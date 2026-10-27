दूध-घी और मक्खन के बढ़े दाम, 28 अक्टूबर से लागू होंगी नई दरें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बढ़ी कीमतों से दीवाली के बजट पर होगा असर।

त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है. अभी कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा मनाई गई और अब बस कुछ ही दिन में दीवाली का त्योहार आने वाला है. ऐसे में आपके घर में भी दूध, घी और मक्खन का इस्तेमाल होता है तो अब आपको पहले की तुलना में इनको खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे, क्योंकि दूध, घी और मक्खन के दाम में बढ़ोतरी की गई है. इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा.

दरअसल, तमिलनाडु में सरकारी डेयरी ब्रांड आविन ने कई डेटरी प्रोडक्ट के दाम में इजाफा करने का फैसला किया है. इसके अलावा मिठाइयों की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है. अहम बात है कि ये बढ़ोतरी दीवाली से पहले की गई है. दीवाली के दौरान घरों में अलग-अलग खाना बनाया जाता है और मिठाइयों की मांग भी काफी बढ़ जाती है. ऐसे में डेयरी प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ने से त्योहार के दौरान लोगों का बजट बिगड़ सकता है.

कितने का मिलेगा घी और मक्खन?

नई दरें लागू होने के बाद अब 100 मिलीलीटर का घी का पैक 95 रुपये का मिलेगा.

वहीं 200 मिलीलीटर के घी का पैक 180 रुपये में मिलेगा.

साथ ही 500 मिलीलीटर के घी का पैक 400 रुपये हो गया है.

इसके अलावा 100 ग्राम मक्खन की कीमत अब 70 रुपये हो गई है.

मिठाइयों के दाम में भी इजाफा

अहम बात ये है कि आविन ने दीवाली के पास ही मिठाइयों के दाम में भी बढ़ोतरी कर दी है. इनमें मैसूर पाक, काजू कतली, काजू पिस्ता और दूसरे प्रोडक्ट शामिल है.

नई दरें कब से होंगी लागू?

आविन के दूध, घी, मक्खन और दूसरे सामान की कीमत 28 अक्टूबर 2026 यानी कल से लागू की जाएंगी. यानी अब कल से लोगों को इन सामानों के लिए पहले से ज्यादा पैसे देने होंगे.

पहले कितनी थी कीमत?

आविन के 100 मिलीलीटर घी के पैक की कीमत पहले 80 रुपये थी, यानी इसमें 15 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.

वहीं 200 मिलीलीटर घी की कीमत पहले 160 रुपये थी, इसमें 20 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

साथ ही 100 ग्राम मक्खन का पैक पहले 60 रुपये में खरीदा जाता था, इसमें 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.

महीने के बजट पर पड़ेगा असर

अब दूध, घी और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट के दाम बढ़ने से जेब से असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये ऐसे सामान हैं जिनका इस्तेमाल रोजाना घरों में किया जाता है. हां, लेकिन इसका असर आपके महीने के बजट पर कितना पड़ेगा, ये बात इस पर निर्भर करेगी कि आप हर महीने इनका इस्तेमाल कितना कर रहे हैं.

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