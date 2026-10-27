रेपो रेट बढ़ाकर 6.25% कर देगा RBI! बढ़ेगी EMI- ड्यूश बैंक का बड़ा दावा

देश में महंगाई का दबाव बढ़ने की आशंकाओं के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति पर सब की नजरें टिकी हैं. डिटयोच बैंक के अनुमान के मुताबिक, आने वाले महीनों में केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है.

बैंक का अनुमान है कि 2027 के मध्य तक रेपो रेट बढ़कर 6.25 प्रतिशत तक पहुंच सकती है. अगर ऐसा होता है, तो इसका असर होम लोन, कार लोन और दूसरे कर्ज लेने वाले लोगों की जेब पर पड़ सकता है.

2027 तक कई चरणों में बढ़ सकती हैं दरें

Deutsche बैंक के आकलन के अनुसार, RBI 2026 के आखिरी महीनों में और फिर 2027 की पहली छमाही में ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है. इस संभावित बदलाव के पीछे घरेलू महंगाई के साथ वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां भी अहम मानी जा रही हैं. हालांकि, 6.25 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान निश्चित फैसला नहीं है. वास्तविक कदम आने वाले आर्थिक आंकड़ों और केंद्रीय बैंक की समीक्षा पर निर्भर करेंगे.

महंगाई बनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की वजह

रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर RBI बैंकों को कर्ज देता है. इसमें बदलाव होने पर बैंकों की उधार लेने की लागत प्रभावित हो सकती है, जिसका असर ग्राहकों को दिए जाने वाले लोन की ब्याज दरों पर भी पड़ सकता है.

जब महंगाई लगातार बढ़ने का खतरा रहता है, तो केंद्रीय बैंक कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने पर विचार कर सकता है. हालांकि, इस फैसले में आर्थिक विकास, बाजार की स्थिति और महंगाई के वास्तविक आंकड़ों को भी ध्यान में रखा जाता है.

आम लोगों और लोन लेने वालों पर क्या होगा असर?

अगर रेपो रेट में आगे भी इजाफा होता है, तो बैंकों की ओर से होम लोन और कार लोन की ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती हैं. खासकर फ्लोटिंग रेट पर कर्ज लेने वाले ग्राहकों को ज्यादा EMI या लोन की अवधि बढ़ने का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, इसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित बैंक अपनी ब्याज दरों में कितना और कब बदलाव करता है.

दूसरी तरफ, ऊंची ब्याज दरों के कारण कारोबारियों के लिए कर्ज लेना महंगा हो सकता है. इससे कंपनियों के निवेश और उपभोक्ताओं के खर्च पर भी असर पड़ने की आशंका रहती है.

आगे RBI के फैसले पर रहेगी नजर

आने वाले समय में महंगाई के आंकड़े, कच्चे तेल की कीमतें, मानसून और आर्थिक विकास की रफ्तार RBI के फैसलों में अहम भूमिका निभाएंगे. बैंक का 6.25 प्रतिशत का अनुमान इसी संभावित स्थिति को दर्शाता है, न कि किसी तयशुदा बढ़ोतरी को. ऐसे में आम लोगों के लिए जरूरी है कि वे अपनी EMI और घरेलू बजट की योजना बनाते समय ब्याज दरों में संभावित बदलाव को ध्यान में रखें.

अक्टूबर में भी बढ़ चुकी है रेपो रेट

RBI ने अक्टूबर 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत कर दिया था. इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने अपनी नीति का रुख भी बदलकर 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' किया. इसका संकेत है कि फिलहाल ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश कम है और आगे बढ़ोतरी या दरों को स्थिर रखने का फैसला आर्थिक हालात देखकर लिया जा सकता है.

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