय महिलाओं के पास है. ये कोई छोटी- मोटी संख्या नहीं, बल्कि काफी बड़ा आंकड़ा है. ये वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड माना जाता है.

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साउथ की महिलाओं के पास सबसे ज्यादा हिस्सा

भारत में भी सबसे ज्यादा सोने के गहने साउथ इंडियान महिलाओं के पास हैं. साउथ में सोने की सबसे पवित्र धातु माना जाता है. ऐसे में यहां पर सोना धरोहर की तरह संभालकर रखा जाता है. रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण भारत में भारत के कुल सोने का लगभग 40% हिस्सा मौजूद है, और अकेले तमिलनाडु में लगभग 28% सोना रखा गया माना जाता है.

सोना है निवेश का बेहतर साधन

सोना केवल परंपरा और संस्कृति का हिस्सा नहीं है बल्कि ये अब निवेश का भी साधन बन चुका है. सोने की बढ़ती कीमतों के चलते लोगों के घरों में पड़ा थोड़ा सोना भी अब लाखों का हो गया है. ऐसे में लोग अपने घर पर रखे सोने को सम्पत्ति की तरह ही देखते हैं. अब सोना केवल धरोहर और परंपरा की तरह ही नहीं बल्कि सम्पत्ति और निवेश का जरिया भी है.

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