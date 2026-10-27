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हिंदी न्यूज़बिजनेससर्दियों से पहले भारत में कॉटन की बड़ी किल्लत, उत्पादन घटने से बढ़ी महंगाई

सर्दियों से पहले भारत में कॉटन की बड़ी किल्लत, उत्पादन घटने से बढ़ी महंगाई

भारत में कॉटन उत्पादन घटने और निर्यात मांग बढ़ने से सप्लाई पर दबाव है. अब इसकी वजह से देशभर में गद्दे, कंबल, कपड़े और रजाई तक की कीमत पर इसका क्या असर पड़ सकता है, ये समझने की जरूरत है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 27 Oct 2026 03:06 PM (IST)
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सर्दियों का मौसम आ रहा है. अब बाजार में गर्म कपड़ों की खरीदारी भी बढ़ने लगी है. कोई कंबल तो कोई स्वेटर खरीद रहा है. लेकिन इस बार ठंड का कपड़ बेचने वाले कारोबारियों के सामने एक नई चुनौती आ गई है. भारत में कॉटन यानी कपास की सप्लाई कम पड़ने की संभावना है और विदेशों से कपड़ों के ऑर्डर बढ़ने की उम्मीद हैं.

अब ऐसी स्थिति में कपड़ा बनाने वाली कंपनियों के लिए कच्चे माल का इंतजाम करना काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है. तो आइये जानते हैं कि कपास की कमी का असर आने वाले समय में कपड़ों की कीमतों पर कितना दिख सकता है. 

क्यों होगी कॉटन की कमी?
भारत में कॉटन पर इस बार मौसम की मार पड़ने की आशंका है. अल नीनो की स्थिति, कम बारिश और ज्यादा तापमान की वजह से कपास की पैदावार पर असर पड़ सकता है. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 2026-27 के कॉटन सीजन में देश में कपास का उत्पादन करीब 3.4% घटकर नए निचले स्तर पर पहुंच सकता है.

कपास की खेती करने वाले कुछ किसानों ने नमी की कमी के कारण एक ही बार फसल की चुनाई कर ली और फिर खेतों में दूसरी फसल लगाने सही समझा. इससे भी बाजार में आने वाले कॉटन की क्वांटिटी पर असर पड़ सकता है. 

सप्लाई पर दबाव के क्या हैं कारण?
कॉटन की सप्लाई पर दबाव सिर्फ उत्पादन घटने की वजह से नहीं है. भारत के कपड़ा कारोबार को विदेशों से भी ज्यादा ऑर्डर मिलने की उम्मीद है. ब्रिटेन के साथ हुए व्यापार समझौते और यूरोपीय संघ के साथ संभावित व्यापार समझौते से भारतीय कपड़ों और गारमेंट्स के निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है.

कपड़ा उद्योग से जुड़े लोगों के मुताबिक, एक गांठ में 170 किलो कॉटन होता है और साल 2026-27 में कॉटन की मांग 3.6 करोड़ गांठ से ज्यादा हो सकती है और उत्पादन 2.8 करोड़ गांठ से नीचे रहने की आशंका है. मांग और सप्लाई के बीच अंतर बढ़ सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, ये अंतर पिछले सीजन के करीब 70 लाख गांठ से बढ़कर 90 लाख गांठ से ज्यादा हो सकता है. 

1 महीने में कितना महंगा हुआ कॉटन?
कॉटन की कीमतों में एकाएक ज्यादा तेजी आई है. गुजरात की बेंचमार्क 29 मिलीमीटर कॉटन की कीमत नए कॉटन वर्ष की शुरुआत में करीब 4,500 रुपए प्रति कैंडी बढ़कर 68,500 रुपए प्रति कैंडी हो गई. रिपोर्ट के मुताबिक, एक ही महीने में कॉटन की कीमत 7% से ज्यादा बढ़ चुकी है.

लेकिन अब आयात की बात करें तो साल 2025-26 में कॉटन का आयात करीब 71 लाख गांठ हुआ था और वही 2024-25 में कॉटन का आयात करीब 57.4 लाख गांठ था. इन दोनों ही नंबर्स में काफी ज्यादा अंतर है. 

31 अक्टूबर के बाद क्या होगा?
सरकार ने कच्चे कॉटन के आयात पर लगने वाली 11% कस्टम ड्यूटी से 1 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक छूट दी थी. इससे घरेलू बाजार में कॉटन की क्वांटिटी बढ़ाना और कपड़ा मिलों की लागत कम करना था. अब आयात शुल्क की छूट दिसंबर 2026 तक बढ़ाए जाने की संभावना है. 

महंगे हो जाएंगे गद्दे- कंबल और रजाई?
कॉटन की कीमत बढ़ने का असर कपड़ा बनाने वाली कंपनियों पर पड़ सकता है. कपड़ा मिलों को अगर कच्चा माल महंगा मिलता है, तो उनकी उत्पादन लागत बढ़ जाती है. इसके बाद कंपनियां कीमतों में बदलाव करने या अपने मुनाफे में कटौती करने जैसे विकल्पों पर विचार कर सकती हैं.

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एकदम से कपड़े, रजाई, कंबल, गद्दे सब महंगे हो जाएंगे. इनकी कीमत स्टॉक, दूसरे कच्चे माल की कीमत और बाजार की डिमांड पर भी डिपेंड करती है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 27 Oct 2026 03:06 PM (IST)
Tags :
Textile Industry Cotton Prices
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