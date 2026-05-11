Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मेरठ, लखनऊ की मार्केट में स्नीकर्स, कैनवास, फॉर्मल जूते मिलते हैं।

Cheapest Shoes Market in UP: अगर आपका बजट कम है, लेकिन आपको अच्छे और टिकाऊ जूते खरीदने हैं तो उत्तर प्रदेश की कई मार्केट्स आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकती है, जहां आपको आपकी पसंद के और ब्रांडेड जूते कम रेट में आसानी से मिल जाएंगे. लेदर, स्पोर्टस, कैजुअल और फॉर्मल जूतों की अच्छी वैरायटी सस्ते दामों में मिल जाती है.

1. आगरा का बिजली घर मार्केट

बिजली घर मार्केट आज भी देश की सबसे सस्ती लेदर जूता मार्केट मानी जाती है. यहां सोमवार और शुक्रवार को लगने वाले बाजार में लेदर जूते बहुत ही कम रेट में मिल जाते हैं. अगर इसके रेट की बात करें तो बाजार में लेदर जूते 100 से 500 रुपये के बीच में आसानी से मिल जाते हैं. वहीं कुछ फैक्ट्री आउटलेट्स पर सैंडर और बेलीज की कीमत 68 रुपये से शुरू होती है. अगर आपको काफी अच्छी वैरायटी चाहिए तो सुबह जल्दी पहुंचना काफी बेहतर रहता है.

Cheapest Shoes: दिल्ली में यहां मिलते हैं सबसे सस्ते जूते, एक नहीं 14 बाजारों की है लिस्ट, ब्रांडेड भी मिलेंगे



2. मुरादाबाद का टाउनहॉल मार्केट

टाउनहॉल मार्केट में स्पोर्ट्स और कैजुअल जूतों की अच्छी रेंज मिलती है. अगर कीमत की बात करें तो यहां 250 से 300 रुपये से शुरू होती हैं. इसके साथ ही काफी दुकानदार जूतों पर 1 साल तक की वारंटी और रिपेयरिंग की सुविधा देते हैं.

3. कानपुर का चमनगंज और परेड मार्केट

कानपुर के चमनगंज और परेड मार्केट में आपको थोक जूतों की काफी वैरायटी मिलेगी. ये मार्केट थोक जूतों के लिए ही काफी फेमस है. यहां के रेट की बात करें को फॉर्मल जूते 260 रुपये और कैजुअल जूते 240 रुपये से शुरू हो जाते हैं.

4. मेरठ का बुढ़ाना गेट मार्केट

बुढ़ाना गेट मार्केट में आपको स्नीकर्स और कैनवास जूतों की शानदार रेंज मिलेगी. यहां जूते 200 से 250 रुपये के बीच में आसानी से मिल जाते हैं.

5.लखनऊ का अमीनाबाद मार्केट



अमीनाबाद मार्केट बजट शॉपिंग के लिए काफी फेमस है. यहां पर लेटेस्ट स्नीकर्स, फॉर्मल शूज और कैजुअल फुटवियर काफी कम दाम में मिल जाते हैं. लेकिन अगर वहीं आप अच्छी बार्गेनिंग करेंगे तो आपको जूते और भी सस्ते दाम पर मिल जाएंगे.

Train Latest News: ट्रेन में चाहिए कंफर्म लोअर बर्थ? टिकट बुकिंग के समय अपनाएं ये 5 जादुई ट्रिक्स, सफर होगा आसान



खरीदारी के लिए खास टिप

अगर आप खरीदारी करने आगरा जा रहे हैं तो लाल किले के पास बिजली घर मार्केट में सुबह 5 बजे पहुंचना अच्छा रहेगा. इसी टाइम आपको सबसे अच्छी वैरायटी और दाम भी कम मिल सकते हैं. अगर आप भी कम दाम में अच्चे जूते खरीदना चाहते हैं तो यूपी की इन मार्केट में जरूर जाए.