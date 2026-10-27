Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसE10, E20 से कितना अलग है E100, पैसा, माइलेज से मेंटेनेंस तक, कौनसा फ्यूल नंबर 1?

E10, E20 से कितना अलग है E100, पैसा, माइलेज से मेंटेनेंस तक, कौनसा फ्यूल नंबर 1?

केंद्र सरकार ने E100 फ्यूल पर चलने वाले फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को कानूनी मंजूरी दे दी है. यहां से डिटेल में जानिए कि E10, E20 से E100 कितना अलग है और इसकी कीमत, माइलेज, स्पीड, पिकअप, मेंटेनेंस में क्या अंतर आने वाला है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 27 Oct 2026 03:31 PM (IST)
Preferred Sources

पेट्रोल की कीमत और E20 को लेकर हो रहे बवाल के बीच ही केंद्र सरकार ने E100 फ्यूल इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के लिए रास्ता साफ कर दिया है. 26 अक्टूबर को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल नियमों में बदलाव की जानकारी दी. इसके बाद अब E100 के साथ- साथ सारी एथेनॉल फ्यूल पर चलने वाली फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिए नियम को अपडेट किया गया है. 

अब तक आपने सिर्फ E10 और E20 पेट्रोल के बारे में सुना होगा. लेकिन अब जब नियम आ गया है तो आपको पता होना चाहिए कि E100 क्या है. क्या वाकई E100 में 100% एथेनॉल होता है? क्या ये E10 और E20 से भी सस्ता है? और क्या इसे आप अपनी बाइक, कार और ट्रक में डाल सकते हैं? आइये सारे सवालों के जबाव यहां देखते हैं.

बाइक-कार- स्कूटी, सबमें डलेगा E100?

देखिए सरकार की मंजूरी का मतलब ये नहीं है कि अब कोई भी गाड़ी पेट्रोल पंप पर जाकर E100 भरवा सकती है. ये फ्यूल सिर्फ उन गाड़ियों के लिए है जिन्हें खास तौर पर ज्यादा एथेनॉल वाले फ्यूल पर चलने के लिए बनाया गया है. ऐसी गाड़ियों को फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल कहा जाता है. इसमें लगा इंजन और फ्यूल सिस्टम एथेनॉल मिक्स पेट्रोल के हिसाब से काम कर सकता है.

भारत में मारुति सुजुकी ने जून 2026 में 7.24 लाख की Wagon R का फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल सबको दिखाया था. कंपनी का दावा है कि ये गाड़ी E20 से लेकर E100 तक के फ्यूल पर चलेगी. वैसे अभी ये कार बाजार में सबके लिए उपलब्ध नहीं है. 

E10, E20 और E100 में क्या अंतर है?

1. E10- इसमें 10% एथेनॉल और 90% पेट्रोल है. ये कम एथेनॉल वाला पेट्रोल हैे. देश में अब नॉर्मल पेट्रोल की जगह E20 लागू है तो हर पेट्रोल पंप पर E10 ही मिल रहा है. 

2. E20- इसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल है. इसे भी देशभर में नॉर्मल पेट्रोल के तौर पर लागू किया जा चुका है. 

3. E100- इसमें एथेनॉल काफी बहुत ज्यादा है. इसके लिए गाड़ी के इंजन, फ्यूल पाइप, सील, पंप और इंजेक्टर जैसे हिस्सों को अनुकूल बनाना पड़ता है. फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों में सेंसर और इंजन कंट्रोल सिस्टम इस फ्यूल के हिसाब से एडजस्ट कर जाते हैं. 

E100 से कितना पैसा बचेगा?

अगर E100 में पेट्रोल की मात्रा बहुत कम है तो जाहिर सी बात है कि इसके सस्ता होने की उम्मीद ज्यादा है. E100 का रेट अभी सामने नहीं आया है, इसलिए आंकड़ा देना जरा मुश्किल है. वैसे भी फ्यूल की कीमत कई चीजों से तय होती है. इनमें एथेनॉल बनाने की लागत, कच्चे माल की कीमत, टैक्स, स्टोरेज और सप्लाई का खर्चा भी शामिल है.

कितना मिलेगा माइलेज?
एथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले प्रति लीटर ऊर्जा थोड़ी कम ही होती है. इसलिए ज्यादा एथेनॉल वाले फ्यूल पर चलने वाली गाड़ी को ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ सकती है. इसी वजह से E100 का माइलेज नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले कम हो सकता है. 

स्पीड और पिकअप पर क्या पड़ेगा असर?
पहली बात तो ये कि गाड़ी की स्पीड और पिकअप वैसे तो सिर्फ फ्यूल पर डिपेंड नहीं करते हैं. इंजन की ताकत, गियरबॉक्स, गाड़ी का वजन भी इसमें खास भूमिका निभाते हैं. दूसरी कि वैसे भी E100 सारी गाड़ियों में नहीं डाल सकते हैं ये सिर्फ फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी में ही जाएगा तो अब E100 डालने से गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी या पिकअप कमजोर पड़ जाएगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता है.

मेंटेनेंस का खर्च बढ़ेगा या घटेगा?
E100 के लिए बनाई गई गाड़ियों में फ्यूल सिस्टम के पुर्जे ज्यादा एथेनॉल के अनुकूल होते हैं तो मेंटेनेंस में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ी का मेंटेनेंस नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी से कम ही होगा. मेंटेनेंस का खर्च तो फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की कीमत, सर्विस टाइम और वारंटी के हिसाब से देखा जाएगा. 

E100 पेट्रोल कहां मिलेगा?
E100 हर शहर के सारे ही पेट्रोल पंप पर नहीं मिलने वाला है. सरकार ने जून 2026 में फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों और E85 जैसे फ्यूल के लिए योजना बताई थी. तो अब दिल्ली-NCR और मुंबई-पुणे-नागपुर जैसे कॉरिडोर में शुरुआत करने और बाद में नेटवर्क बढ़ाने की बात कही गई थी.

E100 के आने से क्या फायदा है?
भारत अपनी जरूरत का काफी कच्चा तेल विदेश से खरीदता है. पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने और फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों को बढ़ावा देने से आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी. अगर एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ता है तो इससे किसानों के उत्पादों की मांग बढ़ेगी और एथेनॉल की खेती और उत्पादन का सप्लाई चेन भी बढ़ेगा.

RBI ने जारी किया 1000 का मंदिर वाला नया नोट? जानिए PIB ने क्या बताया है

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
Read More
Published at : 27 Oct 2026 03:31 PM (IST)
Tags :
Flex Fuel E100 E20
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
रेपो रेट बढ़ाकर 6.25% कर देगा RBI! बढ़ेगी EMI- ड्यूश बैंक का बड़ा दावा
रेपो रेट बढ़ाकर 6.25% कर देगा RBI! बढ़ेगी EMI- ड्यूश बैंक का बड़ा दावा
बिजनेस
सर्दियों से पहले भारत में कॉटन की बड़ी किल्लत, उत्पादन घटने से बढ़ी महंगाई
सर्दियों से पहले भारत में कॉटन की बड़ी किल्लत, उत्पादन घटने से बढ़ी महंगाई
बिजनेस
TikTok चलाने वाला बना चीन का सबसे अमीर शख्स, AI ने बदल दी जिंदगी
TikTok चलाने वाला बना चीन का सबसे अमीर शख्स, AI ने बदल दी जिंदगी
बिजनेस
दूध-घी और मक्खन के बढ़े दाम, 28 अक्टूबर से लागू होंगी नई दरें
दूध-घी और मक्खन के बढ़े दाम, 28 अक्टूबर से लागू होंगी नई दरें
Advertisement

वीडियोज

Sansani | ABP News: No Parking का शैतान...नजरों के सामने खूनी खेल !
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: कांग्रेस बौखलाई...'बाप-दादा' पर आई! | Breaking | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: बड़े-बड़े कांग्रेसी..'सेल्फ गोल' के 'महारथी'! | Kharge on PM Modi
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: 'बाप भी जाएगा' vs 'मोदी कहीं नहीं जाएगा' | Breaking | ABP News
Sandeep Chaudhary: Iran-US के बीच फिर बढ़ा तनाव...महंगाई निकालेगी दम? | Inflation | Crude Oil | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
निशिकांत दुबे की याचिका पर महुआ मोइत्रा ने हाई कोर्ट से कहा, 'हटा दूंगी पोस्ट'
निशिकांत दुबे की याचिका पर महुआ मोइत्रा ने हाई कोर्ट से कहा, 'हटा दूंगी पोस्ट'
बिहार
Bihar MLC Election Results LIVE: रिजल्ट का पहला रुझान आया, BJP आगे, जन सुराज को बड़ा झटका!
बिहार MLC चुनाव रिजल्ट: पहला रुझान आया, BJP आगे, जन सुराज को बड़ा झटका!
इंडिया
'कांग्रेस ऐसे भड़क उठती है जैसे उसे लाल कपड़ा दिखा दिया', खरगे के बयान पर बोले शिवराज
'कांग्रेस ऐसे भड़क उठती है जैसे उसे लाल कपड़ा दिखा दिया', खरगे के बयान पर बोले शिवराज
क्रिकेट
6 ओवर में 118, टीम इंडिया ने रचा नया इतिहास, पावरप्ले में बना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
6 ओवर में 118, टीम इंडिया ने रचा नया इतिहास, पावरप्ले में बना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'रामायण' से क्लैश टालने के लिए भारत में टलेगी 'गॉडजिला माइनस जीरो'? जानें- असल वजह
'रामायण' से क्लैश टालने के लिए भारत में टलेगी 'गॉडजिला माइनस जीरो'?
इंडिया
'फॉर्म 6 पर EC ने कहा कि SC ने अधिकृत किया', वकील की दलील पर CJI बोले- हम जांच करेंगे
'फॉर्म 6 पर EC ने कहा कि SC ने अधिकृत किया', वकील की दलील पर CJI बोले- हम जांच करेंगे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'व्यापार को बचाने के लिए कर रहे हैं', बाबा रामदेव के बयान पर AIMIM की प्रतिक्रिया
'व्यापार को बचाने के लिए कर रहे हैं', बाबा रामदेव के बयान पर AIMIM की प्रतिक्रिया
इंडिया
Cyclone Arnab Live: चक्रवात अर्नब को लेकर NDMA और कैबिनेट सचिव स्तर पर बैठक, बचाव की तैयारी तेज
Live: चक्रवात अर्नब को लेकर NDMA और कैबिनेट सचिव स्तर पर बैठक, बचाव की तैयारी तेज
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget